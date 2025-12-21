Platos versátiles como su chef: Conoce las innovadoras preparaciones de Li Fridman en La Divina Comida - Chilevisión

La actriz y modelo, Li Fridman, cautivó el paladar de todos los comensales de La Divina Comida con sus preparaciones. Determinada a ser la mejor anfitriona de la semana, lo dio todo con sus platos. Revisa sus aplaudidas recetas a continuación.
Entrada: Ámbar a la deriva
Carpaccio de locos.
Ingredientes:
- 8 locos.
- 4 limones.
- 4 cucharaditas de tahine.
- 4 cucharaditas de alcaparras.
- 200 gramos de parmesano.
- Sal.
Preparación:
- Cortamos en láminas nuestros locos y los montamos en un plato.
- Mezclamos el tahine, el limón y la sal para nuestra salsa, que vertimos sobre el plato.
- Decoramos con alcaparras.
- Rallamos queso parmesano sobre la preparación.
Plato de fondo: Milonga de Milanga
Milanesa con puré.
- 4 bistecs de asiento.
- 250 gramos de pan rallado.
- 1 litro de aceite.
- Taza de perejil.
- 5 huevos.
- 4 papas.
- 1 taza de leche.
- 125 gramos de mantequilla.
- 4 dientes de ajo.
- Sal.
- Merkén.
Preparación:
- Para el puré: Cocinamos las papas y las molemos, agregando mantequilla, leche y sal.
- Durante un día, dejamos reposar en el refrigerador nuestros bistecs con perejil, sal y ajo.
- Cubrimos cada bistec con pan rallado y llevamos al fuego, dándolo vuelta para cocinar por completo.
- Dejamos las milanesas en pan secante, para eliminar el exceso de aceite.
- Servimos una porción de puré y nuestras milanesas, agregando un poco de merkén.
Postre: Suspiro de Fátima
Halva con manzanas caramelizadas.
Ingredientes:
- 200 gramos de pistacho
- 200 gramos de tahine.
- 200 gramos de miel.
- 2 manzanas.
- 1 tarro de crema chantilly.
- 4 cucharadas de azúcar.
Preparación:
- Mezclamos miel y tahine, ambos calentados para que tengan la textura deseada.
- Molemos los pistachos y agregamos a la mezcla.
- Mezclamos de forma enérgica, hasta que se logre una consistencia uniforme.
- Dejamos la mezcla en un molde con papel film, para evitar que se pegue.
- Ponemos a refrigerar la mezcla durante todo un día.
- Cortamos nuestras manzanas en medialunas.
- Preparamos almíbar en un sartén y cocinamos las manzanas.
- Al servir: Cortamos un par de trozos gruesos de nuestra halva y acompañamos de las manzanas caremelizadas.