¡Recetas multifacéticas! Ana Josefa Silva cautivó con sus recetas en La Divina Comida - Chilevisión

La actriz Ana Josesa Silva deslumbró a sus invitados con sus preparaciones en La Divina Comida. Si quieres conocer cómo cocinar paso a paso sus recetas, te lo explicamos a continuación.
Entrada: Forrest Gump
Consiste en camarones con fonditos de alcachofa.
Ingredientes:
- 500 Gramos Camarones
- 4 Ramas Apio
- 2 Palta
- 4 Cucharadas Salsa golf
- 8 Fondos de alcachofa
- 2 Limón
- Aceite de Oliva
- Sal
Preparación:
- Picamos nuestro apio y nuestros fondos de alcachofa.
- Picamos los camarones.
- En un bowl grande, agregamos el apio.
- Antes de servir, picamos y sumamos la palta para evitar que se ponga negra.
- Aderezamos con salsa golf, sal y limón.
- Decoramos con camarones y los fondos de alcachofa.
Playo de fondo: "Doctor Shivago" con Silvana Mangano
Consiste en un strogonoff con arroz basma ti.
Ingredientes:
- 1 Kilo Posta negra
- 2 Cebolla
- 2 Cucharaditas Maicena
- Media Taza Vino tinto
- 1 Cucharadita Paprika
- 1 Cucharada Soya
- 400 Gramos Champiñones
- 2 Tazas Arroz basmati
- Sal
- Pimienta
Preparación:
- Sellamos la posta negra con un sofrito, aliñando.
- Una vez sellado, cortamos en trozos y devolvemos a la olla.
- Agregamos soya, vino, paprika, champiñones y maicena disuelta en agua.
- Cocinamos sin dejar de revolver durante 20-30 minutos con la olla tapada.
- Preparamos un arroz basmati, tal cual se cocina el tradicional.
Postre: "Fresas salvajes" de merengue
Consiste en frutos rojos con crema y merengue.
Ingredientes:
- 500 ML Crema
- 500 Gramos Mix fruto rojos
- 1 Disco Merengue
Preparación:
- Batimos nuestra crema.
- En una copa agregamos los frutos rojos.
- Sumamos trozos de merengue.
- Decoramos con más frutos.