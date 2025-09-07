 ¡Recetas de otro mundo! Descubre cómo preparar los platos de Elvira Cristi en La Divina Comida - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

¡Recetas de otro mundo! Descubre cómo preparar los platos de Elvira Cristi en La Divina Comida

Domingo 7 de septiembre de 2025 | 01:20

La actriz Elvira Cristi deslumbró a sus invitados con la diversidad de sus preparaciones en La Divina Comida. Para conocer en detalle cómo cocinarlas, te revelamos la receta a continuación.

Entrada: Conectados con el rey del verano

Consiste una crema de tomates.

Ingredientes: 

    • 600      gramos de mix de tomates
    • 200      ml de crema
    • 1/2      taza de hojas de albahaca
    • 1/2      taza de oliva
    • 1/2      pimentón rojo
    •             sal y pimienta

    Preparación:

    1. Comenzamos poniendo al horno nuestro mix de tomates en una fuente. En ella también ponemos pimiento morrón, ajos enteros y albahaca. Unos 20 minutos a 180 grados.
    2. Tras enfriarse estas verduras, pelamos nuestro ajo también asado y ponemos todo en nuestra licuadora.
    3.  Esta mezcla la ponemos en una olla a fuego medio unos minutos y revolvemos suavemente sumando nuestra crema.
    4. Para emplatar, usamos un plato de sopa y añadimos nuestra mezcla, adornando con unas gotas de crema, trocitos pequeños de albahaca y un chorro de aceite de oliva.

    Plato de fondo: De secundario a protagónico

    Consiste en un timbal de cous cous con tartar de atún.

    Ingredientes

    Para el cous cous:

    • 500      gramos de cous cous
    • 1          pepino
    • 4          cucharadas de pesto de perejil
    • 4          cucharadas de perejil
    •             oliva
    •             sal y pimienta

    Para el tartar:

    • 600      gramos de atún
    • 2          cucharadas de salsa de soya
    • 1          limón
    • 2          cucharadas de alcaparras
    • 1          cucharadita de aceite de sésamo
    • 8          cucharadas de aceite de oliva 
    • 2          palta
    •             brotes de alfalfa

    Preparación:

    1. Comenzamos con la vinagreta que acompañará nuestro atún. para ello en una fuente agregamos aceite de oliva, aceite de sésamo, salsa de soya y ralladura de limón. Podemos sumarle unas gotas de jugo de limón 
    2. Sumamos alcaparras, pimienta y sal a gusto. Revolvemos y reservamos
    3. Cortamos nuestro atún en cuadrados medios y lo agregamos al recipiente de nuestra vinagreta. Dejamos macerando unos minutos.
    4. En otra fuente tenemos nuestro cous cous ya cocido. Le agregamos unas cucharadas de pesto de perejil. Revolvemos y reservamos.
    5. En un molde para timbal ponemos la primera capa de cous cous. La segunda capa es de palta en láminas y la tercera es de los cuadros de atún en vinagreta. Finalmente tapamos con unos brotes de alfalfa en cuya superficie adornamos con unos trozos de palta.
    6. Desmoldamos con cuidado y servimos adornando el plato con toques de aceite de oliva y albahaca picada.

    Postre: Torta amor milf

    Consiste en una torta de mil hojas.

    Ingredientes: 

      • 4          discos de masa hojaldre
      • 2          discos de merengue
      • 100      ml de crema
      • 500      gramos de dulce de leche
      • 400      gramos de mermelada de berries

      Preparación:

      1. En un molde para torta partimos nuestro discos de masa hojaldre y los dejamos como primera capa.
      2. Como segunda capa ponemos nuestro dulce de leche.
      3. Molemos un poco nuestro merengue y lo usamos como la capa siguiente.
      4. La siguiente capa es de nuestra mermelada de berries.
      5. Repetimos las capas 1, 2, 3 y 4.
      6. Finalizamos adornando con merengue encima y refrigeramos unos 15 minutos.
      Publicidad
      Publicidad
      Publicidad

      RELACIONADOS

      Preparaciones con humor: Descubre las recetas de Felipe Izquierdo y Nicolás Larraín en La Divina Comida

      ¡Explosión de sabor! Revisa la receta de Andrea Arístegui y Carolina Gutiérrez en La Divina Comida

      Fernanda Braz deleitó con un menú brasileño: Conoce acá las recetas para llevar a tu mesa estos platillos

      Rodrigo “pelao” González se la jugó con un curioso menú en La Divina Comida

      ¡Platillos con exclusivas! Conoce las recetas que Cecilia Gutiérrez preparó en La Divina Comida
      Publicidad
      Publicidad