 ¡Platos con sabrosos ingredientes! Willy Geisse cautivó con sus recetas en La Divina Comida - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

¡Platos con sabrosos ingredientes! Willy Geisse cautivó con sus recetas en La Divina Comida

Domingo 5 de octubre de 2025 | 01:20

Willy Geisse cautivó el paladar de sus invitados con unas innovadoras recetas en La Divina Comida. Si quieres conocer el paso a paso de sus preparaciones, te lo mostramos a continuación.

Entrada: Irreflexivo chileno

Consiste en un cremoso de palta con carpaccio de locos y pebre de cochayuyo

Ingredientes:

  • 2          paltas
  • 200      ml de crema
  • 1/4      taza de limón
  • 5          locos
  • 150      gramos de cochayuyo
  • 1          manzana verde
  • 1          cebolla morada
  • 1/2      taza de cilantro
  • 1          diente de ajo
  •             sal
  •             pimienta
  •             aceite de oliva

Preparación:

  1. Comenzamos cortando nuestros locos cocidos en lonjas y reservamos
  2. También cortamos nuestro cochayuyo en cubitos finos, igualmente la cebolla y el cilantro
  3. Ponemos nuestros ingredientes picados en un recipiente al cual agregamos palta en cubitos. sumamos aceite y jugo de limón. Además de sal al gusto. revolvemos y reservamos nuestro pebre.
  4. En otro recipiente hacemos una pasta que lleva palta molida, crema, pimienta y jugo de limón. 
  5. Para emplatar usamos esta pasta como una cama, luego ponemos unas lonjas de nuestros locos encima y añadimos a su lado una porción de pebre.
  6. Adornamos con un poco de cilantro el plato para posteriormente servir.

Plato de fondo: Misky mikuy

Consiste en envueltos de carne con vegetales grillados con quinotto.

Ingredientes:

  • 8          bistecs de filete
  • 1/2      pimentón rojo
  • 1          puerros
  • 1          zanahoria
  • 12        espárragos
  • 8          láminas tocino
  • 1          taza de quinoa
  • 200      ml de crema
  • 100      gramos de parmesano
  • 1          cucharada de mantequilla
  • 200      gramos de champiñones
  • 1          diente de ajo
  • 8          papas chuño
  • 200      gramos de tomate cherry
  • 1/4      taza de cilantro
  • 100      ml de salsa de carne
  • 1          ramita de romero
  •             sal
  •             pimienta
  •             aceite de oliva

Para la salsa de vino: 

  • 200      ml de vino tinto
  • 1          litro de caldo de carne
  • 1          rama de apio 
  • 1          cebolla
  • 1          diente de ajo
  • 1          zanahoria
  • 1          taza de perejil

Preparación:

  1. Comenzamos tomando nuestros bistec y los aliñamos con sal, pimienta, ají color y un toque de comino.
  2. Estiramos los bistec y en cada uno en su centro ponemos dos palitos de puerros y de zanahoria. Los enrollamos y podemos fijarlos con hilo de cocina.
  3. Luego estos rollos los sellamos en un sartén con aceite.
  4. En una olla cocemos nuestra quinua de tres colores con agua unos 15 min. colamos y reservamos.
  5. En otra olla hacemos un sofrito con champiñones picados y un fondo de verduras. agregamos nuestra quinua más crema y mantequilla. sumamos queso y cilantro. revolvemos a fuego lentos y reservamos
  6. Para la salsa de nuestro rollos de carne en un sartén agregamos vino. Y jugo de carne. Con esta salsa cubrimos nuestros rollos de carnes y verduras para humedecerlos.
  7. En otro sartén con aceite, ajo y mantequilla salteamos nuestras papas chuños en trozos con tomate cherry.
  8. Para emplatar ponemos una porción de nuestra quinua al centro con 2 rollos de carne y verduras. Sumamos nuestro salteado de papás chuños y adoramos con aceite verde.

Postre: Dulce patria

Consiste en una copa dulce de frutillas.

Ingredientes:

  • 20        frutillas
  • 4          shots de fernet
  • 200      gramos de dulce patria
  • 30        gramos de menta
  • 1          paquete de galletas de vino
  • 125      gramos de mantequilla
  • 4          cucharaditas de crema

Preparación:

  1. Molemos nuestras galletas de vino y le ponemos mantequilla derretida.
  2. Esta mezcla la ponemos como primera capa en una copa de postres sobre una bandeja para servir el mismo.
  3. Como segunda capa ponemos una cucharada de mezcla de almendras fileteadas.
  4. Partimos en dos un para de frutillas para adornar a los pies de la copa junto con unas hojas de menta para adornar la bandeja de postre. A esto le sumamos un shots de fernet para acompañar.
Publicidad
Publicidad
Publicidad

RELACIONADOS

Recetas para enamorar: Sigrid Alegría y Claudia Pérez revelan los secretos de sus platos en La Divina Comida

El humor y el sabor combinados: Estas son las recetas que Cebolla y Bodoque prepararon en La Divina Comida

Comida de la juventud: Revisa la receta que Laura de la Fuente realizó en La Divina Comida

Preparaciones deportivas: Revisa la increíble receta de Vicente Almonacid en La Divina Comida

¡Recetas de otro mundo! Descubre cómo preparar los platos de Elvira Cristi en La Divina Comida
Publicidad
Publicidad