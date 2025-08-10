¡Deliciosas recetas! Conoce en detalle el paso a paso de las preparaciones de Catalina San Martín - Chilevisión

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, sorprendió a los comensales con sus diversas preparaciones en La Divina Comida. Si quieres conocer en detalle las recetas, te lo enseñamos a continuación.

Entrada: El que la sigue la consigue

Consiste en un tartar de atún.

Ingredientes

Atún

500 gramos sésamo

2 paltas Palta

2 dientes de Ajo

20 gramos Jengibre

20 gramos Cibulette

4 cucharada de Soya

2 cucharada de Aceite de sésamo

1 cucharada Tabasco

Limón

100 gramos Mix de hojas verdes

Sal

Pimienta

Preparación:

Atún refrigerado, se corta en trozos pequeños. Se agrega ajo, cibulete jengibre. Salsa de soya, limón, aceite de sésamo y tabasco. Se mezcla todo y se agrega al atún. Se pica la palta en cubo Se emplata… palta, atún se agregan mix de hojas y toque de sésamo y la salsa.

Plato de fondo: Las reinas del pueblito

Consiste en una plateada con pastelera

Ingredientes

1 kilo Plateada

2 Cebolla

3 Zanahoria

2 tazas Vino tinto

Aceite de oliva

Pastelera

Preparación:

Las verduras se pican y se agregan en una olla… se sella la carne en un sartén a fuego alto. Y se agrega a las verduras. Y se agrega vino tinto. A fuego bajo por lo menos 3 horas. En una olla se agrega la pastelera, azúcar , aceite y se revuelve para que no se pegue. En un plato se agrega la pastelera y luego la carne encima.

Postre: Dulce Calán

Consiste en un mousse de manjar con chocolate.

Ingredientes

400 gramos Chocolate vegano

200 gramos Crema vegetal

2 tarros Manjar de soya

Preparación: