 Preparaciones con mucha sazón: Conoce la receta que Vlado Mirosevic cocinó en La Divina Comida - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Preparaciones con mucha sazón: Conoce la receta que Vlado Mirosevic cocinó en La Divina Comida

Domingo 7 de septiembre de 2025 | 01:20

El diputado Vlado Mirosevic cautivó a sus invitados con sorprendentes preparaciones en La Divina Comida. Si quieres conocer el paso a paso de sus platos, te revelamos la receta a continuación.

Entrada: Eterna primavera

Consiste en un tiradito de trucha con leche de tigre.

Ingredientes: 

    • 600      gramos de trucha
    • 1/2      taza de hojas de cilantro
    • 1          taza de azúcar
    • 1/2      taza de sal
    • 2          limones

    Para la leche de tigre:

    • 1          diente de ajo
    • 1          cebolla
    •             pasta de ají amarillo
    • 5          tallos de cilantro
    • 1/2      cucharada de jondachi
    • 1          rama de apio
    • 1          trozo de jengibre
    • 1          taza de jugo de limón de pica
    • 1          taza de pulpa de maracuyá
    • 1/2      taza de aceite

    Preparación:

    1. Previamente comenzamos cortando nuestras truchas en porciones para nuestros invitados. La curamos con una mezcla de azúcar, sal y limón. Ponemos nuestro pescado en una fuente y lo llevamos al freezer unas 3 horas.
    2. En nuestra licuadora empezamos a preparar la leche de tigre. Para ello agregamos, apio,  ajo, maracuyá, ají amarillo, tallos de cilantro y jengibre.
    3. Sumamos nuestro jugo de limón, caldo de pescado en sobre, 2 cucharadas de azúcar, aceite y licuamos. Reservamos.
    4. Lavamos nuestras truchas ya curadas y las fileteamos en forma pequeña para hacer el tiradito. 
    5. En un plato para sopa ponemos una porción de nuestra leche de tigre. Sumamos por encima los filetitos de trucha y adornamos con cilantro para servir.

    Plato de fondo: Alturas de putre

    Consiste en un picante de pollo con arroz.

    Ingredientes: 

      • 1          taza de arroz blanco
      • 1          diente de ajo
      • 2          cucharadas de pasta de ají amarillo
      • 1          cucharadita de cúrcuma
      • 1          cebolla
      • 1          cucharadita de ajo en láminas
      • 3          papas
      • 1/2      cucharadita de comino

      Para el caldo de pollo:

      • 1          pechuga de pollo
      • 1          cucharada de orégano
      • 1          rama de apio
      •             sal
      •             pimienta

      Preparación:

      1. Comenzamos cociendo nuestro pollo en agua unos 20 minutos. Colamos y reservamos su carne y desmenuzamos. Reservamos.
      2. Previamente cocemos las papas 20 min en una olla para colar y reservarmos.
      3. También hacemos un arroz blanco clásico en una olla: Una taza de arroz y dos de agua en una olla por 20 minutos con un chorro de aceite y sal a gusto. Ya listo reservamos nuestro arroz.
      4. En una olla a fuego medio le agregamos un chorro de aceite. Picamos cebolla en pluma para luego agregarla a esta olla junto con ajo picado.
      5. A este sofrito le sumamos una cucharada de cúrcuma, una de orégano, una de comino y finalmente una de ají.
      6. A nuestra olla de sofrito le agregamos nuestras papas cocidas y sofreímos un poco.
      7. Sumamos el caldo de pollo, revolvemos hasta que quede una textura de guiso en unos 15 minutos.
      8. Para emplatar ponemos una porción de arroz en el medio y servimos alrededor nuestro picante de pollo. Adornamos con hojas de cilantro y aceitunas de azapa.

      Postre: Hasta morir

      Consiste en un helado de mango con syrope de hierba luisa.

      Ingredientes: 

        • 4          porciones de helado de mango
        • 100      gramos de mango en trozos
        • 4          hojas de huacatay                            

        Para el syrope de hierba luisa:

        • 300      gramos de hierba luisa
        • 200      gramos de azúcar

        Preparación:

        1. En una pequeña olla ponemos nuestra hierba luisa y 2 tazas de agua para hacer una infusión. Cocinamos unos 10 min a fuego medio y reservamos.
        2. Hacemos una reducción con 200 gramos de azúcar más nuestra infusión. Esto será nuestro syrope.
        3. En una copa de postre ponemos un par de cucharadas de nuestros syrope al fondo. Sumamos una porción de helado de maracuyá. 
        4. Como siguiente capa ponemos mango en cubos y otras cucharadas de syrope.
        5. Adornamos con una hoja de huacatay.
        Publicidad
        Publicidad
        Publicidad

        RELACIONADOS

        Preparaciones con humor: Descubre las recetas de Felipe Izquierdo y Nicolás Larraín en La Divina Comida

        ¡Explosión de sabor! Revisa la receta de Andrea Arístegui y Carolina Gutiérrez en La Divina Comida

        Fernanda Braz deleitó con un menú brasileño: Conoce acá las recetas para llevar a tu mesa estos platillos

        Rodrigo “pelao” González se la jugó con un curioso menú en La Divina Comida

        ¡Platillos con exclusivas! Conoce las recetas que Cecilia Gutiérrez preparó en La Divina Comida
        Publicidad
        Publicidad