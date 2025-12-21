 ¡Recetas multifacéticas! Ana Josefa Silva cautivó con sus recetas en La Divina Comida - Chilevisión
¡Recetas multifacéticas! Ana Josefa Silva cautivó con sus recetas en La Divina Comida

Domingo 21 de diciembre de 2025 | 01:20

La actriz Ana Josesa Silva deslumbró a sus invitados con sus preparaciones en La Divina Comida. Si quieres conocer cómo cocinar paso a paso sus recetas, te lo explicamos a continuación.

Entrada: Forrest Gump

Consiste en camarones con fonditos de alcachofa.

Ingredientes:

  • 500 Gramos Camarones
  • 4 Ramas Apio
  • 2 Palta
  • 4 Cucharadas Salsa golf
  • 8 Fondos de alcachofa
  • 2 Limón
  • Aceite de Oliva
  • Sal

Preparación:

  1. Picamos nuestro apio y nuestros fondos de alcachofa.
  2. Picamos los camarones.
  3. En un bowl grande, agregamos el apio.
  4. Antes de servir, picamos y sumamos la palta para evitar que se ponga negra.
  5. Aderezamos con salsa golf, sal y limón.
  6. Decoramos con camarones y los fondos de alcachofa.

Playo de fondo: "Doctor Shivago" con Silvana Mangano

Consiste en un strogonoff con arroz basma ti.

Ingredientes:

  • 1 Kilo Posta negra
  • 2 Cebolla
  • 2 Cucharaditas  Maicena
  • Media Taza Vino tinto
  • 1 Cucharadita Paprika
  • 1 Cucharada Soya
  • 400 Gramos Champiñones
  • 2 Tazas Arroz basmati
  • Sal
  • Pimienta

Preparación:

  1. Sellamos la posta negra con un sofrito, aliñando.
  2. Una vez sellado, cortamos en trozos y devolvemos a la olla.
  3. Agregamos soya, vino, paprika, champiñones y maicena disuelta en agua.
  4. Cocinamos sin dejar de revolver durante 20-30 minutos con la olla tapada.
  5. Preparamos un arroz basmati, tal cual se cocina el tradicional.

Postre: "Fresas salvajes" de merengue

Consiste en frutos rojos con crema y merengue.

Ingredientes:

  • 500 ML Crema
  • 500 Gramos Mix fruto rojos
  • 1 Disco Merengue

Preparación:

  1. Batimos nuestra crema.
  2. En una copa agregamos los frutos rojos.
  3. Sumamos trozos de merengue.
  4. Decoramos con más frutos.
