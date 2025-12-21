¡Platillos para sorprender! Conoce en detalle las recetas de Raimundo Cerda en La Divina Comida - Chilevisión

Raimundo Cerda se la jugó con una diversidad de preparaciones para lograr cautivar el paladar de sus invitados y convertirse en el mejor anfitrión de la noche en La Divina Comida.

Si quieres conocer el paso a paso de casa una de sus recetas, te lo enseñamos a continuación.

Entrada: Golpe al mentón verde

Consiste en un tarar de atún.

Ingredientes:

500 Gramos Atún en lomito

2 Palta

4 Cucharadas Sesamo Mix

2 Cebollin

5 Tomate cherry

4 Cucharadas Almendras laminadas

2 Cucharadas Soya

1 Cucharada Aceite de sésamo

Aceite de Oliva

Sal

Pimienta

Queso cabra orégano

Preparación:

Cortamos en cubitos nuestro filete de atún y nuestras paltas, dejándolas en un bowl grande para mezclar. Sumamos las almendras laminadas. Picamos y agregamos cebollín. Aderezamos con soya, aceite de oliva y aceite de sésamo, además de pimienta. Mezclamos los ingredientes. Usando un molde, emplatamos. Decoramos con trozos de queso de cabra y tomates cherry.

Plato de fondo: Raíz de knockout

Consiste en una carne al vino tinto con gnocchis de queso azul.

Ingredientes:

1,5 Kilo Plateada

2 Zanahoria

1 Cebolla morada

4 Dientes Ajo

2 Ramas Apio

2 Hojas Laurel

500 ml Vino tinto

1 Kilo Gnocchi artesanal

300 Gramos Queso azul

400 ml Crema

2 Cucharadita Maicena

100 ml Leche

Aceita de Oliva

Sal

Pimienta

Queso Grana Padano

Preparación:

Preparamos nuestra plateada el día anterior, macerándola a gusto. La sellamos y reservamos, cocinando luego cebolla, zanahoria y condimentos. Volvemos a agregar la carne, cocinamos durante una hora a fuego bajo y luego pasamos a una olla a presión durante media hora. Para la salsa al vino tinto: Picamos la cebolla, el ajo y los cocinamos en una olla con aceite, junto con el vino, llevándolos luego a la batidora. En una olla, agregamos la maicena para espesar y cocinamos sin dejar de revolver. Llevamos a hervir, cocinando después a fuego lento durante 15 minutos En el agua hervida, comenzamos a cocinar nuestros ghocchis hasta que floten sobre el agua. Vamos retirando. Ya con nuestros ghoccis en una fuente, agregamos nuestros quesos y la crema. Llevamos al horno 25-30 minutos o hasta dorar.

Postre: Gancho dulce al final

Consiste en un postre de lúcuma nuez

Ingredientes:

500 ml Crema

400 Gramos Lúcuma

400 Gramos Nuez pecana confitada

500 Gramos Merengue

6 Cucharadas Azucar flor

Preparación: