 ¡Fascinación por el mar! Pato Pimienta deleitó a sus comensales con sus recetas en La Divina Comida - Chilevisión
¡Fascinación por el mar! Pato Pimienta deleitó a sus comensales con sus recetas en La Divina Comida

Domingo 12 de octubre de 2025 | 01:20

Pato Pimienta puso toda su sazón y amor por el mar para sorprender a sus invitados con recetas en La Divina Comida. Si quieres conocer el paso a paso de sus preparaciones, te lo mostramos a continuación.

Entrada: Soy terrible' e salmón

Consiste en una ensalada de rúcula baby con jamón serrano, nueces, queso azul, frutillas y dressing de aceto dulce.

Ingredientes:

  • 300 gramos de rúcula baby 
  • 8 frutillas 
  • 4 láminas de jamón serrano 
  • 100 gramos de queso azul 
  • 100 gramos de nueces
  • 2 cucharadas de sésamo tostado 
  • 4 cucharadas de aceto balsámico
  • 2 cucharadas de soya
  • 1 cucharadita de miel
  • Aceite de oliva
  • Pimienta

Preparación:

  1. En un plato ondo comenzamos poniendo una cama de hojas de rúcula.
  2. En los bordes agregamos 4 rollitos de jamón.
  3. Por encima ponemos trocitos de nuez picada.
  4. Agregamos unas frutillas cortadas en láminas y sumamos un poco de semillas de sésamo también por encima del plato.
  5. También agregamos unos trocitos de queso azul.
  6. En otro recipiente agregamos soya y aceite balsámico. Sumamos miel. Mezclamos y guardamos en vasitos tipo tequila para servir junto con nuestro plato de ensalada.

Plato de fondo: Anday puro chupetiando

Consiste en unos chupe de camarón con jaiba.

Ingredientes:

  • 500 Gramos de jaiba 
  • 500 de camarones 
  • 800 ml de crema
  • 1 Marraqueta de pan 
  • 400 ml de leche 
  • 2 Cebolla
  • 160 Gramos de queso rallado
  • 1 Copa de vino blanco 
  • 1 Cucharada de orégano
  • 1/2 Cucharada de paprika 
  • 1 Cucharadita de merkén 
  • 2 Dientes de ajo 
  • Aceite de maravilla 
  • Sal 
  • Pimienta

      Preparación:

      1. Picamos finamente nuestra cebolla y ajo.  
      2. En un sartén a fuego medio, ponemos un chorro de aceite y añadimos nuestra cebolla y ajo. Sumamos merkén, paprika, orégano, pimienta y sal a este sofrito.
      3. Agregamos vino blanco y revolvemos. Reservamos.
      4. Por mientras en nuestra licuadora ponemos nuestra leche y el pan en trocitos. Esperamos unos minutos que el pan absorba la leche. Tras ello agregamos crema, orégano, merkén, pimienta y sal.  Sumamos el resto de leche y licuamos unos minutos.
      5. Nuestra mezcla es llevada al sartén donde estaba nuestro sofrito y mezclamos.
      6. Sumamos nuestras jaibas y camarones. Revolvemos un par de minutos más
      7. Agregamos un poco de queso rallado.
      8. Con los camarones y jaiba cocidos procedemos a distribuir muestra mezcla en pocillos individuales.
      9. Estos pocillos son cubiertos con una capa de queso y llevados al horno unos 15 minutos a 180 grados antes de servir.

      Postre: suspíramelo cotito

      Consiste en un suspiro limeño de lúcuma

      Ingredientes:

      • 4 claras de huevo 
      • 1 tarro de leche condensada 
      • 1 tarro de leche evaporada 
      • 1 cucharada de maicena 
      • 1 taza de puré de lúcuma 
      • 1 taza de azúcar 
      • canela en polvo 
      • 1/4 taza de leche

      Preparación:

      1. En una olla a fuego medio agregamos leche y maicena.
      2. Agregamos también nuestro puré de lúcuma, leche condensada y leche evaporada. Revolvemos durante unos 20 minutos.
      3. En paralelo y en otra fuente ponemos 4 claras de huevos. Usamos nuestra batidora para mezclar. Sumamos un poco de azúcar y batimos hasta hacer merengue.
      4. Nuestra mezcla de leches y lúcumas son distribuidos en pocillos individuales.
      5. Por encima de ellos sumamos una capa de merengue y adornamos con canela en polvo. 
      6. Los llevamos al refrigerador por un par de horas antes de servir.
