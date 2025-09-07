¡Recetas de otro mundo! Descubre cómo preparar los platos de Elvira Cristi en La Divina Comida - Chilevisión

La actriz Elvira Cristi deslumbró a sus invitados con la diversidad de sus preparaciones en La Divina Comida. Para conocer en detalle cómo cocinarlas, te revelamos la receta a continuación.
Entrada: Conectados con el rey del verano
Consiste una crema de tomates.
Ingredientes:
- 600 gramos de mix de tomates
- 200 ml de crema
- 1/2 taza de hojas de albahaca
- 1/2 taza de oliva
- 1/2 pimentón rojo
- sal y pimienta
Preparación:
- Comenzamos poniendo al horno nuestro mix de tomates en una fuente. En ella también ponemos pimiento morrón, ajos enteros y albahaca. Unos 20 minutos a 180 grados.
- Tras enfriarse estas verduras, pelamos nuestro ajo también asado y ponemos todo en nuestra licuadora.
- Esta mezcla la ponemos en una olla a fuego medio unos minutos y revolvemos suavemente sumando nuestra crema.
- Para emplatar, usamos un plato de sopa y añadimos nuestra mezcla, adornando con unas gotas de crema, trocitos pequeños de albahaca y un chorro de aceite de oliva.
Plato de fondo: De secundario a protagónico
Consiste en un timbal de cous cous con tartar de atún.
Ingredientes
Para el cous cous:
- 500 gramos de cous cous
- 1 pepino
- 4 cucharadas de pesto de perejil
- 4 cucharadas de perejil
- oliva
- sal y pimienta
Para el tartar:
- 600 gramos de atún
- 2 cucharadas de salsa de soya
- 1 limón
- 2 cucharadas de alcaparras
- 1 cucharadita de aceite de sésamo
- 8 cucharadas de aceite de oliva
- 2 palta
- brotes de alfalfa
Preparación:
- Comenzamos con la vinagreta que acompañará nuestro atún. para ello en una fuente agregamos aceite de oliva, aceite de sésamo, salsa de soya y ralladura de limón. Podemos sumarle unas gotas de jugo de limón
- Sumamos alcaparras, pimienta y sal a gusto. Revolvemos y reservamos
- Cortamos nuestro atún en cuadrados medios y lo agregamos al recipiente de nuestra vinagreta. Dejamos macerando unos minutos.
- En otra fuente tenemos nuestro cous cous ya cocido. Le agregamos unas cucharadas de pesto de perejil. Revolvemos y reservamos.
- En un molde para timbal ponemos la primera capa de cous cous. La segunda capa es de palta en láminas y la tercera es de los cuadros de atún en vinagreta. Finalmente tapamos con unos brotes de alfalfa en cuya superficie adornamos con unos trozos de palta.
- Desmoldamos con cuidado y servimos adornando el plato con toques de aceite de oliva y albahaca picada.
Postre: Torta amor milf
Consiste en una torta de mil hojas.
Ingredientes:
- 4 discos de masa hojaldre
- 2 discos de merengue
- 100 ml de crema
- 500 gramos de dulce de leche
- 400 gramos de mermelada de berries
Preparación:
- En un molde para torta partimos nuestro discos de masa hojaldre y los dejamos como primera capa.
- Como segunda capa ponemos nuestro dulce de leche.
- Molemos un poco nuestro merengue y lo usamos como la capa siguiente.
- La siguiente capa es de nuestra mermelada de berries.
- Repetimos las capas 1, 2, 3 y 4.
- Finalizamos adornando con merengue encima y refrigeramos unos 15 minutos.