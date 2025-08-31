 ¡Explosión de sabor! Revisa la receta de Andrea Arístegui y Carolina Gutiérrez en La Divina Comida - Chilevisión
¡Explosión de sabor! Revisa la receta de Andrea Arístegui y Carolina Gutiérrez en La Divina Comida

Domingo 31 de agosto de 2025 | 01:20

El dúo compuesto por Andrea Arístegui y Carolina Gutiérrez realizó preparaciones que cautivaron a sus invitados de La Divina Comida. Si quieres replicar algunos de sus platos, te mostramos las recetas a continuación.

Entrada: Cielo austral

Preparación que consiste en palta y centolla.

Ingredientes: 

  • 3  paltas
  • 1/2 kilo de centolla magállanica
  • 4 hojas de lechuga
  • 1 pepino
  • 2 limones
  • 4 cucharadas de mayo
  • sal

Preparación:

  1. Comenzamos picando la lechuga muy fina y haciendo lonjas delgadas con nuestro pepino. Pelamos y partimos en mitades 2 paltas.
  2. En un recipiente molemos una palta y agregamos jugo de limón. Además, agregamos la centolla ya cocida y desmenuzada.
  3. Sumamos una cucharada de mayo, revolvemos y reservamos.
  4. Para emplatar hacemos una cama con nuestra lechuga y rodajas de pepino. Rellenamos la mitad de una palta con nuestra mezcla de centolla y adornamos con un poco de carne de la misma. Sumamos dos mitades de limón y cilantro picado para decorar nuestro plato. 

Plato de fondo: Pescado rabioso

Consiste en un atún con puré de verduras.

Ingredientes: 

  • 4 trozos de atún
  • 1/2 kilo de zapallo
  • 4 cucharadas de mantequilla
  • 1  taza de perejil
  • 4 dientes de ajo
  • 1  papa
  • 1/2 taza de eneldo
  • 8 espárragos
  • aceite de oliva
  • sal y pimienta

Preparación:

  1. En una fuente ponemos nuestro zapallo en trozos y le agregamos sal, pimienta y aceite. A esta fuente también sumamos una papa grande entera. Llevamos a horno por 40 minutos a 180 grados. Tras ello, molemos y reservamos nuestro puré.
  2. En un sartén a fuego medio derretimos mantequilla con unos toques de eneldo. Esparcimos sobre el puré y revolvemos con un poco de sal.
  3. Picamos finamente nuestro ajo y perejil. Los ponemos con sal y pimienta más un poco de aceite de oliva en un recipiente. Reservamos.
  4. En una plancha o sartén a fuego fuerte ponemos nuestro atún en medallones. Cocinamos solo unos minutos por ambos lados y retiramos.
  5. Repetimos este proceso con un par de espárragos.
  6. Para emplatar ponemos una porción de nuestro puré.
  7. Servimos sobre el puré un medallón de salmón, emulsionándolo con nuestra mezcla de cilantro y ajo.
  8. Adornamos el plato con 2 espárragos a la plancha.

Postre: Kokomo

Consiste en un mascarpone de frambuesa.

Ingredientes: 

  • 300 gramos de mascarpone
  • 250 gramos de crema para batir
  • 150 gramos de azúcar
  • 4  cucharadas de mermelada de frambuesa
  • 12  frambuesas congeladas

Preparación:

  1. En un bowl ponemos nuestro mascarpone (que es una especie de queso filadelfia) con unas cucharadas de azúcar. Usamos nuestra batidora para mezclar.
  2. Agregamos un par de cucharadas de mermelada de frambuesa y nuestra crema. Sumamos un poco más de azúcar hasta lograr el dulzor deseado.
  3. Volvemos a usar nuestra batidora.
  4. En pocillos individuales ponemos un poco de mermelada de frambuesa en el fondo y luego cubrimos con nuestra mezcla. Llevamos al refri unos 40 minutos.
  5. Adornamos con unas hojas de menta y un par de frambuesas congeladas encima.
