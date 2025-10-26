¡Llegó el momento de la receta! Conoce el paso a paso del menú de Jaime Davagnino en La Divina comida - Chilevisión

Jaime Davagnino impactó con sus preparaciones a sus invitados en La Divina Comida. Si quieres cocinar su menú en tu casa, te revelamos los detalles de cada una de sus recetas.
Entrada: Llegó el momento
Consiste e u Carpaccio de salmón
Ingredientes:
- 400 gramos Salmón
- 4 Limones
- Rúcula
- 100 gramos Parmesano
- Aceite de oliva
- 2 cucharadas Alcaparras
- Eneldo
- Sal
- Pimienta
Preparación:
- En un plato se agregan las láminas de salmón como base, encima las alcaparras y la rúcula. Posterior a eso eneldo, pimienta, la sal, aceite de oliva. Para finalizar exprimimos limón a gusto y queso parmesano rallado.
Plato de fondo: La hora de la verdad ha llegado
Consiste en un filete strogonoff.
Ingredientes:
- 1 kilo Carne
- ½ Pimentón rojo y verde
- 2 Zanahorias
- 1 cebolla morada
- 1 taza Crema
- Sal
- Pimienta
- Oliva
PAPAS Y CHAMPIÑONES
- 1 kilo Papas chilotas
- 1 bandeja Champiñones
- 2 ramas de Romero
- Sal
- Pimienta
- Oliva
Preparación:
CARNE
- Licuamos todos los vegetales usando una juguera. Pimentón, cebolla, zanahoria.
- Pre Calentamos un sartén o wok grande, agregamos los vegetales licuados y dejamos por unos 5 min sin dejar de revolver.
- En otro sartén precalentado, sellamos la carne cortada en trozos medianos, por todos lados.
- Una vez ya sellada la carne, la incorporamos al wok donde tenemos las verduras, revolvemos. Agregamos sal y pimienta. Dejamos a fuego medio por 10 min
- Agregamos la crema, revolvemos y dejamos por 5 minutos más. Retiramos del fuego.
PAPAS Y CHAMPIÑONES
- Para las papas, las cortamos en mitades o lo necesario para que queden trozos medianos. En una fuente apta para horno, armamos una base con las papas junto con oliva. A esto agregamos romero, sal y pimienta. Llevamos al horno entre 40 a 50 minutos a 190 grados o hasta que estén absolutamente cocidas. Una vez listas, retiramos y reservamos.
- Para los champiñones, en un sartén precalentado agregamos los champiñones cortados en láminas con un poco de oliva, doramos por unos 5 min, agregamos sal y pimienta. Revolvemos y doramos hasta que cambien de color. Retiramos y reservamos.
Postre: Pero cómo no vamos a ser capaces
Consiste en panqueques rellenos de helado de vainilla y nueces.
Ingredientes:
- 4 cucharadas Nueces
- Cranberry
- 4 cucharadas Azúcar flor
- 4 cucharadas Helado de vainilla
PANQUEQUES
- 2 Huevos
- 1 taza Harina integral
- ¾ taza Leche
- 1 plátano
Preparación:
- Como primer paso, empezamos con la mezcla de panqueque en una juguera agregamos todos los ingredientes. Una vez lista la mezcla reservamos
- Pre Calentamos un sartén y vamos agregando la mezcla con la ayuda de un cucharón de sopa. Dejamos 1 a 2 minutos por lado y reservamos en un plato. Continuamos el proceso hasta terminar con la mezcla.
- En un plato vamos rellenando los panqueques, encima agregamos el helado, encima cranberries y nueces.
- Doblamos o enrollamos por la mitad y se agrega azúcar flor por encima.