¡Delicias para todos! Conoce las recetas que Claudio Orrego preparó en La Divina Comida - Chilevisión

Claudio Orrego sorprendió a sus invitados con diversas preparaciones en La Divina Comida. Descubre el paso a paso de cada uno de sus platos a continuación.

Entrada: “Nueva Alameda”

Consiste en un tartar de atún sobre una cama de palta.

Ingredientes:

400 gramos de atún

1 trozo de jengibre

4 unidades de limón sutil o natural

1 unidad de pimentón rojo

1 unidad de cebollín

1 unidad de palta

1 cucharadita de salsa de soya

1 cucharadita de aceite de sésamo

1 cucharadita de mostaza dijon

1 cucharada de ciboulette

2 cucharadas de oliva

sal y pimienta

sésamo

mix hojas verdes

Preparación:

Cortamos nuestro atún en cubos pequeños. En un recipiente agregamos cibullete, jengibre, cebollín y pimentón. Todo finamente picado. A esta mezcla le agregamos nuestro atún en cubitos. Sumamos salsa de soya, aciete de sésamo, mostaza. mezclamos Usamos un molde de tartar (tubo). Como base usamos unas lonjas de palta, luego ponemos nuestra mezcla hasta colmar el molde, hacemos un poco d de presión para afirmar . Al desmoldar con cuidado ponemos en el mismo plato nuestro mix de hojas verdes en un lado. sumamos una semillas de sésamo para adornar.

Plato de fondo: “La cabeza piensa donde están los pies”

Consiste en ñoquis con salsa de queso azul y plateada.

Ingredientes:

gnocchi

400 gramos de camote

350 gramos de harina

2 yemas de yemas

400 gramos de queso azul

Para la salsa de ciruela:

500 ml de crema

50 gramos de ciruela

1/2 taza de oporto o vino añejo

sal y pimienta

Para el filete:

1 kilo de filete

sal y pimienta

aceite de oliva

Preparación:

Comenzamos haciendo un puré con nuestro camote el cual cocemos en agua por 20 minutos, colamos y molemos. En un bowl agregamos harina queso roquefort , queso azul, dos yemas y sal. También agregamos nuestro puré de camote y comenzamos a amasar con las manos. De esta masa hacemos unos lulos que luego cortamos para hacer nuestros gnocchi. En una olla a fuego lento, preparamos una salsa con oporto, crema, sal y pimienta y las ciruelas En otra olla con agua hirviendo cocemos nuestros ñoquis que tras cocerlo unos 20 minutos lo colamos y servimos con nuestra salsa. Para el filete. lo cortamos en medallones y los salteamos en un sartén con un chorro de oliva. Agregamos sal y pimienta a gusto. Para emplatar usamos nuestros gnocchi con la salsa como cama . Poniendo el trozo de carne encima de ellos en el plato.

Postre: "Gobernar es hacer"

Consiste en un crumble de manzana con helado de pistacho.

Ingredientes:

mix de frutas

150 gramos de frutillas

150 gramos de frambuesas

150 gramos de arándanos

100 gramos de cereza

1/4 taza de licor de cassis

1/4 taza de azúcar

Para el crumble:

150 gramos de harina

80 gramos de almendras laminadas

1 cucharadita de canela en polvo

150 gramos de mantequilla

80 gramos de azúcar rubia

Preparación: