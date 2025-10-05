Elegancia y sabor: Revisa la increíble receta de Fran Ayala en La Divina Comida - Chilevisión

La nutricionista Fran Ayala tuvo su turno como anfitriona en La Divina Comida y buscó la manera de sorprender a sus comensales con sus platos más destacados. Conoce los detalles de cómo cocinarlos con la siguiente receta.

Entrada: Pasión polinésica

Consiste en un tartar de atún con palta

Ingredientes:

1 kilo de atún

2 paltas

3 camotes

1 cebolla morada

1/2 taza de cilantro

2 cucharadas de aceite de sésamo

1 diente de ajo

4 limones

sal

pimienta

aceite de oliva

Preparación:

Comenzamos cortando nuestro atún en cubitos y lo agregamos a un bowl. también molemos nuestra palta que reservamos. Sumamos al bowl aceite de sésamo, pimienta. jugo de cuatro limones y cilantro picado. revolvemos. Al emplatar usamos un molde para que quede una pequeña torre de esta mezcla de atún Sumamos arriba de esta torre nuestra palta molida y cilantro picado para adornar. Agregamos a su lado un trozo de camote (frito) para el toque pascuense.

Plato de fondo: Caldillo de rarape al estilo Rapa Nui

Consiste en un caldillo de congrio con rarape

Ingredientes

10 rarape (especie de langosta)

500 gramos de camarones

4 porciones de congrio dorado

1 cebolla blanca

2 dientes de ajo

3 papas

400 ml de vino blanco

aceite de oliva

Sal

Pimienta

Preparación:

Comenzamos picando cebolla en pluma. en una olla a fuego medio agregamos un chorro de aceite. Ya al estar caliente sumamos nuestra cebolla en pluma. Picamos 2 dientes de ajo y los sumamos a la olla además de pimienta y sal a gusto. Sumamos a este sofrito camarones. Además de papas en cortes medianos. En esta cama de sofrito sumamos, como otra capa, nuestras langostas enteras a fuego medio. Agregamos un vaso de vino blanco y dejamos hervir tapado 5 minutos. Tras ello agregamos congrio en filetes y damos 5 minutos más de cocción antes de servir distribuyendo las presas y caldo en pocillos individuales. Adornamos con cilantro picado.

Postre: Cultura Rapa Nui

Consiste en una POE

Ingredientes:

6 plátanos

125 gramos de mantequilla

1 taza de harina

1/4 de azúcar

4 cucharadas de mermelada de camote con nueces

4 chocolates

4 porciones de piña isleña

Preparación: