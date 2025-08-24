¡Delicias para todos! Conoce las recetas que Claudio Orrego preparó en La Divina Comida - Chilevisión

Claudio Orrego sorprendió a sus invitados con diversas preparaciones en La Divina Comida. Descubre el paso a paso de cada uno de sus platos a continuación.
Entrada: “Nueva Alameda”
Consiste en un tartar de atún sobre una cama de palta.
Ingredientes:
- 400 gramos de atún
- 1 trozo de jengibre
- 4 unidades de limón sutil o natural
- 1 unidad de pimentón rojo
- 1 unidad de cebollín
- 1 unidad de palta
- 1 cucharadita de salsa de soya
- 1 cucharadita de aceite de sésamo
- 1 cucharadita de mostaza dijon
- 1 cucharada de ciboulette
- 2 cucharadas de oliva
- sal y pimienta
- sésamo
- mix hojas verdes
Preparación:
- Cortamos nuestro atún en cubos pequeños.
- En un recipiente agregamos cibullete, jengibre, cebollín y pimentón. Todo finamente picado.
- A esta mezcla le agregamos nuestro atún en cubitos. Sumamos salsa de soya, aciete de sésamo, mostaza. mezclamos
- Usamos un molde de tartar (tubo). Como base usamos unas lonjas de palta, luego ponemos nuestra mezcla hasta colmar el molde, hacemos un poco d de presión para afirmar .
- Al desmoldar con cuidado ponemos en el mismo plato nuestro mix de hojas verdes en un lado. sumamos una semillas de sésamo para adornar.
Plato de fondo: “La cabeza piensa donde están los pies”
Consiste en ñoquis con salsa de queso azul y plateada.
Ingredientes:
- gnocchi
- 400 gramos de camote
- 350 gramos de harina
- 2 yemas de yemas
- 400 gramos de queso azul
Para la salsa de ciruela:
- 500 ml de crema
- 50 gramos de ciruela
- 1/2 taza de oporto o vino añejo
- sal y pimienta
Para el filete:
- 1 kilo de filete
- sal y pimienta
- aceite de oliva
Preparación:
- Comenzamos haciendo un puré con nuestro camote el cual cocemos en agua por 20 minutos, colamos y molemos.
- En un bowl agregamos harina queso roquefort , queso azul, dos yemas y sal. También agregamos nuestro puré de camote y comenzamos a amasar con las manos.
- De esta masa hacemos unos lulos que luego cortamos para hacer nuestros gnocchi.
- En una olla a fuego lento, preparamos una salsa con oporto, crema, sal y pimienta y las ciruelas
- En otra olla con agua hirviendo cocemos nuestros ñoquis que tras cocerlo unos 20 minutos lo colamos y servimos con nuestra salsa.
- Para el filete. lo cortamos en medallones y los salteamos en un sartén con un chorro de oliva. Agregamos sal y pimienta a gusto.
- Para emplatar usamos nuestros gnocchi con la salsa como cama . Poniendo el trozo de carne encima de ellos en el plato.
Postre: "Gobernar es hacer"
Consiste en un crumble de manzana con helado de pistacho.
Ingredientes:
- mix de frutas
- 150 gramos de frutillas
- 150 gramos de frambuesas
- 150 gramos de arándanos
- 100 gramos de cereza
- 1/4 taza de licor de cassis
- 1/4 taza de azúcar
Para el crumble:
- 150 gramos de harina
- 80 gramos de almendras laminadas
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 150 gramos de mantequilla
- 80 gramos de azúcar rubia
Preparación:
- En un bowl agregamos mantequilla y la harina. Sumamos almendra picada. agregamos canela y azúcar rubia.
- Mezclamos nuestros ingrediente. Estos debe quedar como una masa no uniforme sino como pequeños granos. Ponemos en una budinera la mezcla y llevamos al horno por 10 min a 150 grados.
- En otro recipiente ponemos nuestros frutos (frutillas, frambuesas y arándanos) con licor de cassis y azúcar rubia y mezclamos.
- En recipientes individuales distribuimos nuestra mezcla de frutos. y luego cubrimos con nuestra masa ya horneada para servir a cada invitado.