¡Fascinación por el mar! Pato Pimienta deleitó a sus comensales con sus recetas en La Divina Comida - Chilevisión

Pato Pimienta puso toda su sazón y amor por el mar para sorprender a sus invitados con recetas en La Divina Comida. Si quieres conocer el paso a paso de sus preparaciones, te lo mostramos a continuación.
Entrada: Soy terrible' e salmón
Consiste en una ensalada de rúcula baby con jamón serrano, nueces, queso azul, frutillas y dressing de aceto dulce.
Ingredientes:
- 300 gramos de rúcula baby
- 8 frutillas
- 4 láminas de jamón serrano
- 100 gramos de queso azul
- 100 gramos de nueces
- 2 cucharadas de sésamo tostado
- 4 cucharadas de aceto balsámico
- 2 cucharadas de soya
- 1 cucharadita de miel
- Aceite de oliva
- Pimienta
Preparación:
- En un plato ondo comenzamos poniendo una cama de hojas de rúcula.
- En los bordes agregamos 4 rollitos de jamón.
- Por encima ponemos trocitos de nuez picada.
- Agregamos unas frutillas cortadas en láminas y sumamos un poco de semillas de sésamo también por encima del plato.
- También agregamos unos trocitos de queso azul.
- En otro recipiente agregamos soya y aceite balsámico. Sumamos miel. Mezclamos y guardamos en vasitos tipo tequila para servir junto con nuestro plato de ensalada.
Plato de fondo: Anday puro chupetiando
Consiste en unos chupe de camarón con jaiba.
Ingredientes:
- 500 Gramos de jaiba
- 500 de camarones
- 800 ml de crema
- 1 Marraqueta de pan
- 400 ml de leche
- 2 Cebolla
- 160 Gramos de queso rallado
- 1 Copa de vino blanco
- 1 Cucharada de orégano
- 1/2 Cucharada de paprika
- 1 Cucharadita de merkén
- 2 Dientes de ajo
- Aceite de maravilla
- Sal
- Pimienta
Preparación:
- Picamos finamente nuestra cebolla y ajo.
- En un sartén a fuego medio, ponemos un chorro de aceite y añadimos nuestra cebolla y ajo. Sumamos merkén, paprika, orégano, pimienta y sal a este sofrito.
- Agregamos vino blanco y revolvemos. Reservamos.
- Por mientras en nuestra licuadora ponemos nuestra leche y el pan en trocitos. Esperamos unos minutos que el pan absorba la leche. Tras ello agregamos crema, orégano, merkén, pimienta y sal. Sumamos el resto de leche y licuamos unos minutos.
- Nuestra mezcla es llevada al sartén donde estaba nuestro sofrito y mezclamos.
- Sumamos nuestras jaibas y camarones. Revolvemos un par de minutos más
- Agregamos un poco de queso rallado.
- Con los camarones y jaiba cocidos procedemos a distribuir muestra mezcla en pocillos individuales.
- Estos pocillos son cubiertos con una capa de queso y llevados al horno unos 15 minutos a 180 grados antes de servir.
Postre: suspíramelo cotito
Consiste en un suspiro limeño de lúcuma
Ingredientes:
- 4 claras de huevo
- 1 tarro de leche condensada
- 1 tarro de leche evaporada
- 1 cucharada de maicena
- 1 taza de puré de lúcuma
- 1 taza de azúcar
- canela en polvo
- 1/4 taza de leche
Preparación:
- En una olla a fuego medio agregamos leche y maicena.
- Agregamos también nuestro puré de lúcuma, leche condensada y leche evaporada. Revolvemos durante unos 20 minutos.
- En paralelo y en otra fuente ponemos 4 claras de huevos. Usamos nuestra batidora para mezclar. Sumamos un poco de azúcar y batimos hasta hacer merengue.
- Nuestra mezcla de leches y lúcumas son distribuidos en pocillos individuales.
- Por encima de ellos sumamos una capa de merengue y adornamos con canela en polvo.
- Los llevamos al refrigerador por un par de horas antes de servir.