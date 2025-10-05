¡Platos con sabrosos ingredientes! Willy Geisse cautivó con sus recetas en La Divina Comida - Chilevisión

Willy Geisse cautivó el paladar de sus invitados con unas innovadoras recetas en La Divina Comida. Si quieres conocer el paso a paso de sus preparaciones, te lo mostramos a continuación.
Entrada: Irreflexivo chileno
Consiste en un cremoso de palta con carpaccio de locos y pebre de cochayuyo
Ingredientes:
- 2 paltas
- 200 ml de crema
- 1/4 taza de limón
- 5 locos
- 150 gramos de cochayuyo
- 1 manzana verde
- 1 cebolla morada
- 1/2 taza de cilantro
- 1 diente de ajo
- sal
- pimienta
- aceite de oliva
Preparación:
- Comenzamos cortando nuestros locos cocidos en lonjas y reservamos
- También cortamos nuestro cochayuyo en cubitos finos, igualmente la cebolla y el cilantro
- Ponemos nuestros ingredientes picados en un recipiente al cual agregamos palta en cubitos. sumamos aceite y jugo de limón. Además de sal al gusto. revolvemos y reservamos nuestro pebre.
- En otro recipiente hacemos una pasta que lleva palta molida, crema, pimienta y jugo de limón.
- Para emplatar usamos esta pasta como una cama, luego ponemos unas lonjas de nuestros locos encima y añadimos a su lado una porción de pebre.
- Adornamos con un poco de cilantro el plato para posteriormente servir.
Plato de fondo: Misky mikuy
Consiste en envueltos de carne con vegetales grillados con quinotto.
Ingredientes:
- 8 bistecs de filete
- 1/2 pimentón rojo
- 1 puerros
- 1 zanahoria
- 12 espárragos
- 8 láminas tocino
- 1 taza de quinoa
- 200 ml de crema
- 100 gramos de parmesano
- 1 cucharada de mantequilla
- 200 gramos de champiñones
- 1 diente de ajo
- 8 papas chuño
- 200 gramos de tomate cherry
- 1/4 taza de cilantro
- 100 ml de salsa de carne
- 1 ramita de romero
- sal
- pimienta
- aceite de oliva
Para la salsa de vino:
- 200 ml de vino tinto
- 1 litro de caldo de carne
- 1 rama de apio
- 1 cebolla
- 1 diente de ajo
- 1 zanahoria
- 1 taza de perejil
Preparación:
- Comenzamos tomando nuestros bistec y los aliñamos con sal, pimienta, ají color y un toque de comino.
- Estiramos los bistec y en cada uno en su centro ponemos dos palitos de puerros y de zanahoria. Los enrollamos y podemos fijarlos con hilo de cocina.
- Luego estos rollos los sellamos en un sartén con aceite.
- En una olla cocemos nuestra quinua de tres colores con agua unos 15 min. colamos y reservamos.
- En otra olla hacemos un sofrito con champiñones picados y un fondo de verduras. agregamos nuestra quinua más crema y mantequilla. sumamos queso y cilantro. revolvemos a fuego lentos y reservamos
- Para la salsa de nuestro rollos de carne en un sartén agregamos vino. Y jugo de carne. Con esta salsa cubrimos nuestros rollos de carnes y verduras para humedecerlos.
- En otro sartén con aceite, ajo y mantequilla salteamos nuestras papas chuños en trozos con tomate cherry.
- Para emplatar ponemos una porción de nuestra quinua al centro con 2 rollos de carne y verduras. Sumamos nuestro salteado de papás chuños y adoramos con aceite verde.
Postre: Dulce patria
Consiste en una copa dulce de frutillas.
Ingredientes:
- 20 frutillas
- 4 shots de fernet
- 200 gramos de dulce patria
- 30 gramos de menta
- 1 paquete de galletas de vino
- 125 gramos de mantequilla
- 4 cucharaditas de crema
Preparación:
- Molemos nuestras galletas de vino y le ponemos mantequilla derretida.
- Esta mezcla la ponemos como primera capa en una copa de postres sobre una bandeja para servir el mismo.
- Como segunda capa ponemos una cucharada de mezcla de almendras fileteadas.
- Partimos en dos un para de frutillas para adornar a los pies de la copa junto con unas hojas de menta para adornar la bandeja de postre. A esto le sumamos un shots de fernet para acompañar.