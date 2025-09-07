 Comida de la juventud: Revisa la receta que Laura de la Fuente realizó en La Divina Comida - Chilevisión
MENÚ PROGRAMA

Comida de la juventud: Revisa la receta que Laura de la Fuente realizó en La Divina Comida

Domingo 7 de septiembre de 2025 | 01:20

La querida Laura de la Fuente deleitó a sus invitados con la contemporaneidad de sus preparaciones en La Divina Comida. Para conocer en detalle cómo cocinarlas, te revelamos la receta a continuación.

Entrada: Tomate que te quiero

Consiste en un salmorejo.

Ingredientes: 

    • 1 kilo de mix de tomates
    • 400 gramos de pan de masa madre
    • Aceite de oliva
    • Sal
    • 2 dientes de ajo
    • 2 huevos duros

    Preparación:

    1. Comenzamos pelando nuestros tomates que luego trozarlos y llevarlos a la licuadora con un poco de sal. Licuamos bien y reservamos.
    2. En una fuente ponemos lonjas de pan de masa madre y sumamos nuestro licuado de tomates. Esperamos unos minutos a que se humedezca.
    3. Por mientras, picamos ajo finito.
    4. Devolvemos a la licuadora nuestro pan remojado y el licuado de tomate. Licuamos una vez más agregándole nuestro ajo picado y aceite de oliva.
    5. Tras estar bien licuado llevamos nuestra mezcla al refrigerador un hora.
    6. La sopa se sirve fría y al emplatar adornamos con un algunos trocitos de huevo duro encima antes de servir.

    Plato de fondo: Gnocchi Balboa: El campeón del queso

    Consiste en un plato de gnocchi con salsa de queso, peras caramelizadas y chips de jamón serrano.

    Ingredientes

    Gnocchi

    • 2 peras caramelizadas
    • 300 gramos de chips de serrano
    • Mantequilla
    • Sal
    • 200 gramos de harina
    • 2 huevos
    • 800 gramos de papa

    Salsa:

    • 200 ml de crema
    • 140 gramos de quedo brie
    • 100 gramos de queso camembert
    • 1/2 taza de vino blanco

    Preparación:

    1. Comenzamos cociendo nuestras papas para luego molerlas o usar una prensa para ello.
    2. Espolvoreamos nuestro lugar de trabajo con un poco de harina para comenzar a hacer los gnocchis.
    3. Agregamos harina y huevos a nuestras papas prensadas. Amasamos hasta generar una mezcla homogénea. Usamos la harina con pequeños toques para llegar a la consistencia de una masa compacta pero dúctil.
    4. Tras amasar, hacemos tiras de nuestra masa de unos cuatro centímetros de espesor y unos 20 de largo.
    5. Cortamos en cilindros de unos 4 centímetros que pasamos levemente por un tenedor para darle la forma y los surcos clásicos de los gnocchis. Reservamos.
    6. En paralelo, ponemos nuestro jamón serrano en una fuente en el horno unos 10 min para que quede crujiente.
    7. Para hacer nuestra salsa agregamos en un sartén queso brie y queso camembert. Derretimos lentamente. Vamos agregando un chorro de vino blanco y nuestra crema, revolviendo suavemente. Ya lista, reservamos.
    8. En un olla con agua cocemos nuestros gnocchis unos 15 minutos a fuego medio. Ya listos y colados los salteamos con un poco de mantequilla y reservamos.
    9. Servimos nuestros gnocchis con nuestra salsa en un plato hondo. Adornamos con unos pequeños trozos de nuestro crujiente jamón serrano y peras caramelizadas.

    Postre: Cheeesecake en llamas

    Consiste en un cheesecake

    Ingredientes: 

      • 1 mango
      • 5 frutillas
      • 2 paquetes de galletas de vino
      • 1 paquete de galletas de mantequilla

      Relleno:

      • 180 gramos de queso crema
      • 300 gramos de yogurt natural
      • 1 tarro de leche condensada

      Preparación:

      1. Mezclamos bien en una fuente nuestro yogurt griego con la leche condensada más el queso crema. Este será nuestro relleno.
      2. En otra fuente molemos nuestras galletas de mantequilla y de vino. Tras ello agregamos mantequilla y con nuestras manos amasamos para homogeneizar.
      3. En un molde ponemos la primera capa de masa de galletas. Ésta es la base.
      4. Luego agregamos nuestro relleno de leche, queso y crema.
      5. Picamos nuestro mango y frutillas, las cuales ponemos como última capa y adorno.
      6. Llevamos al freezer 12 horas y servimos.
      Publicidad
      Publicidad
      Publicidad

      RELACIONADOS

      Preparaciones con humor: Descubre las recetas de Felipe Izquierdo y Nicolás Larraín en La Divina Comida

      ¡Explosión de sabor! Revisa la receta de Andrea Arístegui y Carolina Gutiérrez en La Divina Comida

      Fernanda Braz deleitó con un menú brasileño: Conoce acá las recetas para llevar a tu mesa estos platillos

      Rodrigo “pelao” González se la jugó con un curioso menú en La Divina Comida

      ¡Platillos con exclusivas! Conoce las recetas que Cecilia Gutiérrez preparó en La Divina Comida
      Publicidad
      Publicidad