 Elegancia y sabor: Revisa la increíble receta de Fran Ayala en La Divina Comida - Chilevisión
Elegancia y sabor: Revisa la increíble receta de Fran Ayala en La Divina Comida

Domingo 5 de octubre de 2025 | 01:20

La nutricionista Fran Ayala tuvo su turno como anfitriona en La Divina Comida y buscó la manera de sorprender a sus comensales con sus platos más destacados. Conoce los detalles de cómo cocinarlos con la siguiente receta.

Entrada: Pasión polinésica

Consiste en un tartar de atún con palta

Ingredientes: 

    • 1 kilo de atún
    • 2 paltas
    • 3 camotes
    • 1 cebolla morada
    • 1/2 taza de cilantro
    • 2 cucharadas de aceite de sésamo
    • 1 diente de ajo
    • 4 limones
    • sal
    • pimienta
    • aceite de oliva

      Preparación:

      1. Comenzamos cortando nuestro atún en cubitos y lo agregamos a un bowl. también molemos nuestra palta que reservamos.
      2. Sumamos al bowl aceite de sésamo, pimienta. jugo de cuatro limones y cilantro picado. revolvemos.
      3. Al emplatar usamos un molde para que quede una pequeña torre de esta mezcla de atún
      4. Sumamos arriba de esta torre nuestra palta molida y cilantro picado para adornar. Agregamos a su lado un trozo de camote (frito) para el toque pascuense.

      Plato de fondo: Caldillo de rarape al estilo Rapa Nui

      Consiste en un caldillo de congrio con rarape

      Ingredientes

      • 10 rarape (especie de langosta)
      • 500 gramos de camarones
      • 4 porciones de congrio dorado
      • 1 cebolla blanca
      • 2 dientes de ajo
      • 3 papas
      • 400 ml de vino blanco
      • aceite de oliva
      • Sal
      • Pimienta

        Preparación:

        1. Comenzamos picando cebolla en pluma. en una olla a fuego medio agregamos un chorro de aceite. Ya al estar caliente sumamos nuestra cebolla en pluma.
        2. Picamos 2 dientes de ajo y los sumamos a la olla además de pimienta y sal a gusto.
        3. Sumamos a este sofrito camarones. Además de papas en cortes medianos.
        4. En esta cama de sofrito sumamos, como otra capa, nuestras langostas enteras a fuego medio.
        5. Agregamos un vaso de vino blanco y dejamos hervir tapado 5 minutos.
        6. Tras ello agregamos congrio en filetes y damos 5 minutos más de cocción antes de servir distribuyendo las presas y caldo en pocillos individuales. Adornamos con cilantro picado.

        Postre: Cultura Rapa Nui

        Consiste en una POE

        Ingredientes: 

          • 6 plátanos
          • 125 gramos de mantequilla
          • 1 taza de harina
          • 1/4 de azúcar
          • 4 cucharadas de mermelada de camote con nueces
          • 4 chocolates
          • 4 porciones de piña isleña

          Preparación:

          1. En un bowl agregamos plátanos en trozos, idealmente maduros.
          2. Agregamos la harina y mantequilla.
          3. Con nuestras manos mezclamos los ingrediente. Sumamos azúcar a la mezcla y seguimos hasta homogeneizar.
          4. En un molde enmatequillado ponemos nuestra mezcla. Llevamos al horno unos 15 minutos a 180 grados.
          5. Para emplatar ponemos en el centro una pequeña porción de nuestra mezcla ya cocida. Sumamos a sus lados algunos trozos de piña y unos toques de la mermelada de camote.
