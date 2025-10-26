¡Sabores excéntricos! Descubre las recetas que Sebastián Sichel presentó en La Divina Comida - Chilevisión

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, sorprendió a sus invitados con los diversos paltos que preparó en La Divina Comida. Conoce el paso a paso de cada receta a continuación.

Entrada: La chocera

Consiste en chochas frescas con láminas de palta.

Ingredientes

600 gramos Chochas

½ Pimentón rojo

½ Cebolla morada

4 Limones

1 Palta

½ taza cilantro

½ Tomate limachino

Sal

Pimienta

4 trozos Focaccia

Preparación:

Se pica la cebolla en cuadros pequeños y en un bowl o pocillo, se agrega agua caliente para amortiguar la cebolla, se pasa por colador y reservamos En un bowl más grande, agregamos el pimentón rojo en cuadro, el cilantro picado, y el tomate de la misma manera. Se saca la cebolla del agua y se agrega a una fuente, se junta con los otros ingredientes. Se agrega aceite de oliva, sal, pimiento, jugo de limón y reservamos. En un plato disponemos 4 chochas y encima se agrega las verduras picadas anteriormente y se acompaña con un trozo de focaccia.

Plato de fondo: Ñuñoa al hueso

Consiste en un obusco reposado en tomate por 4 horas.

Ingredientes

1 kilo Osobuco Aceite de oliva 6 tomates 1 rama Apio 4 dientes de ajo 1 Cucharada de orégano 1 litro Caldo de huesos 1 Cebolla ½ Taza Harina Sal Pimienta Oliva

Para la caponata:

½ Zapallo Italiano 2 Berenjena 4 ramas de apio 4 Tomates pomarola ½ pimentón rojo Sal Pimienta ½ Taza aceite de oliva

Para el zapallo:

1 unidad Zapallo europeo 100 gramos queso azul 200 gramos Queso de cabra 100 gramos rúcula Sal Pimienta

Preparación:

Caponata:

Se pican los zapallos, la berenjenas, pimentón, ajo y apio en cubos pequeños. En un sartén muy caliente, agregamos oliva. Luego la berenjena, es la que más se demora y después los otros ingredientes, agregamos ½ taza de aceite de oliva. Ajo, sal y finalmente el tomate y apagamos justo después, para que el tomate se conserve lo más entero posible, revolvemos y reservamos hasta emplatar

Zapallo:

Como primer paso, hay que empezar por el zapallo. Se envuelve en papel aluminio y se lleva al horno ya precalentado a 200ºC. Luego a 180º por 1.30 a 2 horas. Una vez listo, retiramos el aluminio y cortamos la “tapa” del zapallo para poder retirar todas las semillas. Cortamos ambos quesos y agregamos dentro del zapallo aún caliente, revolvemos bien, junto con el zapallo que está en el interior hasta formar una mezcla. Luego agregamos en el interior la rúcula, sal, pimienta y oliva. Revolvemos levemente.

Osobusco:

Para el osobuco, pasamos por harina cada uno de los trozos. Reservamos. Cortamos todas las verduras en formato pequeño y reservamos. Pre Calentamos una olla con aceite de oliva, agregamos el osobuco del punto 2, sellamos por ambos lados. Una vez listo, agregamos las verduras picadas y sellamos todo junto nuevamente. Una vez listo, agregamos el caldo y los aliños. Dejamos a fuego bajo durante 4 horas. Revisamos cada 30 a 40 min por si falta líquido, de ser necesario se agrega agua en tandas pequeñas.

Postre: Dulce tentación

Consiste en panqueques con peras carmelizadas y helado.

Ingredientes

2 Tazas Harina

Helado de pistacho

2 Peras

100 gramos Azúcar

2 Tazas Leche

2 Huevos

Aceite vegetal

Miel de membrillo

Preparación: