 ¡Mamma mía! Estas son las recetas veganas con que Monti Torrent deleitó en La Divina Comida - Chilevisión
¡Mamma mía! Estas son las recetas veganas con que Monti Torrent deleitó en La Divina Comida

Si quieres cocinar un rico tiramisú o lasaña boloñesa vegana, puedes revisar estas recetas paso a paso, con los ingredientes que necesitas para llevarlas a cabo.

Domingo 10 de agosto de 2025 | 01:30

La ex Mekano y presentadora de Sabingo, Monserrat Torrent, encantó a sus comensales en un nuevo capítulo de La Divina Comida gracias a sus deliciosas recetas veganas.

En sencillos pasos y con ingredientes que de seguro conoces, pudo armar un menú italiano que detallaremos a continuación:

Entrada: Cuore di zucca e il oane maestro

Focaccia acompañada por crema de zapallo

Ingredientes:

• 2 dientes ajo

• 1 litro caldo de pollo

• 100 ml crema de soya

• ½ cucharada mantequilla vegetal

• 1 zanahoria

• 1 papa

• 500 gramos zapallo

• Semillas de zapallo

• Pistacho

• Sal

• Focaccia

• Aceite de oliva

• Orégano

Preparación:

  1. Se cocina el zapallo con los condimentos y se agrega directo a la licuadora, cuando esté licuado se incorpora nuevamente a la olla. Y en el fuego se va agregando la crema y la margarina vegetal.
  2. Se presenta en un plato, con las semillas de zapallo y la focaccia.

Plato de fondo: La bolonia encantada

Una rica lasaña a la bolognesa.

Ingredientes: 

•1 paquete masa de lasagna pre cocida 

• 300 gramos queso vegano rayado

• 400 gramos salsa de tomate

• 400 gramos de carne molida vegana 

• ½ zanahoria

• Cebolla

• Pimentón rojo 

•  1 cucharadita ají de color

• Sal

• Pimienta 

• Laurel

• Orégano

• 300 gramos de champiñones

• 300 ml crema de soya

• 1 cucharadita de margarina vegetal 

•  10 gramos de trufa 

• 1 diente ajo

• Aceite de oliva

Preparación:

  1. Se prepara la carne en la olla, laurel y vegetales y se agrega la salsa de tomate, además del aceite de oliva y un mix de sal y pimienta
  2. En un sartén se echa aceite, ajo y sal. Posterior a eso se agregan los champiñones (sólo la mitad) y los demás a la licuadora, y se mezclan en la salsa. Y a la salsa se agrega trufa.
  3. En una fuente se agrega la salsa de tomate abajo, posterior se aincorpora la masa y se va repartiendo la salsa, repitiendo los pasos.
  4. Al horno por 30 minutos a 200 grados.

Postre: la pasión de Venéto

Un siempre apetecido tiramisú.

Ingredientes:

• Biscocho vegano

• Queso crema vegetal

• Café

• Amaretto

• Cacao

• Monedas de chocolate

Preparación:

  1. El biscocho se hace con azúcar, aceite, leche de soya y luego la harina y polvos. Luego se va al horno por 15 minutos.
  2. En un molde se van ordenando los pedazos de biscochos con el amaretto
  3. Se bate la crema para montar y se agrega el queso vegetal.
  4. Al molde donde estaban los biscochos se agrega la crema y se agrega una segunda capa de biscocho. Finalmente se pone un rato al refrigerador y después se agregan las monedas y el caco en polvo.
