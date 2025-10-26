¡Puro sazón! Conoce el paso a paso de las recetas de Savka Pollak en La Divina Comida - Chilevisión

La exMiss Chile y conductora de Video Loco, Savka Pollak, se lució con las preparaciones que sirvió a sus invitados en La Divina Comida. Descubre el detalle de cada una de sus recetas a continuación.

Entrada: Sabor a infancia

Consiste en un plato con tomate, albahaca con toque de jamón serrano.

Ingredientes:

2 Tomates

8 hojas albahaca

2 burrata de búfala

8 láminas jamón serrano

Sal

Pimienta

Aceite de oliva

4 cucharadas de pesto

2 Cucharadas de reducción de aceto balsámico

Preparación:

Se cortan los tomates en rodajas y el queso también. En un plato disponemos tomates junto con el queso de forma intercalada. Encima el pesto, hojas de albahacas y luego repetimos otra capa. Para finalizar el jamón serrano, oliva y reducción de aceto balsámico.

Plato de fondo: Tormenta perfecta

Consiste en lomo saltado con puré de papas chilotas a la trufa.

Ingredientes:

1 kilo Carne

2 unidades Cebolla morada

1 unidad Ají amarillo

Aceite de oliva

1 Cucharadita de comino

1 cucharada Salsa de ostras

2 cucharaditas pasta de ají amarillo

1 cucharada Salsa de soya

1 diente de ajo

Cilantro

Para el puré:

1 kilo Papas chilotas

1 cucharada Mantequilla

½ taza Leche

2 gotas Aceite de trufa

Preparación:

Primero se muele el ajo que previamente fueron asados en el horno envueltos en papel aluminio. Picamos la carne en trozos medianos a pequeños y se agrega el ajo asado machacado, comino, sal y reservamos. Picamos la cebolla en juliana grande, reservamos. El ají amarillo se pica en bastones largos. Reservamos En un sartén, sellamos la carne con oliva. Bajamos el fuego y agregamos la cebolla, el ají y se agrega cilantro. Salpimentamos. Luego agregamos la soya, la salsa de ostra y la pasta de ají amarillo. En un plato se agrega el puré y encima se va agregando la carne y un toque de pasta de ají amarillo.

Preparación del puré:

Ponemos a cocer las papas en agua hervida. Una vez cocidas, las dejamos en un bowl grande para poder manipular las papas y las vamos aplastando con las manos para que queden trozos grandes y otros más pequeños. Pre Calentamos una olla, agregamos la mantequilla, las papas y luego la leche. Una vez fuera del fuego, agregamos solo unas gotas de aceite de trufa Revolvemos y reservamos hasta emplatar.

Postre: Dulce sabiduría

Consiste en un helado de cedrón en base de galletas con almendras laminadas.

Ingredientes:

60 gramos hojas de cedrón

¾ Taza de azúcar

4 Huevos

2 tazas Leche

100 gramos Almendras laminadas

1 paquete Galletas de vainilla

1 cucharada Vainilla

Preparación: