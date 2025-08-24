Fernanda Braz deleitó con un menú brasileño: Conoce acá las recetas para llevar a tu mesa estos platillos - Chilevisión

La ex bailarina de Mekano, Fernanda Braz, sorprendió a sus comensales de La Divina Comida gracias a su menú de inspiración brasileña, su país natal.

A continuación, revisa las recetas con los ingredientes correspondientes para poder replicar estos deliciosos platillos:

Entrada: Salpicao

Ingredientes:

400 gramos de pollo

1/2 unidad de pimentón rojo

1/2 unidad de pimentón verde

200 gramos de choclo dulce

1 unidad de cebolla

1 unidad de zanahoria

200 gramos de aceitunas verdes

200 gramos de mayonesa

50 gramos de crema

4 dientes de ajo

1 cucharadita de aliño completo

1 cucharadita de paprika, sal y pimienta

200 gramos de papas al hilo

Preparación:

1.-Para comenzar, cocemos nuestro pollo unos 15 minutos en agua. Tras ello, colamos y picamos en forma de cubo.

2.-En otro bowl, agregamos choclo cocido y desgranado. Agregamos un poco de nuestro pollo, sumamos pimentón rojo y verde picado.

3.- Sumamos a este bowl cebolla picada en cubitos y aceitunas verdes picadas.

4.-Agregamos el resto del pollo, aliño completo, paprika, sal y pimienta. Mezclamos.

5.- En otro recipiente mezclamos crema con mayonesa. Luego, esta mezcla la agregamos a la otra.

6.-Unificamos las dos mezclas y emplatamos con una porción en el centro del plato, y adornamos con papas al hilo para servir.

Plato de fondo: Bobo de camarao com arroz

Ingredientes:

1 kilo de camarones

1 kilo de yuca

400 ml de crema de coco

3 unidades de cebolla blanca

2 unidades de pimentón verde

500 ml de pulpa de tomate

Aceite de oliva y aceite de palma

3 dientes de ajo

Sal y pimiente

1 taza de arroz basmati

4 cucharaditas de amapola

4 cucharadas de mix de perejil y cilantro

3 unidades de jugo de limón

Preparación:

1.- Comenzamos cociendo nuestra yuca en agua unos 20 minutos. Lurgo de colar, la llevamos a nuestra licuadora

2.- En ella agregamos la crema de coco, licuamos y reservamos

3.- Comenzamos en una olla a sofreír con un chorro de aceite de olvia, ajo, cebolla y pimentón.

4.- Agregamos los camarones y la pulpa de tomate.

5.- Sumamos nuestra mezcla de yuca al salteado, sumamos cilantro y perejil.

6.- Agregamos aceite de palma (Dendé)

7.- Hacemos nuestro arroz en la forma tradicional; 20 minutos con el doble de agua en una olla a fuego lento.

8.- Nuestro arroz ya listo lo mezclamos un poco con amapolas. Emplatamos el arroz que adornamos con una hoja de cilantro y en otro lado del plato ponemos un pocillo con nuestra mezcla de camarones con medio limón encima de adorno.

Postre: Brigadeiro na taca

Ingredientes:

1 tarro de leche condensada

2 cucharadas de leche en polvo

1 tarro de crema

2 cucharadas de cacao en polvo

200 gramos de frutillas

1 cucharadas de mantequilla sin sal

Preparación:

1.- En una olla ponemos nuestra leche condensada. Agregamos además 2 cucharadas de leche en polvo, mezclamos y prendemos el fuego.

2.-Sumamos mantequilla sin sal y un tarro de una crema de leche. Mezclamos hasta que espese en 10 minutos. La mitad de esta mezcla la reservamos en otro recipiente.

3.- A la mitad que quedó en la olla le agregamos dos cucharadas de chocolate en polvo y revolvemos hasta homogeneizar, y lo ponemos en otro recipiente. Teniendo así la mezcla blanca y la oscura que dejamos enfriar.

4.- En un vaso o taza colocamos unas cucharadas de la mezcla blanca en el fondo.

5.- Ponemos nuestra frutillas partidas en mitades en la siguiente capa y cubrir con una última capa con la mezcla oscura. Adornamos con un frutilla entera encima.