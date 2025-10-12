¡Fascinación por el mar! Pato Pimienta deleitó a sus comensales con sus recetas en La Divina Comida - Chilevisión

Pato Pimienta puso toda su sazón y amor por el mar para sorprender a sus invitados con recetas en La Divina Comida. Si quieres conocer el paso a paso de sus preparaciones, te lo mostramos a continuación.

Entrada: Soy terrible' e salmón

Consiste en una ensalada de rúcula baby con jamón serrano, nueces, queso azul, frutillas y dressing de aceto dulce.

Ingredientes:

300 g ramos de rúcula baby

g 8 f rutillas

f 4 l áminas de jamón serrano

l 100 g ramos de queso azul

g 100 g ramos de nueces

g 2 c ucharadas de sésamo tostado

c 4 c ucharadas de aceto balsámico

c 2 c ucharadas de soya

c 1 c ucharadita de miel

c Aceite de oliva

Pimienta

Preparación:

En un plato ondo comenzamos poniendo una cama de hojas de rúcula. En los bordes agregamos 4 rollitos de jamón. Por encima ponemos trocitos de nuez picada. Agregamos unas frutillas cortadas en láminas y sumamos un poco de semillas de sésamo también por encima del plato. También agregamos unos trocitos de queso azul. En otro recipiente agregamos soya y aceite balsámico. Sumamos miel. Mezclamos y guardamos en vasitos tipo tequila para servir junto con nuestro plato de ensalada.

Plato de fondo: Anday puro chupetiando

Consiste en unos chupe de camarón con jaiba.

Ingredientes:

500 Gramos de jaiba

500 de camarones

800 ml de crema

1 Marraqueta de pan

400 ml de leche

2 Cebolla

160 Gramos de queso rallado

1 Copa de vino blanco

1 Cucharada de orégano

1/2 Cucharada de paprika

1 Cucharadita de merkén

2 Dientes de ajo

Aceite de maravilla

Sal

Pimienta

Preparación:

Picamos finamente nuestra cebolla y ajo. En un sartén a fuego medio, ponemos un chorro de aceite y añadimos nuestra cebolla y ajo. Sumamos merkén, paprika, orégano, pimienta y sal a este sofrito. Agregamos vino blanco y revolvemos. Reservamos. Por mientras en nuestra licuadora ponemos nuestra leche y el pan en trocitos. Esperamos unos minutos que el pan absorba la leche. Tras ello agregamos crema, orégano, merkén, pimienta y sal. Sumamos el resto de leche y licuamos unos minutos. Nuestra mezcla es llevada al sartén donde estaba nuestro sofrito y mezclamos. Sumamos nuestras jaibas y camarones. Revolvemos un par de minutos más Agregamos un poco de queso rallado. Con los camarones y jaiba cocidos procedemos a distribuir muestra mezcla en pocillos individuales. Estos pocillos son cubiertos con una capa de queso y llevados al horno unos 15 minutos a 180 grados antes de servir.

Postre: suspíramelo cotito

Consiste en un suspiro limeño de lúcuma

Ingredientes:

4 c laras de huevo

c 1 t arro de leche condensada

t 1 t arro de leche evaporada

t 1 c ucharada de maicena

c 1 t aza de puré de lúcuma

t 1 t aza de azúcar

t canela en polvo

1/4 t aza de leche

Preparación: