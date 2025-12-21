 Platos versátiles como su chef: Conoce las innovadoras preparaciones de Li Fridman en La Divina Comida - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Platos versátiles como su chef: Conoce las innovadoras preparaciones de Li Fridman en La Divina Comida

Domingo 21 de diciembre de 2025 | 01:20

La actriz y modelo, Li Fridman, cautivó el paladar de todos los comensales de La Divina Comida con sus preparaciones. Determinada a ser la mejor anfitriona de la semana, lo dio todo con sus platos. Revisa sus aplaudidas recetas a continuación.

Entrada: Ámbar a la deriva

Carpaccio de locos.

Ingredientes:

  • 8 locos.
  • 4 limones.
  • 4 cucharaditas de tahine.
  • 4 cucharaditas de alcaparras.
  • 200 gramos de parmesano.
  • Sal.

Preparación:

  1. Cortamos en láminas nuestros locos y los montamos en un plato.
  2. Mezclamos el tahine, el limón y la sal para nuestra salsa, que vertimos sobre el plato.
  3. Decoramos con alcaparras.
  4. Rallamos queso parmesano sobre la preparación.

Plato de fondo: Milonga de Milanga

Milanesa con puré.

  • 4 bistecs de asiento.
  • 250 gramos de pan rallado.
  • 1 litro de aceite.
  • Taza de perejil.
  • 5 huevos.
  • 4 papas.
  • 1 taza de leche.
  • 125 gramos de mantequilla.
  • 4 dientes de ajo.
  • Sal.
  • Merkén.

Preparación:

  1. Para el puré: Cocinamos las papas y las molemos, agregando mantequilla, leche y sal.
  2. Durante un día, dejamos reposar en el refrigerador nuestros bistecs con perejil, sal y ajo.
  3. Cubrimos cada bistec con pan rallado y llevamos al fuego, dándolo vuelta para cocinar por completo.
  4. Dejamos las milanesas en pan secante, para eliminar el exceso de aceite.
  5. Servimos una porción de puré y nuestras milanesas, agregando un poco de merkén.

Postre: Suspiro de Fátima

Halva con manzanas caramelizadas.

Ingredientes:

  • 200 gramos de pistacho
  • 200 gramos de tahine.
  • 200 gramos de miel.
  • 2 manzanas.
  • 1 tarro de crema chantilly.
  • 4 cucharadas de azúcar.

Preparación:

  1. Mezclamos miel y tahine, ambos calentados para que tengan la textura deseada.
  2. Molemos los pistachos y agregamos a la mezcla.
  3. Mezclamos de forma enérgica, hasta que se logre una consistencia uniforme.
  4. Dejamos la mezcla en un molde con papel film, para evitar que se pegue.
  5. Ponemos a refrigerar la mezcla durante todo un día.
  6. Cortamos nuestras manzanas en medialunas.
  7. Preparamos almíbar en un sartén y cocinamos las manzanas.
  8. Al servir: Cortamos un par de trozos gruesos de nuestra halva y acompañamos de las manzanas caremelizadas.
Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Jorge Pichara “El Cuico Roto” sorprendió con sus preparaciones en La Divina Comida: Sigue el paso a paso

Sabores para deleitar: Descubre las recetas que Faloon Larraguibel preparó en La Divina Comida

¡Clásicos que no fallan! Estas son las recetas de Pablo Zúñiga que deleitaron en La Divina Comida

Francesca Cigna sorprendió con exóticas preparaciones en La Divina Comida: Revisa aquí sus recetas

¿Con tecito incluido? Revisa las novedosas recetas de Conty Ganem en La Divina Comida
Publicidad
Publicidad