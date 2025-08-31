¡Explosión de sabor! Revisa la receta de Andrea Arístegui y Carolina Gutiérrez en La Divina Comida - Chilevisión

El dúo compuesto por Andrea Arístegui y Carolina Gutiérrez realizó preparaciones que cautivaron a sus invitados de La Divina Comida. Si quieres replicar algunos de sus platos, te mostramos las recetas a continuación.
Entrada: Cielo austral
Preparación que consiste en palta y centolla.
Ingredientes:
- 3 paltas
- 1/2 kilo de centolla magállanica
- 4 hojas de lechuga
- 1 pepino
- 2 limones
- 4 cucharadas de mayo
- sal
Preparación:
- Comenzamos picando la lechuga muy fina y haciendo lonjas delgadas con nuestro pepino. Pelamos y partimos en mitades 2 paltas.
- En un recipiente molemos una palta y agregamos jugo de limón. Además, agregamos la centolla ya cocida y desmenuzada.
- Sumamos una cucharada de mayo, revolvemos y reservamos.
- Para emplatar hacemos una cama con nuestra lechuga y rodajas de pepino. Rellenamos la mitad de una palta con nuestra mezcla de centolla y adornamos con un poco de carne de la misma. Sumamos dos mitades de limón y cilantro picado para decorar nuestro plato.
Plato de fondo: Pescado rabioso
Consiste en un atún con puré de verduras.
Ingredientes:
- 4 trozos de atún
- 1/2 kilo de zapallo
- 4 cucharadas de mantequilla
- 1 taza de perejil
- 4 dientes de ajo
- 1 papa
- 1/2 taza de eneldo
- 8 espárragos
- aceite de oliva
- sal y pimienta
Preparación:
- En una fuente ponemos nuestro zapallo en trozos y le agregamos sal, pimienta y aceite. A esta fuente también sumamos una papa grande entera. Llevamos a horno por 40 minutos a 180 grados. Tras ello, molemos y reservamos nuestro puré.
- En un sartén a fuego medio derretimos mantequilla con unos toques de eneldo. Esparcimos sobre el puré y revolvemos con un poco de sal.
- Picamos finamente nuestro ajo y perejil. Los ponemos con sal y pimienta más un poco de aceite de oliva en un recipiente. Reservamos.
- En una plancha o sartén a fuego fuerte ponemos nuestro atún en medallones. Cocinamos solo unos minutos por ambos lados y retiramos.
- Repetimos este proceso con un par de espárragos.
- Para emplatar ponemos una porción de nuestro puré.
- Servimos sobre el puré un medallón de salmón, emulsionándolo con nuestra mezcla de cilantro y ajo.
- Adornamos el plato con 2 espárragos a la plancha.
Postre: Kokomo
Consiste en un mascarpone de frambuesa.
Ingredientes:
- 300 gramos de mascarpone
- 250 gramos de crema para batir
- 150 gramos de azúcar
- 4 cucharadas de mermelada de frambuesa
- 12 frambuesas congeladas
Preparación:
- En un bowl ponemos nuestro mascarpone (que es una especie de queso filadelfia) con unas cucharadas de azúcar. Usamos nuestra batidora para mezclar.
- Agregamos un par de cucharadas de mermelada de frambuesa y nuestra crema. Sumamos un poco más de azúcar hasta lograr el dulzor deseado.
- Volvemos a usar nuestra batidora.
- En pocillos individuales ponemos un poco de mermelada de frambuesa en el fondo y luego cubrimos con nuestra mezcla. Llevamos al refri unos 40 minutos.
- Adornamos con unas hojas de menta y un par de frambuesas congeladas encima.