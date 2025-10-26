¡Puro sazón! Conoce el paso a paso de las recetas de Savka Pollak en La Divina Comida - Chilevisión

La exMiss Chile y conductora de Video Loco, Savka Pollak, se lució con las preparaciones que sirvió a sus invitados en La Divina Comida. Descubre el detalle de cada una de sus recetas a continuación.
Entrada: Sabor a infancia
Consiste en un plato con tomate, albahaca con toque de jamón serrano.
Ingredientes:
- 2 Tomates
- 8 hojas albahaca
- 2 burrata de búfala
- 8 láminas jamón serrano
- Sal
- Pimienta
- Aceite de oliva
- 4 cucharadas de pesto
- 2 Cucharadas de reducción de aceto balsámico
Preparación:
- Se cortan los tomates en rodajas y el queso también.
- En un plato disponemos tomates junto con el queso de forma intercalada. Encima el pesto, hojas de albahacas y luego repetimos otra capa.
- Para finalizar el jamón serrano, oliva y reducción de aceto balsámico.
Plato de fondo: Tormenta perfecta
Consiste en lomo saltado con puré de papas chilotas a la trufa.
Ingredientes:
- 1 kilo Carne
- 2 unidades Cebolla morada
- 1 unidad Ají amarillo
- Aceite de oliva
- 1 Cucharadita de comino
- 1 cucharada Salsa de ostras
- 2 cucharaditas pasta de ají amarillo
- 1 cucharada Salsa de soya
- 1 diente de ajo
- Cilantro
Para el puré:
- 1 kilo Papas chilotas
- 1 cucharada Mantequilla
- ½ taza Leche
- 2 gotas Aceite de trufa
Preparación:
- Primero se muele el ajo que previamente fueron asados en el horno envueltos en papel aluminio.
- Picamos la carne en trozos medianos a pequeños y se agrega el ajo asado machacado, comino, sal y reservamos.
- Picamos la cebolla en juliana grande, reservamos.
- El ají amarillo se pica en bastones largos. Reservamos
- En un sartén, sellamos la carne con oliva. Bajamos el fuego y agregamos la cebolla, el ají y se agrega cilantro. Salpimentamos.
- Luego agregamos la soya, la salsa de ostra y la pasta de ají amarillo.
- En un plato se agrega el puré y encima se va agregando la carne y un toque de pasta de ají amarillo.
Preparación del puré:
- Ponemos a cocer las papas en agua hervida.
- Una vez cocidas, las dejamos en un bowl grande para poder manipular las papas y las vamos aplastando con las manos para que queden trozos grandes y otros más pequeños.
- Pre Calentamos una olla, agregamos la mantequilla, las papas y luego la leche.
- Una vez fuera del fuego, agregamos solo unas gotas de aceite de trufa
- Revolvemos y reservamos hasta emplatar.
Postre: Dulce sabiduría
Consiste en un helado de cedrón en base de galletas con almendras laminadas.
Ingredientes:
- 60 gramos hojas de cedrón
- ¾ Taza de azúcar
- 4 Huevos
- 2 tazas Leche
- 100 gramos Almendras laminadas
- 1 paquete Galletas de vainilla
- 1 cucharada Vainilla
Preparación:
- Primero se mezcla la leche con el cedrón y se pone al fuego, pero no dejar que hierva. Y después se cola.
- En un bowl batimos el azúcar con las yemas. Agregamos la leche de cedrón previamente colada y a temperatura ambiente.
- Llevamos esta mezcla a calentar nuevamente hasta que espese y retiramos del fuego. Una vez fría la mezcla llevamos a una máquina para hacer helados.
- Se muelen las galletas y en un pocillo disponemos las galletas como base, luego un poco de almendras encima, después el helado y decoramos con una hoja de menta.