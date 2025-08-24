 ¡Delicias para todos! Conoce las recetas que Claudio Orrego preparó en La Divina Comida - Chilevisión
¡Delicias para todos! Conoce las recetas que Claudio Orrego preparó en La Divina Comida

Domingo 24 de agosto de 2025 | 01:20

Claudio Orrego sorprendió a sus invitados con diversas preparaciones en La Divina Comida. Descubre el paso a paso de cada uno de sus platos a continuación.

Entrada: “Nueva Alameda”

Consiste en un tartar de atún sobre una cama de palta.

Ingredientes: 

  • 400      gramos de atún
  • 1          trozo de jengibre
  • 4          unidades de limón sutil o natural
  • 1          unidad de pimentón rojo
  • 1          unidad de cebollín
  • 1          unidad de palta
  • 1          cucharadita de salsa de soya
  • 1          cucharadita de aceite de sésamo
  • 1          cucharadita de mostaza dijon
  • 1          cucharada de ciboulette
  • 2          cucharadas de oliva
  •             sal y pimienta
  •             sésamo
  •             mix hojas verdes

Preparación:

    1. Cortamos nuestro atún en cubos pequeños.
    2. En un recipiente agregamos cibullete, jengibre, cebollín y pimentón. Todo finamente picado.
    3. A esta mezcla le agregamos nuestro atún en cubitos. Sumamos salsa de soya, aciete de sésamo, mostaza. mezclamos
    4. Usamos un molde de tartar (tubo). Como base usamos unas lonjas de palta, luego ponemos nuestra mezcla hasta colmar el molde, hacemos un poco d de presión para afirmar .
    5. Al desmoldar con cuidado ponemos en el mismo plato nuestro mix de hojas verdes en un lado. sumamos una semillas de sésamo para adornar.

    Plato de fondo: “La cabeza piensa donde están los pies” 

    Consiste en ñoquis con salsa de queso azul y plateada.

    Ingredientes: 

    • gnocchi
    • 400      gramos de camote
    • 350      gramos de harina
    • 2          yemas de yemas
    • 400      gramos de queso azul               

    Para la salsa de ciruela:

    • 500      ml de crema
    • 50        gramos de ciruela
    • 1/2      taza de oporto o vino añejo
    •             sal y pimienta

    Para el filete:

    • 1          kilo de filete
    •             sal y pimienta
    •             aceite de oliva

    Preparación:

      1. Comenzamos haciendo un puré con nuestro camote el cual cocemos en agua por 20 minutos, colamos y molemos.
      2. En un bowl agregamos harina queso roquefort , queso azul, dos yemas y sal. También agregamos nuestro puré de camote y comenzamos a amasar con las manos.
      3. De esta masa hacemos unos lulos que luego cortamos para hacer nuestros gnocchi.
      4. En una olla a fuego lento, preparamos una salsa con oporto, crema,  sal y pimienta y las ciruelas
      5. En otra olla con agua hirviendo cocemos nuestros ñoquis que tras cocerlo unos 20 minutos lo colamos y servimos con nuestra salsa.
      6. Para el filete. lo cortamos en medallones y los salteamos en un sartén con un chorro de oliva. Agregamos  sal y pimienta a gusto.
      7. Para emplatar usamos nuestros gnocchi con la salsa como cama . Poniendo el trozo de carne encima de ellos en el plato.

      Postre: "Gobernar es hacer"

      Consiste en un crumble de manzana con helado de pistacho.

      Ingredientes: 

      •  mix de frutas
      • 150      gramos de frutillas
      • 150      gramos de frambuesas
      • 150      gramos de arándanos
      • 100      gramos de cereza
      • 1/4      taza de licor de cassis
      • 1/4      taza de azúcar

      Para el crumble:

      • 150      gramos de harina
      • 80        gramos de almendras laminadas
      • 1          cucharadita de canela en polvo
      • 150      gramos de mantequilla
      • 80        gramos de azúcar rubia

      Preparación:

        1. En un bowl agregamos mantequilla y la harina. Sumamos almendra picada. agregamos canela y azúcar rubia.
        2. Mezclamos nuestros ingrediente. Estos debe quedar como una masa no uniforme sino como pequeños granos. Ponemos en una budinera la mezcla y llevamos al horno por 10 min a 150 grados.
        3. En otro recipiente ponemos nuestros frutos (frutillas, frambuesas y arándanos) con licor de cassis y azúcar rubia y mezclamos. 
        4. En recipientes individuales distribuimos nuestra mezcla de frutos. y luego cubrimos con nuestra masa ya horneada para servir a cada invitado.
