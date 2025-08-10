 ¡Deliciosas recetas! Conoce en detalle el paso a paso de las preparaciones de Catalina San Martín - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

¡Deliciosas recetas! Conoce en detalle el paso a paso de las preparaciones de Catalina San Martín

Domingo 10 de agosto de 2025 | 01:20

La alcaldesa de Las Condes, Catalina San Martín, sorprendió a los comensales con sus diversas preparaciones en La Divina Comida. Si quieres conocer en detalle las recetas, te lo enseñamos a continuación.

Entrada: El que la sigue la consigue

Consiste en un tartar de atún.

Ingredientes

      • Atún
      • 500 gramos sésamo
      • 2 paltas Palta
      • 2 dientes de Ajo
      • 20 gramos Jengibre
      • 20 gramos Cibulette
      • 4 cucharada de Soya
      • 2 cucharada de Aceite de sésamo
      • 1 cucharada Tabasco
      • Limón
      • 100 gramos Mix de hojas verdes
      • Sal
      • Pimienta

      Preparación:

      1. Atún refrigerado, se corta en trozos pequeños. Se agrega ajo, cibulete jengibre.
      2. Salsa de soya, limón, aceite de sésamo y tabasco. Se mezcla todo y se agrega al atún.
      3. Se pica la palta en cubo
      4. Se emplata… palta, atún se agregan mix de hojas y toque de sésamo y la salsa.

      Plato de fondo: Las reinas del pueblito

      Consiste en una plateada con pastelera

      Ingredientes

          • 1 kilo Plateada
          • 2 Cebolla
          • 3 Zanahoria
          • 2 tazas Vino tinto
          • Aceite de oliva
          • Pastelera

          Preparación:

          1. Las verduras se pican y se agregan en una olla… se sella la carne en un sartén a fuego alto. Y se agrega a las verduras. Y se agrega vino tinto. A fuego bajo por lo menos 3 horas.
          2. En una olla se agrega la pastelera, azúcar , aceite y se revuelve para que no se pegue.
          3. En un plato se agrega la pastelera y luego la carne encima.

          Postre: Dulce Calán

          Consiste en un mousse de manjar con chocolate.

          Ingredientes

              • 400 gramos Chocolate vegano
              • 200 gramos Crema vegetal
              • 2 tarros Manjar de soya

              Preparación:

              1. En una olla se agrega chocolate y crema se revuelve lentamente y se agrega al refrigerador por toda la noche.
              2. Se bate la crema y luego se agrega el manjar.
              3. En las copas se agrega el manjar y los chocolates.
