Elegancia y sabor: Revisa la increíble receta de Fran Ayala en La Divina Comida - Chilevisión

La nutricionista Fran Ayala tuvo su turno como anfitriona en La Divina Comida y buscó la manera de sorprender a sus comensales con sus platos más destacados. Conoce los detalles de cómo cocinarlos con la siguiente receta.
Entrada: Pasión polinésica
Consiste en un tartar de atún con palta
Ingredientes:
Preparación:
- Comenzamos cortando nuestro atún en cubitos y lo agregamos a un bowl. también molemos nuestra palta que reservamos.
- Sumamos al bowl aceite de sésamo, pimienta. jugo de cuatro limones y cilantro picado. revolvemos.
- Al emplatar usamos un molde para que quede una pequeña torre de esta mezcla de atún
- Sumamos arriba de esta torre nuestra palta molida y cilantro picado para adornar. Agregamos a su lado un trozo de camote (frito) para el toque pascuense.
Plato de fondo: Caldillo de rarape al estilo Rapa Nui
Consiste en un caldillo de congrio con rarape
Ingredientes
Preparación:
- Comenzamos picando cebolla en pluma. en una olla a fuego medio agregamos un chorro de aceite. Ya al estar caliente sumamos nuestra cebolla en pluma.
- Picamos 2 dientes de ajo y los sumamos a la olla además de pimienta y sal a gusto.
- Sumamos a este sofrito camarones. Además de papas en cortes medianos.
- En esta cama de sofrito sumamos, como otra capa, nuestras langostas enteras a fuego medio.
- Agregamos un vaso de vino blanco y dejamos hervir tapado 5 minutos.
- Tras ello agregamos congrio en filetes y damos 5 minutos más de cocción antes de servir distribuyendo las presas y caldo en pocillos individuales. Adornamos con cilantro picado.
Postre: Cultura Rapa Nui
Consiste en una POE
Ingredientes:
- 6 plátanos
- 125 gramos de mantequilla
- 1 taza de harina
- 1/4 de azúcar
- 4 cucharadas de mermelada de camote con nueces
- 4 chocolates
- 4 porciones de piña isleña
Preparación:
- En un bowl agregamos plátanos en trozos, idealmente maduros.
- Agregamos la harina y mantequilla.
- Con nuestras manos mezclamos los ingrediente. Sumamos azúcar a la mezcla y seguimos hasta homogeneizar.
- En un molde enmatequillado ponemos nuestra mezcla. Llevamos al horno unos 15 minutos a 180 grados.
- Para emplatar ponemos en el centro una pequeña porción de nuestra mezcla ya cocida. Sumamos a sus lados algunos trozos de piña y unos toques de la mermelada de camote.