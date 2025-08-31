Preparaciones con humor: Descubre las recetas de Felipe Izquierdo y Nicolás Larraín en La Divina Comida - Chilevisión

El humorista Felipe Izquierdo junto al periodista Nicolás Larraín sorprendieron a sus invitadas de La Divina Comida con su talento culinario.
Si quieres conocer la receta de sus preparaciones, te los presentamos a continuación.
Entrada: Locos de patio
Consiste en un tiradito de atión u locos en salsa de ají amarillo.
Ingredientes:
- 600 ml de leche evaporada
- 3 ajies amarillos
- 1 paquete de galletas soda
- cebolla morada
- aceite
- camarones
- 4 locos
- 2 lomitos atún
- cilantro
- 1/2 taza de mantequilla
- ajo
- sal
- pimienta
Preparación:
- Comenzamos cortando en lonjas nuestro ají amarillo y sacamos sus pepas. Lo ponemos en una olla con agua a fuego medio por unos 5 minutos. Colamos y reservamos
- En un sartén a fuego medio ponemos un poco de mantequilla y sofreímos cebolla morada en pluma. Sumamos sal y pimienta.
- Ya listo el sofrito lo ponemos en una licuadora con nuestros ajíes. Sumamos galletas de soda y leche evaporada. Licuamos.
- Colamos la mezcla dejándola un poco más concentrada y la llevamos a una olla a fuego medio por un par de minutos. Reservamos.
- Volvemos a nuestro sartén ahora con un poco de mantequilla para sofreír a fuego medio nuestros camarones.
- Cortamos el atún y el loco en lonjas.
- Para el emplatado usamos un plato bajo donde ponemos nuestra mezcla de ají como cama. sobre ella colocamos láminas de loco y atún además de los camarones salteados. adornamos con cilantro antes de servir.
Plato de fondo: Gnocchi fresco y natural
Consiste en gnnochis de betarraga con salsa 3 quesos.
Ingredientes:
- 600 gramos de gnocchi de betarraga
- 600 gramos de crema
- 200 gramos de queso brie
- 200 gramos de queso emmental
- 400 gramos de queso parmesano
- 200 gramos de queso mozzarella
- 1 taza de espumante brut
- 1 cucharada de mantequilla
- 4 cucharadas de alcaparrones
- eneldo
- avellanas caramelizadas
- ajo
- sal
- pimienta
Preparación:
- Partimos con la salsa: En un sartén a fuego medio ponemos 2 cucharadas de mantequilla.
- Agregamos nuestros 4 tipos de queso en pequeños trozos. Sumamos sal y pimienta.
- Revolvemos suavemente para derretir los quesos y homogenizar. Sumamos el espumante.
- Cocemos nuestros gnocchi de betarraga en agua a fuego medio unos 10 minutos. Colamos y reservamos.
- En un sartén a fuego medio ponemos nuestras avellanas con azúcar, un toque de merkén, sal cristalizada y un toque de vino. Tras uno minutos retiramos y molemos la mezcla ya seca.
- Para emplatar usamos un plato de fondo donde servimos los gnocchis, cubriéndolos con un poco de nuestra salsa de queso.
- Agregamos como adorno algunos acaparroness y nuestras avellanas caramelizadas por encima antes de servir.
Postre: Al rico peral
Consiste en una preparación de peras.
Ingredientes:
- 4 peras
- 750 ml de vino tinto
- 200 gramos de azúcar
- pistacho
- 150 gramos de queso brillat savarin
- 100 gramos de queso crema
- 1 cucharadita de clavo de olor
- limón y naranja
- 1 rama de canela
- nuez moscada
- 1/4 taza de vodka de pera
Preparación:
- Primero pelamos nuestras peras.
- En una olla a fuego medio agregamos toda la botella de vino.
- Agregamos cáscara de limón y naranja, además de clavos de olor.
- Sumamo nuez moscada y azúcar.
- Metemos las peras a la olla y damos unos minutos a que absorban la mezcla. Cuando ya tengan completamente el color vino reservamos.
- En un bowl ponemos nuestro queso brillat-savarin y queso crema. Sumamos una tapa de vodka y revolvemos.
- Para emplatar ponemos un poco de nuestra mezcla de crema y queso como cama. Encima de ella montamos una de las peras.
- Adornamos con una hoja de menta y pistachos.
- Agregamos salsa de vino para adornar antes de servir.