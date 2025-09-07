Preparaciones deportivas: Revisa la increíble receta de Vicente Almonacid en La Divina Comida - Chilevisión

El laureado nadador Vicente Almonacid debutó como comensal en La Divina Comida y buscó sorprender a sus invitados con sus platos preferidos. Para conocer en detalle cómo cocinarlos, te revelamos la receta a continuación.
Entrada: Contra la corriente
Consiste una trilogía de ceviches.
Ingredientes:
- 400 gramos de salmón
- 220 gramos de champiñones
- 500 gramos de camarones
- 1 pimentón rojo
- 1 pimentón verde
- 1 pimentón amarillo
- 1 cebolla morada
- 1 cilantro
- 6 limones
- 1/2 palta
- 1/2 mango
- Aceite de oliva
- 1 cucharada de mantequilla, sal y pimienta
Preparación:
- Comenzamos cortando nuestros champiñones, mango y salmón en pequeños cubos.
- Mientras tanto, salteamos nuestros camarones en un sartén con mantequilla. Reservamos.
- Picamos nuestra cebolla y pimentones en finos cuadritos. Nuestra palta la cortamos en pequeños trozos.
- Distribuimos en tres recipientes grandes, cada uno con una proteína. El camarón va con la palta, el salmón va con el mango y los champiñones van solos.
- Distribuimos equitativamente en los recipientes la cebolla y los pimentones. Sumamos cilantro picado, sal y aceite. Revolvemos.
- Antes de servir esta trilogía en pocillos, agregamos el jugo de limón.
Plato de fondo: Rissoto Madeira
Consiste en un rissotto al vino tinto con filete
Ingredientes
Rissotto:
- 1 taza de vino tinto
- 2 litros de caldo de carne
- 2 tazas de arroz arborio
- 200 gramos de queso parmesano
- Sal y pimienta
Filete:
- 1 kilo de filete de vacuno
- Aceite de oliva
- 1 cucharadita de ajo picado
- 1 cebolla
- 1 oro comestible
- Sal y pimienta
Preparación:
- Comenzamos en una olla con un chorro de aceite a fuego medio. En ella sofreímos nuestra cebolla picada en cubos, ajo y sal.
- Tras ello agregamos 2 tazas de arroz arborio.
- En paralelo, en un sartén con aceite a fuego medio, salteamos los trozos de nuestro filete de vacuno.
- Sumamos una taza de vino y revolvemos suavemente.
- Revolvemos y se evaporará el vino. Antes de ello, agregamos un poco de nuestro caldo de carne. De esta forma cocinaremos nuestro arroz lentamente, revolviendo hasta tener la consistencia deseada.
- Finalmente agregamos queso parmesano rallado. Reservamos.
- Para emplatar usamos un plato hondo donde ponemos una porción de nuestro risotto, agregando luego unos trozos de carne. Adornamos con queso parmesano y toques de oro comestible para luego servir.
Postre: Abanderado
Consiste en una leche asada
Ingredientes:
- 1 litro de leche
- 6 huevos
- 1/2 taza de azúcar
- 1 cucharada de vainilla
Caramelo:
Preparación:
- En un bowl agregamos un litro de leche y nuestros 6 huevos.
- Ponemos también media taza de azúcar y un chorro de esencia de vainilla. Mezclamos y reservamos.
- En un sartén hacemos un caramelo clásico con una taza de agua y media taza de azúcar a fuego medio. Revolvemos unos minutos hasta homogeneizar y lograr la textura del caramelo.
- En una fuente grande servimos nuestro caramelo cubriendo todo el fondo. Tras ello ponemos nuestra mezcla de leche y huevos.
- La fuente va al horno unos 40 minutos a 180 grados a baño maría. Servimos en pocillos individuales.