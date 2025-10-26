 ¡Puro sazón! Conoce el paso a paso de las recetas de Savka Pollak en La Divina Comida - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

¡Puro sazón! Conoce el paso a paso de las recetas de Savka Pollak en La Divina Comida

Domingo 26 de octubre de 2025 | 01:20

La exMiss Chile y conductora de Video Loco, Savka Pollak, se lució con las preparaciones que sirvió a sus invitados en La Divina Comida. Descubre el detalle de cada una de sus recetas a continuación.

Entrada: Sabor a infancia

Consiste en un plato con tomate, albahaca con toque de jamón serrano.

Ingredientes:

  • 2 Tomates
  • 8 hojas albahaca
  • 2 burrata de búfala
  • 8 láminas jamón serrano
  • Sal
  • Pimienta
  • Aceite de oliva
  • 4 cucharadas de pesto
  • 2 Cucharadas de reducción de aceto balsámico

Preparación:

  1. Se cortan los tomates en rodajas y el queso también.
  2. En un plato disponemos tomates junto con el queso de forma intercalada. Encima el pesto, hojas de albahacas y luego repetimos otra capa.
  3. Para finalizar el jamón serrano, oliva y reducción de aceto balsámico.

Plato de fondo: Tormenta perfecta

Consiste en lomo saltado con puré de papas chilotas a la trufa.

Ingredientes:

  • 1 kilo Carne
  • 2 unidades Cebolla morada
  • 1 unidad Ají amarillo
  • Aceite de oliva
  • 1 Cucharadita de comino
  • 1 cucharada Salsa de ostras
  • 2 cucharaditas pasta de ají amarillo
  • 1 cucharada Salsa de soya
  • 1 diente de ajo
  • Cilantro

Para el puré:

  • 1 kilo Papas chilotas
  • 1 cucharada Mantequilla
  • ½ taza Leche
  • 2 gotas Aceite de trufa

Preparación:

  1. Primero se muele el ajo que previamente fueron asados en el horno envueltos en papel aluminio.
  2. Picamos la carne en trozos medianos a pequeños y se agrega el ajo asado machacado, comino, sal y reservamos.
  3. Picamos la cebolla en juliana grande, reservamos.
  4. El ají amarillo se pica en bastones largos. Reservamos
  5. En un sartén, sellamos la carne con oliva. Bajamos el fuego y agregamos la cebolla, el ají y se agrega cilantro. Salpimentamos.
  6. Luego agregamos la soya, la salsa de ostra y la pasta de ají amarillo.
  7. En un plato se agrega el puré y encima se va agregando la carne y un toque de pasta de ají amarillo.

Preparación del puré:

  1. Ponemos a cocer las papas en agua hervida.
  2. Una vez cocidas, las dejamos en un bowl grande para poder manipular las papas y las vamos aplastando con las manos para que queden trozos grandes y otros más pequeños.
  3. Pre Calentamos una olla, agregamos la mantequilla, las papas y luego la leche.
  4. Una vez fuera del fuego, agregamos solo unas gotas de aceite de trufa
  5. Revolvemos y reservamos hasta emplatar.

Postre: Dulce sabiduría

Consiste en un helado de cedrón en base de galletas con almendras laminadas.

Ingredientes:

  • 60 gramos hojas de cedrón
  • ¾ Taza de azúcar
  • 4 Huevos
  • 2 tazas Leche
  • 100 gramos Almendras laminadas
  • 1 paquete Galletas de vainilla
  • 1 cucharada Vainilla

Preparación:

  1. Primero se mezcla la leche con el cedrón y se pone al fuego, pero no dejar que hierva. Y después se cola.
  2. En un bowl batimos el azúcar con las yemas. Agregamos la leche de cedrón previamente colada y a temperatura ambiente.
  3. Llevamos esta mezcla a calentar nuevamente hasta que espese y retiramos del fuego. Una vez fría la mezcla llevamos a una máquina para hacer helados.
  4. Se muelen las galletas y en un pocillo disponemos las galletas como base, luego un poco de almendras encima, después el helado y decoramos con una hoja de menta.

