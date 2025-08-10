¡Deliciosas recetas! Conoce en detalle el paso a paso de las preparaciones de Catalina San Martín - Chilevisión

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, sorprendió a los comensales con sus diversas preparaciones en La Divina Comida. Si quieres conocer en detalle las recetas, te lo enseñamos a continuación.
Entrada: El que la sigue la consigue
Consiste en un tartar de atún.
Ingredientes
- Atún
- 500 gramos sésamo
- 2 paltas Palta
- 2 dientes de Ajo
- 20 gramos Jengibre
- 20 gramos Cibulette
- 4 cucharada de Soya
- 2 cucharada de Aceite de sésamo
- 1 cucharada Tabasco
- Limón
- 100 gramos Mix de hojas verdes
- Sal
- Pimienta
Preparación:
- Atún refrigerado, se corta en trozos pequeños. Se agrega ajo, cibulete jengibre.
- Salsa de soya, limón, aceite de sésamo y tabasco. Se mezcla todo y se agrega al atún.
- Se pica la palta en cubo
- Se emplata… palta, atún se agregan mix de hojas y toque de sésamo y la salsa.
Plato de fondo: Las reinas del pueblito
Consiste en una plateada con pastelera
Ingredientes
- 1 kilo Plateada
- 2 Cebolla
- 3 Zanahoria
- 2 tazas Vino tinto
- Aceite de oliva
- Pastelera
Preparación:
- Las verduras se pican y se agregan en una olla… se sella la carne en un sartén a fuego alto. Y se agrega a las verduras. Y se agrega vino tinto. A fuego bajo por lo menos 3 horas.
- En una olla se agrega la pastelera, azúcar , aceite y se revuelve para que no se pegue.
- En un plato se agrega la pastelera y luego la carne encima.
Postre: Dulce Calán
Consiste en un mousse de manjar con chocolate.
Ingredientes
- 400 gramos Chocolate vegano
- 200 gramos Crema vegetal
- 2 tarros Manjar de soya
Preparación:
- En una olla se agrega chocolate y crema se revuelve lentamente y se agrega al refrigerador por toda la noche.
- Se bate la crema y luego se agrega el manjar.
- En las copas se agrega el manjar y los chocolates.