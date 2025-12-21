Platos versátiles como su chef: Conoce las innovadoras preparaciones de Li Fridman en La Divina Comida - Chilevisión

La actriz y modelo, Li Fridman, cautivó el paladar de todos los comensales de La Divina Comida con sus preparaciones. Determinada a ser la mejor anfitriona de la semana, lo dio todo con sus platos. Revisa sus aplaudidas recetas a continuación.

Entrada: Ámbar a la deriva

Carpaccio de locos.

Ingredientes:

8 locos.

4 limones.

4 cucharaditas de tahine.

4 cucharaditas de alcaparras.

200 gramos de parmesano.

Sal.

Preparación:

Cortamos en láminas nuestros locos y los montamos en un plato. Mezclamos el tahine, el limón y la sal para nuestra salsa, que vertimos sobre el plato. Decoramos con alcaparras. Rallamos queso parmesano sobre la preparación.

Plato de fondo: Milonga de Milanga

Milanesa con puré.

4 bistecs de asiento.

250 gramos de pan rallado.

1 litro de aceite.

Taza de perejil.

5 huevos.

4 papas.

1 taza de leche.

125 gramos de mantequilla.

4 dientes de ajo.

Sal.

Merkén.

Preparación:

Para el puré: Cocinamos las papas y las molemos, agregando mantequilla, leche y sal. Durante un día, dejamos reposar en el refrigerador nuestros bistecs con perejil, sal y ajo. Cubrimos cada bistec con pan rallado y llevamos al fuego, dándolo vuelta para cocinar por completo. Dejamos las milanesas en pan secante, para eliminar el exceso de aceite. Servimos una porción de puré y nuestras milanesas, agregando un poco de merkén.

Postre: Suspiro de Fátima

Halva con manzanas caramelizadas.

Ingredientes:

200 gramos de pistacho

200 gramos de tahine.

200 gramos de miel.

2 manzanas.

1 tarro de crema chantilly.

4 cucharadas de azúcar.

Preparación: