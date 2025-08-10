 Recetas para seducir: Descubre cómo preparar los platos de Fernando Kliche en La Divina Comida - Chilevisión
Recetas para seducir: Descubre cómo preparar los platos de Fernando Kliche en La Divina Comida

Domingo 10 de agosto de 2025 | 01:20

El reconocido actor Fernando Kliche se lució con diversas preparaciones en La Divina Comida. Si quieres descubrir el paso a paso de las recetas que cautivaron a sus invitados, te lo mostramos a continuación.

Entrada: Láminas de un monólogo

Consiste en un carpaccio de res con alcaparras.

Ingredientes

      • 320 gramos Carpaccio de res
      • 4 cucharadas Alcaparras
      • 4 Fondos de alcachofas
      • 1 taza Limón
      • 200 gramos Queso parmesano
      • Sal
      • Pimienta
      • Aceite de oliva

      Preparación:

      1. Los fondos de alcachofas se dividen en dos.
      2. En un plato se agrega el carpaccio, posterior a esto se agrega un fondo de alcachofa y la alcaparras. Luego se condimenta con aceite de oliva y queso parmesano. Y la sal con el limón se agrega cada uno. Y un toque de pimienta.

      Plato de fondo: Entre bambalinas y berenjenas

      Consiste en berenjenas acompañado de arroz al curri y medallón con tocino.

      Ingredientes

          • 1 taza baba ganoush
          • 800 gramos asiento, con tocino
          • 3 tomate
          • 1 cebolla
          • 1 cabeza ajo
          • orégano
          • 400 gramos de salsa de tomate
          • 2 ½ cucharada comino
          • 1 cebollín
          • sal
          • pimienta
          • aceite de oliva
          • arroz
          • 2 cucharadas curri en polvo
          • 1 cucharada paprika

          Preparación:

          1. Se hierben las berenjenas, se fríen en aceite normal y se secan. En otro sartén se fríen los tomates con aceite de oliva y ajo. Y luego se mezcla todo.
          2. Se pica la cebolla.
          3. En una olla se agrega el arroz con curri y se revuelve. Una cucharadita de papikra
          4. En un sartén se agrega aceite para sellar el medallón con tocino. En el mismo aceite se agrega la cebolla, el tomate picado, oregano, pizca de comino y se agrega el medallón y la salsa de tomate. Se deja cocinar por 15 minutos.

          Postre: Seducción en escena

          Consiste en un copo de chocolate con frutos rojos.

          Ingredientes

              • 1 kilo Cobertura de chocolate
              • 400 gramos Mix de berries
              • 4 cucharadas Dulce de coco

              Preparación:

              1. Se toma un globo y se mete al chocolate derretido para formar un copo. Se mete al refrigerador.
              2. En un vaso, se pone el dulce de coco al final, los frutos rojos y el chocolate encima.
