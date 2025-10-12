 Sabor a nostalgia: Revisa las recetas con las que Waldo recibió a sus invitados en La Divina Comida - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Sabor a nostalgia: Revisa las recetas con las que Waldo recibió a sus invitados en La Divina Comida

Domingo 12 de octubre de 2025 | 01:20

El cantante Waldo cautivó a sus comensales con platos inolvidables como sus canciones. Desde un exquisito chupé de centolla a un flan que te hará agua la boca, conoce en detalle las recetas a continuación.

Entrada: “No es mi culpa”

Chupé de centolla.

Ingredientes:

  • 1/2 Taza de cebolla
  • 150 Gramos de pan rallado
  • 1 Cucharadita de cúrcuma
  • 1/2 Cucharadita de aji de color
  • 250 Gramos de queso rallado
  • 1/2 Taza de luche
  • 300 Gramos de centolla
  • 500 ml de crema
  • Sal
  • Pimienta
  • Aceite

Preparación:

  1. En una olla a fuego medio ponemos un chorro de aceite y cebolla picada en cubitos.
  2. Sumamos nuestra centolla picada y revolvemos.
  3. También añadimos pimienta y crema. Revolvemos.
  4. Sumamos cúrcuma, ají de color, queso y pan rayado.
  5. El toque marino está a cargo del luche cortado en trocitos pequeños que también agregamos.
  6. Tras unos minutos mezclamos y emplatamos en pocillos individuales.
  7. Adornamos con un trozo de centolla encima y sumamos queso rallado.
  8. Nuestros pocillos se van al horno, unos 10 minutos a 180 grados, para gratinar el queso y luego servir.

Plato de fondo: “Como tú”

Salmón con papas nativas.

Ingredientes:

  • 800 Gramos de salmón
  • 1 Cebolla
  • 1 Cebolla morada
  • 2 Chalots
  • 1/2 Puerro
  • 1/2 Pimentón rojo
  • 1/2 Pimentón amarillo
  • 250 Gramos de tomate cherry
  • 12 Espárragos
  • 1/4 Taza de perejil
  • 2 Cucharada de jengibre
  • 4 Cucharadas de mantequilla
  • 1 Limón
  • 1/2 Taza de vino blanco
  • 500 Gramos de papas nativas
  • 1 Ramita de romero
  • 3 Zanahorias
  • 100 Gramos de pasas rubias
  • 2 Limones
  • 1/2 Cucharada de mayo
  • Sal y Pimienta

Preparación:

  1. Cortamos nuestro salmón en filetes individuales. Le agregamos sal y pimienta.
  2. Hacemos una especie de canoa en papel mantequilla donde reposará nuestro filete de salmón, para después envolverlo junto con otros ingredientes.
  3. Hacemos una cama con las cebollas y luego ponemos nuestro salmón. Agregamos tomates cherry, tiras de zanahorias y pimentones.
  4. Sumamos a los costados del filete de salmón unos espárragos.
  5. Rayamos un poco de jengibre que ponemos sobre esta preparación y también algo de perejil picado.
  6. Sobre nuestro salmón también ponemos una rodaja de limón y 2 cubos de mantequilla.
  7. Llevamos cada paquete con su filete al horno unos 20 minutos a 180 grados.
  8. Su acompañamiento serán las papas nativas que previamente cocemos con cáscara unos 15 minutos a fuego medio en una olla. Colamos.
  9. Ponemos nuestras papas cocidas y partidas en mitades en una fuente con algo de romero, sal y pimienta. Sumamos unos cubos de mantequilla. Se lleva al horno unos 10 minutos a 180 grados.
  10. Para emplatar sacamos del paquete nuestro filete de salmón con su verduras y los acompañamos con las papas nativas por un lado del plato.

Postre: “Tu ausencia”

Flan.

Ingredientes:

  • 4 Huevos
  • 125 gramos de azúcar
  • 500 ml de leche
  • 1 Cucharada de vainilla
  • 4 Porciones de bizcochuelo
  • 4 Porciones de helado crema americana
  • 4 Cucharadas de salsa de caramelo

PREPARACIÓN:

  1. En una olla o sartén comenzamos con el caramelo. Para ello usamos el azúcar con un chorro de agua y derretimos.
  2. En pocillos individuales ponemos caramelo al fondo.
  3. Para nuestro flan necesitamos un bowl donde pondremos nuestros huevos a batir con una taza de azúcar y esencia de vainilla.
  4. Sumamos la leche y mezclamos muy bien.
  5. Esta mezcla la distribuimos en los pocillos donde está en su fondo el caramelo.
  6. Estos pocillos se van al horno por 40 minutos a baño María.
  7. Para emplatar ponemos un trozo de bizcochuelo. Desmoldamos nuestro flan encima de él con cuidado. Agregamos una bola de helado. Adornamos con caramelo y una hoja de menta.
Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Elegancia y sabor: Revisa la increíble receta de Fran Ayala en La Divina Comida

Arte en su máxima expresión: Revisa la increíble receta de Maitén Montenegro en La Divina Comida

¡Platos con sabrosos ingredientes! Willy Geisse cautivó con sus recetas en La Divina Comida

Todo su talento en el plato: Conoce la gran receta de Francisco Reyes Cristi en La Divina Comida

Recetas para enamorar: Sigrid Alegría y Claudia Pérez revelan los secretos de sus platos en La Divina Comida
Publicidad
Publicidad