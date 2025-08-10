Recetas para seducir: Descubre cómo preparar los platos de Fernando Kliche en La Divina Comida - Chilevisión

El reconocido actor Fernando Kliche se lució con diversas preparaciones en La Divina Comida. Si quieres descubrir el paso a paso de las recetas que cautivaron a sus invitados, te lo mostramos a continuación.
Entrada: Láminas de un monólogo
Consiste en un carpaccio de res con alcaparras.
Ingredientes
- 320 gramos Carpaccio de res
- 4 cucharadas Alcaparras
- 4 Fondos de alcachofas
- 1 taza Limón
- 200 gramos Queso parmesano
- Sal
- Pimienta
- Aceite de oliva
Preparación:
- Los fondos de alcachofas se dividen en dos.
- En un plato se agrega el carpaccio, posterior a esto se agrega un fondo de alcachofa y la alcaparras. Luego se condimenta con aceite de oliva y queso parmesano. Y la sal con el limón se agrega cada uno. Y un toque de pimienta.
Plato de fondo: Entre bambalinas y berenjenas
Consiste en berenjenas acompañado de arroz al curri y medallón con tocino.
Ingredientes
- 1 taza baba ganoush
- 800 gramos asiento, con tocino
- 3 tomate
- 1 cebolla
- 1 cabeza ajo
- orégano
- 400 gramos de salsa de tomate
- 2 ½ cucharada comino
- 1 cebollín
- sal
- pimienta
- aceite de oliva
- arroz
- 2 cucharadas curri en polvo
- 1 cucharada paprika
Preparación:
- Se hierben las berenjenas, se fríen en aceite normal y se secan. En otro sartén se fríen los tomates con aceite de oliva y ajo. Y luego se mezcla todo.
- Se pica la cebolla.
- En una olla se agrega el arroz con curri y se revuelve. Una cucharadita de papikra
- En un sartén se agrega aceite para sellar el medallón con tocino. En el mismo aceite se agrega la cebolla, el tomate picado, oregano, pizca de comino y se agrega el medallón y la salsa de tomate. Se deja cocinar por 15 minutos.
Postre: Seducción en escena
Consiste en un copo de chocolate con frutos rojos.
Ingredientes
- 1 kilo Cobertura de chocolate
- 400 gramos Mix de berries
- 4 cucharadas Dulce de coco
Preparación:
- Se toma un globo y se mete al chocolate derretido para formar un copo. Se mete al refrigerador.
- En un vaso, se pone el dulce de coco al final, los frutos rojos y el chocolate encima.