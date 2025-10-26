¡Llegó el momento de la receta! Conoce el paso a paso del menú de Jaime Davagnino en La Divina comida - Chilevisión

Jaime Davagnino impactó con sus preparaciones a sus invitados en La Divina Comida. Si quieres cocinar su menú en tu casa, te revelamos los detalles de cada una de sus recetas.

Entrada: Llegó el momento

Consiste e u Carpaccio de salmón

Ingredientes:

400 gramos Salmón

4 Limones

Rúcula

100 gramos Parmesano

Aceite de oliva

2 cucharadas Alcaparras

Eneldo

Sal

Pimienta

Preparación:

En un plato se agregan las láminas de salmón como base, encima las alcaparras y la rúcula. Posterior a eso eneldo, pimienta, la sal, aceite de oliva. Para finalizar exprimimos limón a gusto y queso parmesano rallado.

Plato de fondo: La hora de la verdad ha llegado

Consiste en un filete strogonoff.

Ingredientes:

1 kilo Carne

½ Pimentón rojo y verde

2 Zanahorias

1 cebolla morada

1 taza Crema

Sal

Pimienta

Oliva

PAPAS Y CHAMPIÑONES

1 kilo Papas chilotas

1 bandeja Champiñones

2 ramas de Romero

Sal

Pimienta

Oliva

Preparación:

CARNE

Licuamos todos los vegetales usando una juguera. Pimentón, cebolla, zanahoria. Pre Calentamos un sartén o wok grande, agregamos los vegetales licuados y dejamos por unos 5 min sin dejar de revolver. En otro sartén precalentado, sellamos la carne cortada en trozos medianos, por todos lados. Una vez ya sellada la carne, la incorporamos al wok donde tenemos las verduras, revolvemos. Agregamos sal y pimienta. Dejamos a fuego medio por 10 min Agregamos la crema, revolvemos y dejamos por 5 minutos más. Retiramos del fuego.

PAPAS Y CHAMPIÑONES

Para las papas, las cortamos en mitades o lo necesario para que queden trozos medianos. En una fuente apta para horno, armamos una base con las papas junto con oliva. A esto agregamos romero, sal y pimienta. Llevamos al horno entre 40 a 50 minutos a 190 grados o hasta que estén absolutamente cocidas. Una vez listas, retiramos y reservamos. Para los champiñones, en un sartén precalentado agregamos los champiñones cortados en láminas con un poco de oliva, doramos por unos 5 min, agregamos sal y pimienta. Revolvemos y doramos hasta que cambien de color. Retiramos y reservamos.

Postre: Pero cómo no vamos a ser capaces

Consiste en panqueques rellenos de helado de vainilla y nueces.

Ingredientes:

4 cucharadas Nueces

Cranberry

4 cucharadas Azúcar flor

4 cucharadas Helado de vainilla

PANQUEQUES

2 Huevos

1 taza Harina integral

¾ taza Leche

1 plátano

Preparación: