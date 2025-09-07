Preparaciones con mucha sazón: Conoce la receta que Vlado Mirosevic cocinó en La Divina Comida - Chilevisión

El diputado Vlado Mirosevic cautivó a sus invitados con sorprendentes preparaciones en La Divina Comida. Si quieres conocer el paso a paso de sus platos, te revelamos la receta a continuación.
Entrada: Eterna primavera
Consiste en un tiradito de trucha con leche de tigre.
Ingredientes:
- 600 gramos de trucha
- 1/2 taza de hojas de cilantro
- 1 taza de azúcar
- 1/2 taza de sal
- 2 limones
Para la leche de tigre:
- 1 diente de ajo
- 1 cebolla
- pasta de ají amarillo
- 5 tallos de cilantro
- 1/2 cucharada de jondachi
- 1 rama de apio
- 1 trozo de jengibre
- 1 taza de jugo de limón de pica
- 1 taza de pulpa de maracuyá
- 1/2 taza de aceite
Preparación:
- Previamente comenzamos cortando nuestras truchas en porciones para nuestros invitados. La curamos con una mezcla de azúcar, sal y limón. Ponemos nuestro pescado en una fuente y lo llevamos al freezer unas 3 horas.
- En nuestra licuadora empezamos a preparar la leche de tigre. Para ello agregamos, apio, ajo, maracuyá, ají amarillo, tallos de cilantro y jengibre.
- Sumamos nuestro jugo de limón, caldo de pescado en sobre, 2 cucharadas de azúcar, aceite y licuamos. Reservamos.
- Lavamos nuestras truchas ya curadas y las fileteamos en forma pequeña para hacer el tiradito.
- En un plato para sopa ponemos una porción de nuestra leche de tigre. Sumamos por encima los filetitos de trucha y adornamos con cilantro para servir.
Plato de fondo: Alturas de putre
Consiste en un picante de pollo con arroz.
Ingredientes:
- 1 taza de arroz blanco
- 1 diente de ajo
- 2 cucharadas de pasta de ají amarillo
- 1 cucharadita de cúrcuma
- 1 cebolla
- 1 cucharadita de ajo en láminas
- 3 papas
- 1/2 cucharadita de comino
Para el caldo de pollo:
- 1 pechuga de pollo
- 1 cucharada de orégano
- 1 rama de apio
- sal
- pimienta
Preparación:
- Comenzamos cociendo nuestro pollo en agua unos 20 minutos. Colamos y reservamos su carne y desmenuzamos. Reservamos.
- Previamente cocemos las papas 20 min en una olla para colar y reservarmos.
- También hacemos un arroz blanco clásico en una olla: Una taza de arroz y dos de agua en una olla por 20 minutos con un chorro de aceite y sal a gusto. Ya listo reservamos nuestro arroz.
- En una olla a fuego medio le agregamos un chorro de aceite. Picamos cebolla en pluma para luego agregarla a esta olla junto con ajo picado.
- A este sofrito le sumamos una cucharada de cúrcuma, una de orégano, una de comino y finalmente una de ají.
- A nuestra olla de sofrito le agregamos nuestras papas cocidas y sofreímos un poco.
- Sumamos el caldo de pollo, revolvemos hasta que quede una textura de guiso en unos 15 minutos.
- Para emplatar ponemos una porción de arroz en el medio y servimos alrededor nuestro picante de pollo. Adornamos con hojas de cilantro y aceitunas de azapa.
Postre: Hasta morir
Consiste en un helado de mango con syrope de hierba luisa.
Ingredientes:
- 4 porciones de helado de mango
- 100 gramos de mango en trozos
- 4 hojas de huacatay
Para el syrope de hierba luisa:
- 300 gramos de hierba luisa
- 200 gramos de azúcar
Preparación:
- En una pequeña olla ponemos nuestra hierba luisa y 2 tazas de agua para hacer una infusión. Cocinamos unos 10 min a fuego medio y reservamos.
- Hacemos una reducción con 200 gramos de azúcar más nuestra infusión. Esto será nuestro syrope.
- En una copa de postre ponemos un par de cucharadas de nuestros syrope al fondo. Sumamos una porción de helado de maracuyá.
- Como siguiente capa ponemos mango en cubos y otras cucharadas de syrope.
- Adornamos con una hoja de huacatay.