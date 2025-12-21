 ¡Platillos para sorprender! Conoce en detalle las recetas de Raimundo Cerda en La Divina Comida - Chilevisión
¡Platillos para sorprender! Conoce en detalle las recetas de Raimundo Cerda en La Divina Comida

Domingo 21 de diciembre de 2025 | 01:20

Raimundo Cerda se la jugó con una diversidad de preparaciones para lograr cautivar el paladar de sus invitados y convertirse en el mejor anfitrión de la noche en La Divina Comida

Si quieres conocer el paso a paso de casa una de sus recetas, te lo enseñamos a continuación.

Entrada: Golpe al mentón verde

Consiste en un tarar de atún.

Ingredientes:

  • 500 Gramos Atún en lomito
  • 2 Palta
  • 4 Cucharadas Sesamo Mix
  • 2 Cebollin
  • 5 Tomate cherry
  • 4 Cucharadas Almendras laminadas
  • 2 Cucharadas Soya
  • 1 Cucharada Aceite de sésamo
  • Aceite de Oliva
  • Sal
  • Pimienta
  • Queso cabra orégano

Preparación:

  1. Cortamos en cubitos nuestro filete de atún y nuestras paltas, dejándolas en un bowl grande para mezclar.
  2. Sumamos las almendras laminadas.
  3. Picamos y agregamos cebollín.
  4. Aderezamos con soya, aceite de oliva y aceite de sésamo, además de pimienta.
  5. Mezclamos los ingredientes.
  6. Usando un molde, emplatamos.
  7. Decoramos con trozos de queso de cabra y tomates cherry.

Plato de fondo: Raíz de knockout

Consiste en una carne al vino tinto con gnocchis de queso azul.

Ingredientes:

  • 1,5 Kilo Plateada
  • 2 Zanahoria
  • 1 Cebolla morada
  • 4 Dientes Ajo
  • 2 Ramas Apio
  • 2 Hojas Laurel
  • 500 ml Vino tinto
  • 1 Kilo Gnocchi artesanal
  • 300 Gramos Queso azul
  • 400 ml Crema
  • 2 Cucharadita Maicena
  • 100 ml Leche
  • Aceita de Oliva
  • Sal
  • Pimienta
  • Queso Grana Padano

Preparación:

  1. Preparamos nuestra plateada el día anterior, macerándola a  gusto. La sellamos y reservamos, cocinando luego cebolla, zanahoria y condimentos. Volvemos a agregar la carne, cocinamos durante una hora a fuego bajo y luego pasamos a una olla a presión durante media hora.
  2. Para la salsa al vino tinto: Picamos la cebolla, el ajo y los cocinamos en una olla con aceite, junto con el vino, llevándolos luego a la batidora. En una olla, agregamos la maicena para espesar y cocinamos sin dejar de revolver. Llevamos a hervir, cocinando después a fuego lento durante 15 minutos
  3. En el agua hervida, comenzamos a cocinar nuestros ghocchis hasta que floten sobre el agua. Vamos retirando.
  4. Ya con nuestros ghoccis en una fuente, agregamos nuestros quesos y la crema. Llevamos al horno 25-30 minutos o hasta dorar.

Postre: Gancho dulce al final

Consiste en un postre de lúcuma nuez

Ingredientes:

  • 500 ml Crema
  • 400 Gramos Lúcuma
  • 400 Gramos Nuez pecana confitada
  • 500 Gramos Merengue
  • 6 Cucharadas Azucar flor

Preparación:

  1. Dejamos los 500 ml de crema media hora en el congelador y batimos. Agregamos la lúcuma y volvemos a batir, hasta lograr una consistencia uniforme.
  2. En un copón de torta, agregamos una capa de merengues picados con la mano.
  3. Sumamos una capa de nuestra crema de lúcuma.
  4. Rociamos con una capa de nueces pecanas.
  5. Repetimos el proceso: Merengues picados, crema de lúcuma y nueces pecanas hasta cubrir el copón.
  6. Terminamos con una capa de crema y dejamos enfriar hasta servir.
