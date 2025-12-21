¡Platillos para sorprender! Conoce en detalle las recetas de Raimundo Cerda en La Divina Comida - Chilevisión

Raimundo Cerda se la jugó con una diversidad de preparaciones para lograr cautivar el paladar de sus invitados y convertirse en el mejor anfitrión de la noche en La Divina Comida.
Si quieres conocer el paso a paso de casa una de sus recetas, te lo enseñamos a continuación.
Entrada: Golpe al mentón verde
Consiste en un tarar de atún.
Ingredientes:
- 500 Gramos Atún en lomito
- 2 Palta
- 4 Cucharadas Sesamo Mix
- 2 Cebollin
- 5 Tomate cherry
- 4 Cucharadas Almendras laminadas
- 2 Cucharadas Soya
- 1 Cucharada Aceite de sésamo
- Aceite de Oliva
- Sal
- Pimienta
- Queso cabra orégano
Preparación:
- Cortamos en cubitos nuestro filete de atún y nuestras paltas, dejándolas en un bowl grande para mezclar.
- Sumamos las almendras laminadas.
- Picamos y agregamos cebollín.
- Aderezamos con soya, aceite de oliva y aceite de sésamo, además de pimienta.
- Mezclamos los ingredientes.
- Usando un molde, emplatamos.
- Decoramos con trozos de queso de cabra y tomates cherry.
Plato de fondo: Raíz de knockout
Consiste en una carne al vino tinto con gnocchis de queso azul.
Ingredientes:
- 1,5 Kilo Plateada
- 2 Zanahoria
- 1 Cebolla morada
- 4 Dientes Ajo
- 2 Ramas Apio
- 2 Hojas Laurel
- 500 ml Vino tinto
- 1 Kilo Gnocchi artesanal
- 300 Gramos Queso azul
- 400 ml Crema
- 2 Cucharadita Maicena
- 100 ml Leche
- Aceita de Oliva
- Sal
- Pimienta
- Queso Grana Padano
Preparación:
- Preparamos nuestra plateada el día anterior, macerándola a gusto. La sellamos y reservamos, cocinando luego cebolla, zanahoria y condimentos. Volvemos a agregar la carne, cocinamos durante una hora a fuego bajo y luego pasamos a una olla a presión durante media hora.
- Para la salsa al vino tinto: Picamos la cebolla, el ajo y los cocinamos en una olla con aceite, junto con el vino, llevándolos luego a la batidora. En una olla, agregamos la maicena para espesar y cocinamos sin dejar de revolver. Llevamos a hervir, cocinando después a fuego lento durante 15 minutos
- En el agua hervida, comenzamos a cocinar nuestros ghocchis hasta que floten sobre el agua. Vamos retirando.
- Ya con nuestros ghoccis en una fuente, agregamos nuestros quesos y la crema. Llevamos al horno 25-30 minutos o hasta dorar.
Postre: Gancho dulce al final
Consiste en un postre de lúcuma nuez
Ingredientes:
- 500 ml Crema
- 400 Gramos Lúcuma
- 400 Gramos Nuez pecana confitada
- 500 Gramos Merengue
- 6 Cucharadas Azucar flor
Preparación:
- Dejamos los 500 ml de crema media hora en el congelador y batimos. Agregamos la lúcuma y volvemos a batir, hasta lograr una consistencia uniforme.
- En un copón de torta, agregamos una capa de merengues picados con la mano.
- Sumamos una capa de nuestra crema de lúcuma.
- Rociamos con una capa de nueces pecanas.
- Repetimos el proceso: Merengues picados, crema de lúcuma y nueces pecanas hasta cubrir el copón.
- Terminamos con una capa de crema y dejamos enfriar hasta servir.