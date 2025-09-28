 El humor y el sabor combinados: Estas son las recetas que Cebolla y Bodoque prepararon en La Divina Comida - Chilevisión
El humor y el sabor combinados: Estas son las recetas que Cebolla y Bodoque prepararon en La Divina Comida

Domingo 28 de septiembre de 2025 | 01:20

Los humoristas Diddier Marín y Adrián Correa se las ingeniaron con unas sorprendentes preparaciones en La Divina Comida. Si quieres conocer la receta de cada uno de sus platos, te lo enseñamos a continuación.

Entrada: La receta de la soa Sonia

Plato preparado por Adrián que consiste en una torta helada de verduras.

Ingredientes

  • 8          Panqueques
  • 1          Lechuga
  • 2          Tomate
  • 400      Gramos Arveja
  • 400      Gramos Choclo
  • 500      Gramos Mayo
  • 2          Tarros Atún en lata
  • 2          Palta
  • Aceite
  • Sal
  • Pimienta

Preparación:

    1. Cocinamos el choclo en grano y lo dejamos enfriar.
    2. Picamos la lechuga y los tomates ya pelados.
    3. Cada verdura debe ser mezclada con un poco de mayonesa para ir armando los pisos de nuestra torta.
    4. En un molde metálico para torta, comenzamos con un panqueque.
    5. Sobre él, ponemos una capa de lechuga con mayonesa.
    6. Cubrimos con otro panqueque.
    7. Agregamos el choclo cocido con mayonesa.
    8. Volvemos a cubrir con un panqueque.
    9. Sumamos el tomate con mayonesa.
    10. Nuevamente ponemos un panqueque.
    11. Cubrimos atún y mayonesa.
    12. Ponemos otro panqueque y cubrimos con las arvejas con mayo.
    13. Sumamos otro panqueque.
    14. Cubrimos con una capa de mezcla de todos nuestros ingredientes.
    15. Para terminar, tapamos nuestra torta con otro panqueque y una capa de palta.
    16. Cortamos y servimos.

    Plato de fondo: Risotada del capitano

    Receta preparada por Diddier que consiste en risotto con albóndigas.

    Ingredientes

    • 400      Gramos Risotto 4 quesos
    • 100      Gramos Queso mozarella
    • 100      Gramos Gruyere
    • 100      Gramos Queso azul
    • 100      Gramos Parmesano
    • 600      Gramos Carne molida
    • 1          Cebolla deshidratada
    • 2          Dientes Ajo
    • 1          Taza Perejil
    • Huevo
    • Media  Taza Harina
    • Media  Taza Pan rallado
    • Aceite
    • Sal

    Preparación:

      Para nuestras albóndigas:

      1. En una olla grande, agregamos carne molida, pan rallado, cebolla picada, dos cucharadas de harina y dos huevos.
      2. Agregamos ajo en polvo, sal y perejil picado.
      3. Mezclamos hasta lograr la consistencia necesaria y comenzamos a hacer nuestras albóndigas, usando las manos.
      4. Ponemos las albóndigas en una olla y cubrimos con agua hervida, cocinándolas.

      Para el risotto:

      1. En una olla echamos el arroz para risotto.
      2. Agregamos una taza y media de agua helada.
      3. Una vez que hierve, bajamos el nivel del fuego y cocinamos a fuego lento por doce minutos.
      4. Agregamos nuestros distintos tipos de queso a la olla.
      5. Revolvemos constantemente, agregando agua si es necesario.
      6. Servimos acompañado de nuestras albóndigas.

      Postre: Sácate uno enrollado

      Receta preparada por Adrian que consiste en un rollito de plátano.

      Ingredientes

      • 2          Paquetes Galletas de chocolate
      • 1          Plátano
      • 200      Gramos Frutillas en conserva
      • 200      Gramos Durazno en conserva
      • 2          Crema
      • 1          Cucharadita Vainilla
      • Chocolate en rama
      • Media  Taza Leche
      • Cucharadita Limón

      Preparación:

        1. Trituramos las galletas de chocolate.
        2. Agregamos el plátano a la mezcla de galletas.
        3. Sumamos media taza de leche.
        4. Volvemos a batir la mezcla.
        5. Cubrimos nuestro mesón de cocina con una lámina de papel alusa transparente.
        6. Ponemos nuestra mezcla sobre esta lámina y cubrimos con el mismo papel.
        7. Amasamos hasta lograr una capa fina, que llevamos al refrigerador por dos horas.
        8. Retireamos del refrigerador.
        9. Tenemos nuestra crema de leche en un bowl, refrigerada por cerca de una hora. La sacamos del refrigerador y la mezclamos con cáscara de limón rallada.
        10. Agregamos una cucharadita de esencia de vainilla.
        11. Usando una batidora, mezclamos los ingredientes.
        12. Cubrimos la mezcla de galletas, plátano y leche con una capa de nuestra crema.
        13. Sobre ella, agregamos las distintas frutas.
        14. Usando el mismo papel plástico como soporte, comenzamos a enrollar nuestra masa rellena como un brazo de reina.
        15. Refrigeramos antes de servir.
