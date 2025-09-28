Recetas para enamorar: Sigrid Alegría y Claudia Pérez revelan los secretos de sus platos en La Divina Comida - Chilevisión

Las actrices Sigrid Alegría y Claudia Pérez impactaron a sus invitados con exquisitas preparaciones en La Divina Comida. Por ello, te mostraremos cuál es el paso a paso de cada uno de sus platos.
Entrada: Bienvenida realidad
Un plato preparado por Claudia que consiste en un crocante de zapallo italiano relleno.
Ingredientes:
- 2 Zapallo italiano
- 400 Gramos Mozzarella granulado
- 200 Gramos Salmón ahumado
- 200 Gramos Jamón Serrano
- 200 Gramos Queso Philadelphia
- 2 Cucharadas Soya
- 200 Gramos Rúcula
- 1 Cucharadita Merken
- Ajo
- Aceite de Oliva
- Sal
- Pimienta
Preparación:
- En un bowl pequeño, mezclamos el queso Philadelphia con un poco de salsa de soya para nuestro relleno.
- Cortamos en rodaje el zapallo italiano.
- Picamos el salmón en tiras.
- En una fuente para horno cubierta por papel metálico, echamos aceite de oliva y cubrimos con las láminas de zapallo italiano.
- Agregamos sal y pimienta.
- Cubrimos con el mozzarella granulado.
- Volvemos a aderezar, agregando además ajo y merkén.
- Llevamos al horno por diez minutos, fijándonos en que esté dorado.
- Una vez horneado, sacamos del horno y ponemos sobre una tabla, dejando hacia arriba el lado sin dorar.
- Sobre este lado agregamos una capa de queso Philadelphia, jamón serrano y el salmón ahumado.
- Una vez completado el relleno, cerramos como un calzone y cortamos en porciones.
- Servimos sobre una cama de lechuga.
- Decoramos con tomate cherry y un chorrito de pesto.
Plato de fondo: Como la vida misma
Un plato preparado por Sigrid que consiste en uhn charquicán.
Ingredientes:
- 500 Gramos Posta Negra
- 50 Gramos Charqui
- 4 Papas
- 500 Gramos Zapallo
- 350 Gramos Ensalada Primavera
- 4 Huevo
- Media Cebolla
- 2 Dientes Ajo
- Media Taza Pimentón
- 1 Cucharadita Orégano
- Media Cucharadita Comino
- Media Cucharadita Ají color
- Aceite Oliva
- Sal
Preparación:
- En una olla grande, calentamos aceite de oliva, cebolla, zanahoria y pimentón picado.
- Agregamos un par de dientes de ajo.
- “Partimos” las papas en vez de cortarlas, siguiendo sus vetas para que no se selle, bote el almidón y quede un charquicán más cremoso.
- Agregamos las papas quebradas.
- Aderezamos con ají color, orégano y comino.
- Sumamos el zapallo picado en trozos.
- Vertimos agua tibia llenando la olla, pero evitando que las verduras floten.
- Agregamos nuestra carne picada.
- Finalmente agregamos sal.
- Cocinamos durante veinte minutos con la olla tapada.
- Agregamos la ensalada primavera.
- Finalmente, cocinamos el huevo frito antes de servir y decoramos con charqui.
Postre: Las aristócratas
Un plato preprado por Claudia que consiste en un helado de plátano con algunos agregados.
Ingredientes:
- 3 Plátano
- 4 Cucharadas Manjar
- 1 Tarro Leche condensada
- 200 Gramos Mix berries
- 200 Gramos Nueces
Preparación:
- Tomamos nuestros plátanos maduros —para que estén dulces— y los congelamos en el refrigerador.
- Pasamos por agua caliente antes de comenzar a cortar.
- Trozamos y pelamos cada pedazo de plátano.
- Molemos las nueces.
- En una juguera agregamos los trozos de plátano y la leche condensada.
- Batimos hasta lograr una mezcla homogénea.
- Una vez licuado, vertimos en una fuente grande.
- Decoramos con manjar.
- Metemos al congelador durante dos horas.
- Al servir, decoramos con berries.