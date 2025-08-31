 Preparaciones con humor: Descubre las recetas de Felipe Izquierdo y Nicolás Larraín en La Divina Comida - Chilevisión
Preparaciones con humor: Descubre las recetas de Felipe Izquierdo y Nicolás Larraín en La Divina Comida

Domingo 31 de agosto de 2025 | 01:20

El humorista Felipe Izquierdo junto al periodista Nicolás Larraín sorprendieron a sus invitadas de La Divina Comida con su talento culinario.

Si quieres conocer la receta de sus preparaciones, te los presentamos a continuación.

Entrada: Locos de patio

Consiste en un tiradito de atión u locos en salsa de ají amarillo.

Ingredientes: 

  • 600 ml de leche evaporada
  • 3 ajies amarillos
  • 1 paquete de galletas soda
  •  cebolla morada
  •  aceite
  •  camarones
  • 4 locos
  • 2 lomitos atún
  • cilantro
  • 1/2 taza de mantequilla
  • ajo
  • sal
  • pimienta

Preparación:

  1. Comenzamos cortando en lonjas nuestro ají amarillo y sacamos sus pepas. Lo ponemos en una olla con agua a fuego medio por unos 5 minutos. Colamos y reservamos
  2. En un sartén a fuego medio ponemos un poco de mantequilla y sofreímos cebolla morada en pluma. Sumamos sal y pimienta.
  3. Ya listo el sofrito lo ponemos en una licuadora con nuestros ajíes. Sumamos galletas de soda y leche evaporada. Licuamos.
  4. Colamos la mezcla dejándola un poco más concentrada y la llevamos a una olla a fuego medio por un par de minutos. Reservamos.
  5. Volvemos a nuestro sartén ahora con un poco de mantequilla para sofreír a fuego medio nuestros camarones.
  6. Cortamos el atún y el loco en lonjas.
  7. Para el emplatado usamos un plato bajo donde ponemos nuestra mezcla de ají como cama. sobre ella colocamos láminas de loco y atún además de los camarones salteados. adornamos con cilantro antes de servir.

Plato de fondo: Gnocchi fresco y natural

Consiste en gnnochis de betarraga con salsa 3 quesos.

Ingredientes: 

  • 600      gramos de gnocchi de betarraga
  • 600      gramos de crema
  • 200      gramos de queso brie
  • 200      gramos de queso emmental
  • 400      gramos de queso parmesano
  • 200      gramos de queso mozzarella
  • 1  taza de espumante brut
  • 1 cucharada de mantequilla
  • 4 cucharadas de alcaparrones
  • eneldo
  • avellanas caramelizadas
  • ajo
  • sal
  •  pimienta

Preparación:

  1. Partimos con la salsa: En un sartén a fuego medio ponemos 2 cucharadas de mantequilla.
  2.  Agregamos nuestros 4 tipos de queso en pequeños trozos. Sumamos sal y pimienta.
  3. Revolvemos suavemente para derretir los quesos y homogenizar. Sumamos el espumante.
  4. Cocemos nuestros gnocchi de betarraga en agua a fuego medio unos 10 minutos. Colamos y reservamos.
  5. En un sartén a fuego medio ponemos nuestras avellanas con azúcar, un toque de merkén, sal cristalizada y un toque de vino. Tras uno minutos retiramos y molemos la mezcla ya seca.
  6. Para emplatar usamos un plato de fondo donde servimos los gnocchis, cubriéndolos con un poco de nuestra salsa de queso.
  7. Agregamos como adorno algunos acaparroness y nuestras avellanas caramelizadas por encima antes de servir.

Postre: Al rico peral

Consiste en una preparación de peras.

Ingredientes: 

  • 4  peras
  • 750 ml de vino tinto
  • 200  gramos de azúcar
  • pistacho
  • 150 gramos de queso brillat savarin
  • 100 gramos de queso crema
  • 1 cucharadita de clavo de olor
  • limón y naranja
  • 1 rama de canela
  • nuez moscada
  • 1/4  taza de vodka de pera

Preparación:

  1. Primero pelamos nuestras peras.
  2. En una olla a fuego medio agregamos toda la botella de vino.
  3. Agregamos cáscara de limón y naranja, además de clavos de olor.
  4. Sumamo nuez moscada y azúcar.
  5. Metemos las peras a la olla y damos unos minutos a que absorban la mezcla. Cuando ya tengan completamente el color vino reservamos.
  6. En un bowl ponemos nuestro queso brillat-savarin y queso crema. Sumamos una tapa de vodka y revolvemos.
  7. Para emplatar ponemos un poco de nuestra mezcla de crema y queso como cama. Encima de ella montamos una de las peras.
  8. Adornamos con una hoja de menta y pistachos.
  9. Agregamos salsa de vino para adornar antes de servir.
