¡Sabores excéntricos! Descubre las recetas que Sebastián Sichel presentó en La Divina Comida - Chilevisión

El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, sorprendió a sus invitados con los diversos paltos que preparó en La Divina Comida. Conoce el paso a paso de cada receta a continuación.
Entrada: La chocera
Consiste en chochas frescas con láminas de palta.
Ingredientes
- 600 gramos Chochas
- ½ Pimentón rojo
- ½ Cebolla morada
- 4 Limones
- 1 Palta
- ½ taza cilantro
- ½ Tomate limachino
- Sal
- Pimienta
- 4 trozos Focaccia
Preparación:
- Se pica la cebolla en cuadros pequeños y en un bowl o pocillo, se agrega agua caliente para amortiguar la cebolla, se pasa por colador y reservamos
- En un bowl más grande, agregamos el pimentón rojo en cuadro, el cilantro picado, y el tomate de la misma manera.
- Se saca la cebolla del agua y se agrega a una fuente, se junta con los otros ingredientes. Se agrega aceite de oliva, sal, pimiento, jugo de limón y reservamos.
- En un plato disponemos 4 chochas y encima se agrega las verduras picadas anteriormente y se acompaña con un trozo de focaccia.
Plato de fondo: Ñuñoa al hueso
Consiste en un obusco reposado en tomate por 4 horas.
Ingredientes
- 1 kilo Osobuco
- Aceite de oliva
- 6 tomates
- 1 rama Apio
- 4 dientes de ajo
- 1 Cucharada de orégano
- 1 litro Caldo de huesos
- 1 Cebolla
- ½ Taza Harina
- Sal
- Pimienta
- Oliva
Para la caponata:
- ½ Zapallo Italiano
- 2 Berenjena
- 4 ramas de apio
- 4 Tomates pomarola
- ½ pimentón rojo
- Sal
- Pimienta
- ½ Taza aceite de oliva
Para el zapallo:
- 1 unidad Zapallo europeo
- 100 gramos queso azul
- 200 gramos Queso de cabra
- 100 gramos rúcula
- Sal
- Pimienta
Preparación:
Caponata:
- Se pican los zapallos, la berenjenas, pimentón, ajo y apio en cubos pequeños.
- En un sartén muy caliente, agregamos oliva. Luego la berenjena, es la que más se demora y después los otros ingredientes, agregamos ½ taza de aceite de oliva. Ajo, sal y finalmente el tomate y apagamos justo después, para que el tomate se conserve lo más entero posible, revolvemos y reservamos hasta emplatar
Zapallo:
- Como primer paso, hay que empezar por el zapallo. Se envuelve en papel aluminio y se lleva al horno ya precalentado a 200ºC. Luego a 180º por 1.30 a 2 horas.
- Una vez listo, retiramos el aluminio y cortamos la “tapa” del zapallo para poder retirar todas las semillas.
- Cortamos ambos quesos y agregamos dentro del zapallo aún caliente, revolvemos bien, junto con el zapallo que está en el interior hasta formar una mezcla.
- Luego agregamos en el interior la rúcula, sal, pimienta y oliva. Revolvemos levemente.
Osobusco:
- Para el osobuco, pasamos por harina cada uno de los trozos. Reservamos.
- Cortamos todas las verduras en formato pequeño y reservamos.
- Pre Calentamos una olla con aceite de oliva, agregamos el osobuco del punto 2, sellamos por ambos lados. Una vez listo, agregamos las verduras picadas y sellamos todo junto nuevamente.
- Una vez listo, agregamos el caldo y los aliños. Dejamos a fuego bajo durante 4 horas. Revisamos cada 30 a 40 min por si falta líquido, de ser necesario se agrega agua en tandas pequeñas.
Postre: Dulce tentación
Consiste en panqueques con peras carmelizadas y helado.
Ingredientes
- 2 Tazas Harina
- Helado de pistacho
- 2 Peras
- 100 gramos Azúcar
- 2 Tazas Leche
- 2 Huevos
- Aceite vegetal
- Miel de membrillo
Preparación:
- Como primer paso, tenemos que picar las peras en láminas no tan delgadas para poder caramelizar. Pelamos, retiramos el corazón, las pepas y una vez listas ya en láminas, reservamos.
- Agregamos el azúcar en un sartén a fuego medio, disponemos las peras laminadas sobre el azúcar y una vez ya derretida el azúcar, damos vuelta para caramelizar por ambos lados. Retiramos del fuego y reservamos.
- En otro sartén precalentado, vamos formando los panqueques a fuego medio-bajo. Dejamos por 1 a 2 minutos, damos vuelta esperamos otro 1 a 2 minutos y retiramos del fuego. Mezcla tradicional, solo agregamos 1 cucharada de miel de membrillo o miel tradicional
- En un plato se agrega el panqueque, se incorporan las peras, el helado y un toque de mermelada de membrillo.