 ¡Sabores excéntricos! Descubre las recetas que Sebastián Sichel presentó en La Divina Comida - Chilevisión
¡Sabores excéntricos! Descubre las recetas que Sebastián Sichel presentó en La Divina Comida

Domingo 26 de octubre de 2025 | 01:20

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, sorprendió a sus invitados con los diversos paltos que preparó en La Divina Comida. Conoce el paso a paso de cada receta a continuación.

Entrada: La chocera

Consiste en chochas frescas con láminas de palta.

Ingredientes

  • 600 gramos Chochas
  • ½ Pimentón rojo
  • ½ Cebolla morada
  • 4 Limones
  • 1 Palta
  • ½ taza cilantro
  • ½ Tomate limachino
  • Sal
  • Pimienta
  • 4 trozos Focaccia

Preparación:

    1. Se pica la cebolla en cuadros pequeños y en un bowl o pocillo, se agrega agua caliente para amortiguar la cebolla, se pasa por colador y reservamos
    2. En un bowl más grande, agregamos el pimentón rojo en cuadro, el cilantro picado, y el tomate de la misma manera.
    3. Se saca la cebolla del agua y se agrega a una fuente, se junta con los otros ingredientes. Se agrega aceite de oliva, sal, pimiento, jugo de limón y reservamos.
    4. En un plato disponemos 4 chochas y encima se agrega las verduras picadas anteriormente y se acompaña con un trozo de focaccia.

    Plato de fondo: Ñuñoa al hueso

    Consiste en un obusco reposado en tomate por 4 horas.

    Ingredientes

    1. 1 kilo Osobuco
    2. Aceite de oliva
    3. 6  tomates
    4. 1  rama Apio
    5. 4 dientes de ajo
    6. 1 Cucharada de orégano
    7. 1 litro Caldo de huesos
    8. 1 Cebolla
    9. ½ Taza Harina
    10. Sal
    11. Pimienta
    12. Oliva

    Para la caponata:

    1. ½  Zapallo Italiano
    2. 2 Berenjena
    3. 4 ramas de apio
    4. 4 Tomates pomarola
    5. ½ pimentón rojo
    6. Sal
    7. Pimienta
    8. ½ Taza aceite de oliva

    Para el zapallo:

    1. 1 unidad Zapallo europeo
    2. 100 gramos queso azul
    3. 200 gramos Queso de cabra
    4. 100 gramos rúcula
    5. Sal
    6. Pimienta

    Preparación:

      Caponata:

      1. Se pican los zapallos, la berenjenas, pimentón, ajo y apio en cubos pequeños.
      2. En un sartén muy caliente, agregamos oliva. Luego  la berenjena, es la que más se demora y después los otros ingredientes, agregamos ½ taza de aceite de oliva. Ajo, sal y finalmente el tomate y apagamos justo después, para que el tomate se conserve lo más entero posible, revolvemos y reservamos hasta emplatar

      Zapallo:

      1. Como primer paso, hay que empezar por el zapallo. Se envuelve en papel aluminio y se lleva al horno ya precalentado a 200ºC. Luego a 180º por 1.30 a 2 horas.
      2. Una vez listo, retiramos el aluminio y cortamos la “tapa” del zapallo para poder retirar todas las semillas.
      3. Cortamos ambos quesos y agregamos dentro del zapallo aún caliente, revolvemos bien, junto con el zapallo que está en el interior hasta formar una mezcla.
      4. Luego agregamos en el interior la rúcula, sal, pimienta y oliva. Revolvemos levemente.

      Osobusco:

      1. Para el osobuco, pasamos por harina cada uno de los trozos. Reservamos.
      2. Cortamos todas las verduras en formato pequeño y reservamos.
      3. Pre Calentamos una olla con aceite de oliva, agregamos el osobuco del punto 2, sellamos por ambos lados. Una vez listo, agregamos las verduras picadas y sellamos todo junto nuevamente.
      4. Una vez listo, agregamos el caldo y los aliños. Dejamos a fuego bajo durante 4 horas. Revisamos cada 30 a 40 min por si falta líquido, de ser necesario se agrega agua en tandas pequeñas.

      Postre: Dulce tentación

      Consiste en panqueques con peras carmelizadas y helado.

      Ingredientes

      • 2 Tazas Harina
      • Helado de pistacho
      • 2 Peras
      • 100 gramos Azúcar
      • 2 Tazas Leche
      • 2 Huevos
      • Aceite vegetal
      • Miel de membrillo

      Preparación:

        1. Como primer paso, tenemos que picar las peras en láminas no tan delgadas para poder caramelizar. Pelamos, retiramos el corazón, las pepas y una vez listas ya en láminas, reservamos.
        2. Agregamos el azúcar en un sartén a fuego medio, disponemos las peras laminadas sobre el azúcar y una vez ya derretida el azúcar, damos vuelta para caramelizar por ambos lados. Retiramos del fuego y reservamos.
        3. En otro sartén precalentado, vamos formando los panqueques a fuego medio-bajo. Dejamos por 1 a 2 minutos, damos vuelta esperamos otro 1 a 2 minutos y retiramos del fuego. Mezcla tradicional, solo agregamos 1 cucharada de miel de membrillo o miel tradicional
        4. En un plato se agrega el panqueque, se incorporan las peras, el helado y un toque de mermelada de membrillo.
