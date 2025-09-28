El humor y el sabor combinados: Estas son las recetas que Cebolla y Bodoque prepararon en La Divina Comida - Chilevisión

Los humoristas Diddier Marín y Adrián Correa se las ingeniaron con unas sorprendentes preparaciones en La Divina Comida. Si quieres conocer la receta de cada uno de sus platos, te lo enseñamos a continuación.
Entrada: La receta de la soa Sonia
Plato preparado por Adrián que consiste en una torta helada de verduras.
Ingredientes
- 8 Panqueques
- 1 Lechuga
- 2 Tomate
- 400 Gramos Arveja
- 400 Gramos Choclo
- 500 Gramos Mayo
- 2 Tarros Atún en lata
- 2 Palta
- Aceite
- Sal
- Pimienta
Preparación:
- Cocinamos el choclo en grano y lo dejamos enfriar.
- Picamos la lechuga y los tomates ya pelados.
- Cada verdura debe ser mezclada con un poco de mayonesa para ir armando los pisos de nuestra torta.
- En un molde metálico para torta, comenzamos con un panqueque.
- Sobre él, ponemos una capa de lechuga con mayonesa.
- Cubrimos con otro panqueque.
- Agregamos el choclo cocido con mayonesa.
- Volvemos a cubrir con un panqueque.
- Sumamos el tomate con mayonesa.
- Nuevamente ponemos un panqueque.
- Cubrimos atún y mayonesa.
- Ponemos otro panqueque y cubrimos con las arvejas con mayo.
- Sumamos otro panqueque.
- Cubrimos con una capa de mezcla de todos nuestros ingredientes.
- Para terminar, tapamos nuestra torta con otro panqueque y una capa de palta.
- Cortamos y servimos.
Plato de fondo: Risotada del capitano
Receta preparada por Diddier que consiste en risotto con albóndigas.
Ingredientes
- 400 Gramos Risotto 4 quesos
- 100 Gramos Queso mozarella
- 100 Gramos Gruyere
- 100 Gramos Queso azul
- 100 Gramos Parmesano
- 600 Gramos Carne molida
- 1 Cebolla deshidratada
- 2 Dientes Ajo
- 1 Taza Perejil
- Huevo
- Media Taza Harina
- Media Taza Pan rallado
- Aceite
- Sal
Preparación:
Para nuestras albóndigas:
- En una olla grande, agregamos carne molida, pan rallado, cebolla picada, dos cucharadas de harina y dos huevos.
- Agregamos ajo en polvo, sal y perejil picado.
- Mezclamos hasta lograr la consistencia necesaria y comenzamos a hacer nuestras albóndigas, usando las manos.
- Ponemos las albóndigas en una olla y cubrimos con agua hervida, cocinándolas.
Para el risotto:
- En una olla echamos el arroz para risotto.
- Agregamos una taza y media de agua helada.
- Una vez que hierve, bajamos el nivel del fuego y cocinamos a fuego lento por doce minutos.
- Agregamos nuestros distintos tipos de queso a la olla.
- Revolvemos constantemente, agregando agua si es necesario.
- Servimos acompañado de nuestras albóndigas.
Postre: Sácate uno enrollado
Receta preparada por Adrian que consiste en un rollito de plátano.
Ingredientes
- 2 Paquetes Galletas de chocolate
- 1 Plátano
- 200 Gramos Frutillas en conserva
- 200 Gramos Durazno en conserva
- 2 Crema
- 1 Cucharadita Vainilla
- Chocolate en rama
- Media Taza Leche
- Cucharadita Limón
Preparación:
- Trituramos las galletas de chocolate.
- Agregamos el plátano a la mezcla de galletas.
- Sumamos media taza de leche.
- Volvemos a batir la mezcla.
- Cubrimos nuestro mesón de cocina con una lámina de papel alusa transparente.
- Ponemos nuestra mezcla sobre esta lámina y cubrimos con el mismo papel.
- Amasamos hasta lograr una capa fina, que llevamos al refrigerador por dos horas.
- Retireamos del refrigerador.
- Tenemos nuestra crema de leche en un bowl, refrigerada por cerca de una hora. La sacamos del refrigerador y la mezclamos con cáscara de limón rallada.
- Agregamos una cucharadita de esencia de vainilla.
- Usando una batidora, mezclamos los ingredientes.
- Cubrimos la mezcla de galletas, plátano y leche con una capa de nuestra crema.
- Sobre ella, agregamos las distintas frutas.
- Usando el mismo papel plástico como soporte, comenzamos a enrollar nuestra masa rellena como un brazo de reina.
- Refrigeramos antes de servir.