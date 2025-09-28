El humor y el sabor combinados: Estas son las recetas que Cebolla y Bodoque prepararon en La Divina Comida - Chilevisión

Los humoristas Diddier Marín y Adrián Correa se las ingeniaron con unas sorprendentes preparaciones en La Divina Comida. Si quieres conocer la receta de cada uno de sus platos, te lo enseñamos a continuación.

Entrada: La receta de la soa Sonia

Plato preparado por Adrián que consiste en una torta helada de verduras.

Ingredientes

8 Panqueques

1 Lechuga

2 Tomate

400 Gramos Arveja

400 Gramos Choclo

500 Gramos Mayo

2 Tarros Atún en lata

2 Palta

Aceite

Sal

Pimienta

Preparación:

Cocinamos el choclo en grano y lo dejamos enfriar. Picamos la lechuga y los tomates ya pelados. Cada verdura debe ser mezclada con un poco de mayonesa para ir armando los pisos de nuestra torta. En un molde metálico para torta, comenzamos con un panqueque. Sobre él, ponemos una capa de lechuga con mayonesa. Cubrimos con otro panqueque. Agregamos el choclo cocido con mayonesa. Volvemos a cubrir con un panqueque. Sumamos el tomate con mayonesa. Nuevamente ponemos un panqueque. Cubrimos atún y mayonesa. Ponemos otro panqueque y cubrimos con las arvejas con mayo. Sumamos otro panqueque. Cubrimos con una capa de mezcla de todos nuestros ingredientes. Para terminar, tapamos nuestra torta con otro panqueque y una capa de palta. Cortamos y servimos.

Plato de fondo: Risotada del capitano

Receta preparada por Diddier que consiste en risotto con albóndigas.

Ingredientes

400 Gramos Risotto 4 quesos

100 Gramos Queso mozarella

100 Gramos Gruyere

100 Gramos Queso azul

100 Gramos Parmesano

600 Gramos Carne molida

1 Cebolla deshidratada

2 Dientes Ajo

1 Taza Perejil

Huevo

Media Taza Harina

Media Taza Pan rallado

Aceite

Sal

Preparación:

Para nuestras albóndigas:

En una olla grande, agregamos carne molida, pan rallado, cebolla picada, dos cucharadas de harina y dos huevos. Agregamos ajo en polvo, sal y perejil picado. Mezclamos hasta lograr la consistencia necesaria y comenzamos a hacer nuestras albóndigas, usando las manos. Ponemos las albóndigas en una olla y cubrimos con agua hervida, cocinándolas.

Para el risotto:

En una olla echamos el arroz para risotto. Agregamos una taza y media de agua helada. Una vez que hierve, bajamos el nivel del fuego y cocinamos a fuego lento por doce minutos. Agregamos nuestros distintos tipos de queso a la olla. Revolvemos constantemente, agregando agua si es necesario. Servimos acompañado de nuestras albóndigas.

Postre: Sácate uno enrollado

Receta preparada por Adrian que consiste en un rollito de plátano.

Ingredientes

2 Paquetes Galletas de chocolate

1 Plátano

200 Gramos Frutillas en conserva

200 Gramos Durazno en conserva

2 Crema

1 Cucharadita Vainilla

Chocolate en rama

Media Taza Leche

Cucharadita Limón

Preparación: