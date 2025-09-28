 Recetas para enamorar: Sigrid Alegría y Claudia Pérez revelan los secretos de sus platos en La Divina Comida - Chilevisión
Recetas para enamorar: Sigrid Alegría y Claudia Pérez revelan los secretos de sus platos en La Divina Comida

Domingo 28 de septiembre de 2025 | 01:20

Las actrices Sigrid Alegría y Claudia Pérez impactaron a sus invitados con exquisitas preparaciones en La Divina Comida. Por ello, te mostraremos cuál es el paso a paso de cada uno de sus platos.

Entrada: Bienvenida realidad

Un plato preparado por Claudia que consiste en un crocante de zapallo italiano relleno.

Ingredientes: 

      • 2          Zapallo italiano
      • 400      Gramos Mozzarella granulado
      • 200      Gramos Salmón ahumado
      • 200      Gramos Jamón Serrano
      • 200      Gramos Queso Philadelphia
      • 2          Cucharadas Soya
      • 200      Gramos Rúcula
      • 1          Cucharadita Merken
      • Ajo
      • Aceite de Oliva
      • Sal
      • Pimienta

      Preparación:

        1. En un bowl pequeño, mezclamos el queso Philadelphia con un poco de salsa de soya para nuestro relleno.
        2. Cortamos en rodaje el zapallo italiano.
        3. Picamos el salmón en tiras.
        4. En una fuente para horno cubierta por papel metálico, echamos aceite de oliva y cubrimos con las láminas de zapallo italiano.
        5. Agregamos sal y pimienta.
        6. Cubrimos con el mozzarella granulado.
        7. Volvemos a aderezar, agregando además ajo y merkén.
        8. Llevamos al horno por diez minutos, fijándonos en que esté dorado.
        9. Una vez horneado, sacamos del horno y ponemos sobre una tabla, dejando hacia arriba el lado sin dorar.
        10. Sobre este lado agregamos una capa de queso Philadelphia, jamón serrano y el salmón ahumado.
        11. Una vez completado el relleno, cerramos como un calzone y cortamos en porciones.
        12. Servimos sobre una cama de lechuga.
        13. Decoramos con tomate cherry y un chorrito de pesto.

        Plato de fondo: Como la vida misma

        Un plato preparado por Sigrid que consiste en uhn charquicán.

        Ingredientes: 

            • 500      Gramos Posta Negra
            • 50        Gramos Charqui
            • 4          Papas
            • 500      Gramos Zapallo
            • 350      Gramos Ensalada Primavera
            • 4          Huevo
            • Media  Cebolla
            • 2          Dientes Ajo
            • Media  Taza Pimentón
            • 1          Cucharadita Orégano
            • Media  Cucharadita Comino
            • Media  Cucharadita Ají color
            • Aceite Oliva
            • Sal

            Preparación:

              1. En una olla grande, calentamos aceite de oliva, cebolla, zanahoria y pimentón picado.
              2. Agregamos un par de dientes de ajo.
              3. “Partimos” las papas en vez de cortarlas, siguiendo sus vetas para que no se selle, bote el almidón y quede un charquicán más cremoso.
              4. Agregamos las papas quebradas.
              5. Aderezamos con ají color, orégano y comino.
              6. Sumamos el zapallo picado en trozos.
              7. Vertimos agua tibia llenando la olla, pero evitando que las verduras floten.
              8. Agregamos nuestra carne picada.
              9. Finalmente agregamos sal.
              10. Cocinamos durante veinte minutos con la olla tapada.
              11.  Agregamos la ensalada primavera.
              12. Finalmente, cocinamos el huevo frito antes de servir y decoramos con charqui.

              Postre: Las aristócratas

              Un plato preprado por Claudia que consiste en un helado de plátano con algunos agregados.

              Ingredientes: 

                  • 3          Plátano
                  • 4          Cucharadas Manjar
                  • 1          Tarro Leche condensada
                  • 200      Gramos Mix berries
                  • 200      Gramos Nueces

                  Preparación:

                    1. Tomamos nuestros plátanos maduros —para que estén dulces— y los congelamos en el refrigerador.
                    2. Pasamos por agua caliente antes de comenzar a cortar.
                    3. Trozamos y pelamos cada pedazo de plátano.
                    4. Molemos las nueces.
                    5. En una juguera agregamos los trozos de plátano y la leche condensada.
                    6. Batimos hasta lograr una mezcla homogénea.
                    7. Una vez licuado, vertimos en una fuente grande.
                    8. Decoramos con manjar.
                    9. Metemos al congelador durante dos horas.
                    10. Al servir, decoramos con berries.
