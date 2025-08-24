Fernanda Braz deleitó con un menú brasileño: Conoce acá las recetas para llevar a tu mesa estos platillos - Chilevisión

Domingo 24 de agosto de 2025 | 01:30
La ex bailarina de Mekano, Fernanda Braz, sorprendió a sus comensales de La Divina Comida gracias a su menú de inspiración brasileña, su país natal.
A continuación, revisa las recetas con los ingredientes correspondientes para poder replicar estos deliciosos platillos:
400 gramos de pollo
1/2 unidad de pimentón rojo
1/2 unidad de pimentón verde
200 gramos de choclo dulce
1 unidad de cebolla
1 unidad de zanahoria
200 gramos de aceitunas verdes
200 gramos de mayonesa
50 gramos de crema
4 dientes de ajo
1 cucharadita de aliño completo
1 cucharadita de paprika, sal y pimienta
200 gramos de papas al hilo
1.-Para comenzar, cocemos nuestro pollo unos 15 minutos en agua. Tras ello, colamos y picamos en forma de cubo.
2.-En otro bowl, agregamos choclo cocido y desgranado. Agregamos un poco de nuestro pollo, sumamos pimentón rojo y verde picado.
3.- Sumamos a este bowl cebolla picada en cubitos y aceitunas verdes picadas.
4.-Agregamos el resto del pollo, aliño completo, paprika, sal y pimienta. Mezclamos.
5.- En otro recipiente mezclamos crema con mayonesa. Luego, esta mezcla la agregamos a la otra.
6.-Unificamos las dos mezclas y emplatamos con una porción en el centro del plato, y adornamos con papas al hilo para servir.
1 kilo de camarones
1 kilo de yuca
400 ml de crema de coco
3 unidades de cebolla blanca
2 unidades de pimentón verde
500 ml de pulpa de tomate
Aceite de oliva y aceite de palma
3 dientes de ajo
Sal y pimiente
1 taza de arroz basmati
4 cucharaditas de amapola
4 cucharadas de mix de perejil y cilantro
3 unidades de jugo de limón
1.- Comenzamos cociendo nuestra yuca en agua unos 20 minutos. Lurgo de colar, la llevamos a nuestra licuadora
2.- En ella agregamos la crema de coco, licuamos y reservamos
3.- Comenzamos en una olla a sofreír con un chorro de aceite de olvia, ajo, cebolla y pimentón.
4.- Agregamos los camarones y la pulpa de tomate.
5.- Sumamos nuestra mezcla de yuca al salteado, sumamos cilantro y perejil.
6.- Agregamos aceite de palma (Dendé)
7.- Hacemos nuestro arroz en la forma tradicional; 20 minutos con el doble de agua en una olla a fuego lento.
8.- Nuestro arroz ya listo lo mezclamos un poco con amapolas. Emplatamos el arroz que adornamos con una hoja de cilantro y en otro lado del plato ponemos un pocillo con nuestra mezcla de camarones con medio limón encima de adorno.
1 tarro de leche condensada
2 cucharadas de leche en polvo
1 tarro de crema
2 cucharadas de cacao en polvo
200 gramos de frutillas
1 cucharadas de mantequilla sin sal
1.- En una olla ponemos nuestra leche condensada. Agregamos además 2 cucharadas de leche en polvo, mezclamos y prendemos el fuego.
2.-Sumamos mantequilla sin sal y un tarro de una crema de leche. Mezclamos hasta que espese en 10 minutos. La mitad de esta mezcla la reservamos en otro recipiente.
3.- A la mitad que quedó en la olla le agregamos dos cucharadas de chocolate en polvo y revolvemos hasta homogeneizar, y lo ponemos en otro recipiente. Teniendo así la mezcla blanca y la oscura que dejamos enfriar.
4.- En un vaso o taza colocamos unas cucharadas de la mezcla blanca en el fondo.
5.- Ponemos nuestra frutillas partidas en mitades en la siguiente capa y cubrir con una última capa con la mezcla oscura. Adornamos con un frutilla entera encima.