 Preparaciones deportivas: Revisa la increíble receta de Vicente Almonacid en La Divina Comida - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Preparaciones deportivas: Revisa la increíble receta de Vicente Almonacid en La Divina Comida

Domingo 7 de septiembre de 2025 | 01:20

El laureado nadador Vicente Almonacid debutó como comensal en La Divina Comida y buscó sorprender a sus invitados con sus platos preferidos. Para conocer en detalle cómo cocinarlos, te revelamos la receta a continuación.

Entrada: Contra la corriente

Consiste una trilogía de ceviches.

Ingredientes: 

    • 400 gramos de salmón
    • 220 gramos de champiñones
    • 500 gramos de camarones
    • 1 pimentón rojo
    • 1 pimentón verde
    • 1 pimentón amarillo
    • 1 cebolla morada
    • 1 cilantro
    • 6 limones
    • 1/2 palta
    • 1/2 mango
    • Aceite de oliva
    • 1 cucharada de mantequilla, sal y pimienta

    Preparación:

    1. Comenzamos cortando nuestros champiñones, mango y salmón en pequeños cubos.
    2. Mientras tanto, salteamos nuestros camarones en un sartén con mantequilla. Reservamos.
    3. Picamos nuestra cebolla y pimentones en finos cuadritos. Nuestra palta la cortamos en pequeños trozos.
    4. Distribuimos en tres recipientes grandes, cada uno con una proteína. El camarón va con la palta, el salmón va con el mango y los champiñones van solos.
    5. Distribuimos equitativamente en los recipientes la cebolla y los pimentones. Sumamos cilantro picado, sal y aceite. Revolvemos.
    6. Antes de servir esta trilogía en pocillos,  agregamos el jugo de limón.

    Plato de fondo: Rissoto Madeira

    Consiste en un rissotto al vino tinto con filete

    Ingredientes

    Rissotto:

    • 1 taza de vino tinto
    • 2 litros de caldo de carne
    • 2 tazas de arroz arborio
    • 200 gramos de queso parmesano
    • Sal y pimienta

    Filete:

    • 1 kilo de filete de vacuno
    • Aceite de oliva
    • 1 cucharadita de ajo picado
    • 1 cebolla
    • 1 oro comestible
    • Sal y pimienta

    Preparación:

    1. Comenzamos en una olla con un chorro de aceite a fuego medio. En ella sofreímos nuestra cebolla picada en cubos, ajo y sal.
    2. Tras ello agregamos 2 tazas de arroz arborio.
    3. En paralelo, en un sartén con aceite a fuego medio, salteamos los trozos de nuestro filete de vacuno.
    4. Sumamos una taza de vino y revolvemos suavemente.
    5. Revolvemos y se evaporará el vino. Antes de ello, agregamos un poco de nuestro caldo de carne. De esta forma cocinaremos nuestro arroz lentamente, revolviendo hasta tener la consistencia deseada.
    6. Finalmente agregamos queso parmesano rallado. Reservamos.
    7. Para emplatar usamos un plato hondo donde ponemos una porción de nuestro risotto, agregando luego unos trozos de carne. Adornamos con queso parmesano y toques de oro comestible para luego servir.

    Postre: Abanderado

    Consiste en una leche asada

    Ingredientes: 

      • 1 litro de leche
      • 6 huevos
      • 1/2 taza de azúcar
      • 1 cucharada de vainilla

      Caramelo:

      • 1/2 taza de azúcar

      Preparación:

      1. En un bowl agregamos un litro de leche y nuestros 6 huevos.
      2. Ponemos también media taza de azúcar y un chorro de esencia de vainilla. Mezclamos y reservamos.
      3. En un sartén hacemos un caramelo clásico con una taza de agua y media taza de azúcar a fuego medio. Revolvemos unos minutos hasta homogeneizar y lograr la textura del caramelo.
      4. En una fuente grande servimos nuestro caramelo cubriendo todo el fondo. Tras ello ponemos nuestra mezcla de leche y huevos.
      5. La fuente va al horno unos 40 minutos a 180 grados a baño maría. Servimos en pocillos individuales.
      Publicidad
      Publicidad
      Publicidad

      RELACIONADOS

      Preparaciones con humor: Descubre las recetas de Felipe Izquierdo y Nicolás Larraín en La Divina Comida

      ¡Explosión de sabor! Revisa la receta de Andrea Arístegui y Carolina Gutiérrez en La Divina Comida

      Fernanda Braz deleitó con un menú brasileño: Conoce acá las recetas para llevar a tu mesa estos platillos

      Rodrigo “pelao” González se la jugó con un curioso menú en La Divina Comida

      ¡Platillos con exclusivas! Conoce las recetas que Cecilia Gutiérrez preparó en La Divina Comida
      Publicidad
      Publicidad