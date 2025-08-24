¡Platillos con exclusivas! Conoce las recetas que Cecilia Gutiérrez preparó en La Divina Comida - Chilevisión

Cecilia Gutiérrez sorprendió a sus comensales con deliciosas preparaciones en La Divina Comida. Descubre el paso a paso para realizarlas.
Entrada: El escándalo de la semana
Consiste en machas a la parmesana con salsa verde.
Ingredientes:
- 24 unidades de machas
- 500 ml de crema
- 125 gramos de mantequilla
- 500 ml de vino blanco
Para la salsa verde:
- 1 unidad de cebolla blanca
- 100 gramos de cilantro
- 2unidades de jugo de limón
- aceite de oliva
Preparación:
- Comenzamos dejando macerar nuestras machas a la parmesana por 2 horas en vino blanco.
- Mientras tanto, preparamos nuestra salsa verde, picando cebolla en cuadros pequeños, picamos muy bien el cilantro, lo aliñamos con una vinagreta consistente en aceite de oliva, sal y limón. Mezclamos nuestros ingredientes, y listo.
- Para preparar nuestras machas, partimos agregando un cubito de mantequilla en la concha de nuestra macha, luego agregamos el marisco y cubrimos con crema para cocinar.
- Agregamos ralladura de queso parmesano por encima de nuestras machas.
- Posicionamos las machas en algún recipiente para horno y lo llevamos a cocinar por 10/20 minutos a una temperatura de 180° grados.
Plato de fondo: La verdadera papita
Consiste en un filete con papas chilotas y salsa de mango.
Ingredientes:
Para el macerado filete:
- 1 kilo de filete de vacuno
- 1 litro de vino blanco
- 1 diente de ajo
- 1 cucharada de romero
- 1 cucharada de cilantro
Para las papas:
- 1,5 kilos de papas chilotas
- 2 ramas de romero
- 2 cucharadas de mantequilla
- aceite de oliva
- sal y pimienta
Para la salsa de mango:
- 2 unidades de mango
- 2 cucharadas de maicena
- 100 ml de crema
- 1 unidad de jugo de limón
Preparación:
- Dejamos adobar por unos minutos nuestras papas,luego agregamos sal, romero y aceite de oliva para aliñar.
- Cortaremos nuestro filete en medallones y los dejamos adobar en vino blanco, posteriormente sellaremos nuestros medallones de filete en una sartén, añadimos una capa de aceite de oliva. una vez nuestros filetes tomen el color de una carne cocida, estará listo.
- Agregamos nuestras papas y los medallones de filete en el horno y dejamos cocinar por una media hora (aprox, no tengo idea).
Postre: Dulce milagro
Consiste en un tres leches.
Ingredientes:
- 100 gramos de merenguitos
- 4 cucharadas de manjar
- 200 gramos de frambuesas
- 400 gramos de bizcocho
Para el remojo:
- 100 ml de leche condensada
- 100 ml de leche evaporada
- 100 ml de crema
Preparación:
- Mezclaremos al gusto, crema, leche condensada y leche evaporada en un recipiente, mezclamos hasta que tengamos una consistencia homogénea y nuestros ingredientes integrados.
- En un recipiente agregaremos una capa de manjar como camita, añadimos bizcocho por encima de la capa de manjar. Vamos a añadir la mezcla de 3 leches y agregamos frutas al gusto para posteriormente volver a añadir otro bizcocho y repetimos el proceso anterior de añadir 3 leches encima.
- Decoramos con frutas por encima, una hoja de menta y merengue.