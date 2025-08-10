¡Mamma mía! Estas son las recetas veganas con que Monti Torrent deleitó en La Divina Comida - Chilevisión

Si quieres cocinar un rico tiramisú o lasaña boloñesa vegana, puedes revisar estas recetas paso a paso, con los ingredientes que necesitas para llevarlas a cabo.
La ex Mekano y presentadora de Sabingo, Monserrat Torrent, encantó a sus comensales en un nuevo capítulo de La Divina Comida gracias a sus deliciosas recetas veganas.
En sencillos pasos y con ingredientes que de seguro conoces, pudo armar un menú italiano que detallaremos a continuación:
Focaccia acompañada por crema de zapallo
• 2 dientes ajo
• 1 litro caldo de pollo
• 100 ml crema de soya
• ½ cucharada mantequilla vegetal
• 1 zanahoria
• 1 papa
• 500 gramos zapallo
• Semillas de zapallo
• Pistacho
• Sal
• Focaccia
• Aceite de oliva
• Orégano
Una rica lasaña a la bolognesa.
•1 paquete masa de lasagna pre cocida
• 300 gramos queso vegano rayado
• 400 gramos salsa de tomate
• 400 gramos de carne molida vegana
• ½ zanahoria
• Cebolla
• Pimentón rojo
• 1 cucharadita ají de color
• Sal
• Pimienta
• Laurel
• Orégano
• 300 gramos de champiñones
• 300 ml crema de soya
• 1 cucharadita de margarina vegetal
• 10 gramos de trufa
• 1 diente ajo
• Aceite de oliva
Un siempre apetecido tiramisú.
• Biscocho vegano
• Queso crema vegetal
• Café
• Amaretto
• Cacao
• Monedas de chocolate