Rodrigo “pelao” González se la jugó con un curioso menú en La Divina Comida - Chilevisión

El locutor Rodrigo "Pelao" González deleitó el paladar de sus invitados con una variedad de preparaciones. Conóce la receta de cada uno de sus platos en La Divina Comida.
Entrada: “Desierto florido”
Consiste en un timbal con salsa.
Ingredientes:
- 2 unidades de palta
- 2 unidades de pepino
- 600 gramos de tomate Cherry
- 4 unidades de huevo
- sal y pimienta
Para la pasta de aceiturnas:
- 100 gramos de aceitunas Azapa y negras
- 80 ml de aceite de oliva
Preparación:
- Comenzamos poniendo en un molde de timbal haciendo un piso con rodajas de pepino.
- Agregamos como segunda capa nuestros tomates cherrys en mitades.
- Cubrimos como tercera capa con rodajas de palta.
- Cubrimos la siguiente capa con un par más de rodajas de pepino.
- Para la pasta de aceituna las agregamos sin cuesco a un mixer y trituramos con nuestro aceite de oliva. Esta pasta la agregamos como capa.
- Agregamos unas mitades de tomates cherry para afirmar la estructura y tapamos con una última capa de huevo duro picado en cuadritos.
- Desmoldamos con cuidado. Agregamos un poco de aceite de oliva y jugo de limón sobre la estructura. Ponemos 2 mitades de aceituna para adornar.
Plato de fondo: “Lomo de cerdo con salsa carolina”
Consiste en un lomo de cerdo con puré y salsa de ciruela.
Ingredientes:
- Lomo
- 800 gramos de lomo de cerdo
- 250 gramos de tocino ahumado
- Sal y pimienta
- Aceite de oliva
Para la salsa de ciruela:
- 2 calugas de caldo de costilla
- 1 unidad jugo de naranja
- 100 gramos de ciruela deshidratada
- 1 cucharada de mostaza con pepas
Para el puré:
- 6 unidades de papas
- 1/2 unidad de pimentón amarillo
- 2 cucharadas de mantequilla
- sal y pimienta
Preparación:
- Comenzamos cociendo las papas peladas en una olla con agua a fuego lento.
- A nuestros trozos de tocino le agregamos pimienta y le enrollamos lonjas de tocino que afirmamos y amarramos tipo arrollado con una pita de cocina.
- Ponemos nuestro lomo a freír en un sartén con un chorro de aceite unos 15 minutos dándole vuelta uniformemente para cocerlo y dorarlo. Terminamos y reservamos
- Para la sala carolina. agregamos en un recipiente una taza de agua caliente y disolvemos nuestro caldos de costilla. Agregamos una cucharada de mostaza. Usamos el sartén que ocupamos para saltear el lomo a fuego lento. Sumamos un par de chorros de jugo de naranja. sumamos las ciruelas. revolvemos suavemente para reducir y crear la salsa carolina.
- Nuestras papas ya cocidas y coladas son molidas. Con una cucharada de mantequillas. Previamente asamos unos pimentones que agregamos a este puré, mezclamos.
- Para emplatar cortamos el lomo en medallones , sumamos puré en un lado y dibujamos una línea gruesa de nuestra salsa al otro lado.
Postre: “One love de banana”
Consiste en una fruta con caramelo.
Ingredientes:
- 2 unidades de plátano
- 100 ml de salsa de caramelo
- 200 gramos de mix de frutas maceradas en ron
- 4 cucharaditas de mantequilla
Preparación:
- Previamente hacemos un caramelo clásico para nuestro postre. Se derrite azúcar con un chorro de agua. Pero además, sumamos cuando ya este líquido arándanos y almendras.
- Ponemos en un sartén un chorro de este caramelo. A fuego lento agregamos nuestra mantequilla
- Por mientras cortamos un plátano en 4 mitades. Estas lonjas las salteamos en nuestra mezcla de caramelo y sumamos las frutas maceradas en ron.
- Emplatamos nuestras mitades de plátanos con las frutas y a su lado ponemos azúcar flor que aplastamos con una cuchara para adornar nuestro plato.