Comida de la juventud: Revisa la receta que Laura de la Fuente realizó en La Divina Comida - Chilevisión

La querida Laura de la Fuente deleitó a sus invitados con la contemporaneidad de sus preparaciones en La Divina Comida. Para conocer en detalle cómo cocinarlas, te revelamos la receta a continuación.

Entrada: Tomate que te quiero

Consiste en un salmorejo.

Ingredientes:

1 kilo de mix de tomates

400 gramos de pan de masa madre

Aceite de oliva

Sal

2 dientes de ajo

2 huevos duros

Preparación:

Comenzamos pelando nuestros tomates que luego trozarlos y llevarlos a la licuadora con un poco de sal. Licuamos bien y reservamos. En una fuente ponemos lonjas de pan de masa madre y sumamos nuestro licuado de tomates. Esperamos unos minutos a que se humedezca. Por mientras, picamos ajo finito. Devolvemos a la licuadora nuestro pan remojado y el licuado de tomate. Licuamos una vez más agregándole nuestro ajo picado y aceite de oliva. Tras estar bien licuado llevamos nuestra mezcla al refrigerador un hora. La sopa se sirve fría y al emplatar adornamos con un algunos trocitos de huevo duro encima antes de servir.

Plato de fondo: Gnocchi Balboa: El campeón del queso

Consiste en un plato de gnocchi con salsa de queso, peras caramelizadas y chips de jamón serrano.

Ingredientes

Gnocchi

2 peras caramelizadas

300 gramos de chips de serrano

Mantequilla

Sal

200 gramos de harina

2 huevos

800 gramos de papa

Salsa:

200 ml de crema

140 gramos de quedo brie

100 gramos de queso camembert

1/2 taza de vino blanco

Preparación:

Comenzamos cociendo nuestras papas para luego molerlas o usar una prensa para ello. Espolvoreamos nuestro lugar de trabajo con un poco de harina para comenzar a hacer los gnocchis. Agregamos harina y huevos a nuestras papas prensadas. Amasamos hasta generar una mezcla homogénea. Usamos la harina con pequeños toques para llegar a la consistencia de una masa compacta pero dúctil. Tras amasar, hacemos tiras de nuestra masa de unos cuatro centímetros de espesor y unos 20 de largo. Cortamos en cilindros de unos 4 centímetros que pasamos levemente por un tenedor para darle la forma y los surcos clásicos de los gnocchis. Reservamos. En paralelo, ponemos nuestro jamón serrano en una fuente en el horno unos 10 min para que quede crujiente. Para hacer nuestra salsa agregamos en un sartén queso brie y queso camembert. Derretimos lentamente. Vamos agregando un chorro de vino blanco y nuestra crema, revolviendo suavemente. Ya lista, reservamos. En un olla con agua cocemos nuestros gnocchis unos 15 minutos a fuego medio. Ya listos y colados los salteamos con un poco de mantequilla y reservamos. Servimos nuestros gnocchis con nuestra salsa en un plato hondo. Adornamos con unos pequeños trozos de nuestro crujiente jamón serrano y peras caramelizadas.

Postre: Cheeesecake en llamas

Consiste en un cheesecake

Ingredientes:

1 mango

5 frutillas

2 paquetes de galletas de vino

1 paquete de galletas de mantequilla

Relleno:

180 gramos de queso crema

300 gramos de yogurt natural

1 tarro de leche condensada

Preparación: