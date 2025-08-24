¡Platillos con exclusivas! Conoce las recetas que Cecilia Gutiérrez preparó en La Divina Comida - Chilevisión

Cecilia Gutiérrez sorprendió a sus comensales con deliciosas preparaciones en La Divina Comida. Descubre el paso a paso para realizarlas.

Entrada: El escándalo de la semana

Consiste en machas a la parmesana con salsa verde.

Ingredientes:

24 unidades de machas

500 ml de crema

125 gramos de mantequilla

500 ml de vino blanco

Para la salsa verde:

1 unidad de cebolla blanca

100 gramos de cilantro

2unidades de jugo de limón

aceite de oliva

Preparación:

Comenzamos dejando macerar nuestras machas a la parmesana por 2 horas en vino blanco. Mientras tanto, preparamos nuestra salsa verde, picando cebolla en cuadros pequeños, picamos muy bien el cilantro, lo aliñamos con una vinagreta consistente en aceite de oliva, sal y limón. Mezclamos nuestros ingredientes, y listo. Para preparar nuestras machas, partimos agregando un cubito de mantequilla en la concha de nuestra macha, luego agregamos el marisco y cubrimos con crema para cocinar. Agregamos ralladura de queso parmesano por encima de nuestras machas. Posicionamos las machas en algún recipiente para horno y lo llevamos a cocinar por 10/20 minutos a una temperatura de 180° grados.

Plato de fondo: La verdadera papita

Consiste en un filete con papas chilotas y salsa de mango.

Ingredientes:

Para el macerado filete:

1 kilo de filete de vacuno

1 litro de vino blanco

1 diente de ajo

1 cucharada de romero

1 cucharada de cilantro

Para las papas:

1,5 kilos de papas chilotas

2 ramas de romero

2 cucharadas de mantequilla

aceite de oliva

sal y pimienta

Para la salsa de mango:

2 unidades de mango

2 cucharadas de maicena

100 ml de crema

1 unidad de jugo de limón

Preparación:

Dejamos adobar por unos minutos nuestras papas,luego agregamos sal, romero y aceite de oliva para aliñar. Cortaremos nuestro filete en medallones y los dejamos adobar en vino blanco, posteriormente sellaremos nuestros medallones de filete en una sartén, añadimos una capa de aceite de oliva. una vez nuestros filetes tomen el color de una carne cocida, estará listo. Agregamos nuestras papas y los medallones de filete en el horno y dejamos cocinar por una media hora (aprox, no tengo idea).

Postre: Dulce milagro

Consiste en un tres leches.

Ingredientes:

100 gramos de merenguitos

4 cucharadas de manjar

200 gramos de frambuesas

400 gramos de bizcocho

Para el remojo:

100 ml de leche condensada

100 ml de leche evaporada

100 ml de crema

Preparación: