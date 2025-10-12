Sabor a nostalgia: Revisa las recetas con las que Waldo recibió a sus invitados en La Divina Comida - Chilevisión

El cantante Waldo cautivó a sus comensales con platos inolvidables como sus canciones. Desde un exquisito chupé de centolla a un flan que te hará agua la boca, conoce en detalle las recetas a continuación.
Entrada: “No es mi culpa”
Chupé de centolla.
Ingredientes:
- 1/2 Taza de cebolla
- 150 Gramos de pan rallado
- 1 Cucharadita de cúrcuma
- 1/2 Cucharadita de aji de color
- 250 Gramos de queso rallado
- 1/2 Taza de luche
- 300 Gramos de centolla
- 500 ml de crema
- Sal
- Pimienta
- Aceite
Preparación:
- En una olla a fuego medio ponemos un chorro de aceite y cebolla picada en cubitos.
- Sumamos nuestra centolla picada y revolvemos.
- También añadimos pimienta y crema. Revolvemos.
- Sumamos cúrcuma, ají de color, queso y pan rayado.
- El toque marino está a cargo del luche cortado en trocitos pequeños que también agregamos.
- Tras unos minutos mezclamos y emplatamos en pocillos individuales.
- Adornamos con un trozo de centolla encima y sumamos queso rallado.
- Nuestros pocillos se van al horno, unos 10 minutos a 180 grados, para gratinar el queso y luego servir.
Plato de fondo: “Como tú”
Salmón con papas nativas.
Ingredientes:
- 800 Gramos de salmón
- 1 Cebolla
- 1 Cebolla morada
- 2 Chalots
- 1/2 Puerro
- 1/2 Pimentón rojo
- 1/2 Pimentón amarillo
- 250 Gramos de tomate cherry
- 12 Espárragos
- 1/4 Taza de perejil
- 2 Cucharada de jengibre
- 4 Cucharadas de mantequilla
- 1 Limón
- 1/2 Taza de vino blanco
- 500 Gramos de papas nativas
- 1 Ramita de romero
- 3 Zanahorias
- 100 Gramos de pasas rubias
- 2 Limones
- 1/2 Cucharada de mayo
- Sal y Pimienta
Preparación:
- Cortamos nuestro salmón en filetes individuales. Le agregamos sal y pimienta.
- Hacemos una especie de canoa en papel mantequilla donde reposará nuestro filete de salmón, para después envolverlo junto con otros ingredientes.
- Hacemos una cama con las cebollas y luego ponemos nuestro salmón. Agregamos tomates cherry, tiras de zanahorias y pimentones.
- Sumamos a los costados del filete de salmón unos espárragos.
- Rayamos un poco de jengibre que ponemos sobre esta preparación y también algo de perejil picado.
- Sobre nuestro salmón también ponemos una rodaja de limón y 2 cubos de mantequilla.
- Llevamos cada paquete con su filete al horno unos 20 minutos a 180 grados.
- Su acompañamiento serán las papas nativas que previamente cocemos con cáscara unos 15 minutos a fuego medio en una olla. Colamos.
- Ponemos nuestras papas cocidas y partidas en mitades en una fuente con algo de romero, sal y pimienta. Sumamos unos cubos de mantequilla. Se lleva al horno unos 10 minutos a 180 grados.
- Para emplatar sacamos del paquete nuestro filete de salmón con su verduras y los acompañamos con las papas nativas por un lado del plato.
Postre: “Tu ausencia”
Flan.
Ingredientes:
- 4 Huevos
- 125 gramos de azúcar
- 500 ml de leche
- 1 Cucharada de vainilla
- 4 Porciones de bizcochuelo
- 4 Porciones de helado crema americana
- 4 Cucharadas de salsa de caramelo
PREPARACIÓN:
- En una olla o sartén comenzamos con el caramelo. Para ello usamos el azúcar con un chorro de agua y derretimos.
- En pocillos individuales ponemos caramelo al fondo.
- Para nuestro flan necesitamos un bowl donde pondremos nuestros huevos a batir con una taza de azúcar y esencia de vainilla.
- Sumamos la leche y mezclamos muy bien.
- Esta mezcla la distribuimos en los pocillos donde está en su fondo el caramelo.
- Estos pocillos se van al horno por 40 minutos a baño María.
- Para emplatar ponemos un trozo de bizcochuelo. Desmoldamos nuestro flan encima de él con cuidado. Agregamos una bola de helado. Adornamos con caramelo y una hoja de menta.