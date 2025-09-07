Comida de la juventud: Revisa la receta que Laura de la Fuente realizó en La Divina Comida - Chilevisión

La querida Laura de la Fuente deleitó a sus invitados con la contemporaneidad de sus preparaciones en La Divina Comida. Para conocer en detalle cómo cocinarlas, te revelamos la receta a continuación.
Entrada: Tomate que te quiero
Consiste en un salmorejo.
Ingredientes:
- 1 kilo de mix de tomates
- 400 gramos de pan de masa madre
- Aceite de oliva
- Sal
- 2 dientes de ajo
- 2 huevos duros
Preparación:
- Comenzamos pelando nuestros tomates que luego trozarlos y llevarlos a la licuadora con un poco de sal. Licuamos bien y reservamos.
- En una fuente ponemos lonjas de pan de masa madre y sumamos nuestro licuado de tomates. Esperamos unos minutos a que se humedezca.
- Por mientras, picamos ajo finito.
- Devolvemos a la licuadora nuestro pan remojado y el licuado de tomate. Licuamos una vez más agregándole nuestro ajo picado y aceite de oliva.
- Tras estar bien licuado llevamos nuestra mezcla al refrigerador un hora.
- La sopa se sirve fría y al emplatar adornamos con un algunos trocitos de huevo duro encima antes de servir.
Plato de fondo: Gnocchi Balboa: El campeón del queso
Consiste en un plato de gnocchi con salsa de queso, peras caramelizadas y chips de jamón serrano.
Ingredientes
Gnocchi
- 2 peras caramelizadas
- 300 gramos de chips de serrano
- Mantequilla
- Sal
- 200 gramos de harina
- 2 huevos
- 800 gramos de papa
Salsa:
- 200 ml de crema
- 140 gramos de quedo brie
- 100 gramos de queso camembert
- 1/2 taza de vino blanco
Preparación:
- Comenzamos cociendo nuestras papas para luego molerlas o usar una prensa para ello.
- Espolvoreamos nuestro lugar de trabajo con un poco de harina para comenzar a hacer los gnocchis.
- Agregamos harina y huevos a nuestras papas prensadas. Amasamos hasta generar una mezcla homogénea. Usamos la harina con pequeños toques para llegar a la consistencia de una masa compacta pero dúctil.
- Tras amasar, hacemos tiras de nuestra masa de unos cuatro centímetros de espesor y unos 20 de largo.
- Cortamos en cilindros de unos 4 centímetros que pasamos levemente por un tenedor para darle la forma y los surcos clásicos de los gnocchis. Reservamos.
- En paralelo, ponemos nuestro jamón serrano en una fuente en el horno unos 10 min para que quede crujiente.
- Para hacer nuestra salsa agregamos en un sartén queso brie y queso camembert. Derretimos lentamente. Vamos agregando un chorro de vino blanco y nuestra crema, revolviendo suavemente. Ya lista, reservamos.
- En un olla con agua cocemos nuestros gnocchis unos 15 minutos a fuego medio. Ya listos y colados los salteamos con un poco de mantequilla y reservamos.
- Servimos nuestros gnocchis con nuestra salsa en un plato hondo. Adornamos con unos pequeños trozos de nuestro crujiente jamón serrano y peras caramelizadas.
Postre: Cheeesecake en llamas
Consiste en un cheesecake
Ingredientes:
- 1 mango
- 5 frutillas
- 2 paquetes de galletas de vino
- 1 paquete de galletas de mantequilla
Relleno:
- 180 gramos de queso crema
- 300 gramos de yogurt natural
- 1 tarro de leche condensada
Preparación:
- Mezclamos bien en una fuente nuestro yogurt griego con la leche condensada más el queso crema. Este será nuestro relleno.
- En otra fuente molemos nuestras galletas de mantequilla y de vino. Tras ello agregamos mantequilla y con nuestras manos amasamos para homogeneizar.
- En un molde ponemos la primera capa de masa de galletas. Ésta es la base.
- Luego agregamos nuestro relleno de leche, queso y crema.
- Picamos nuestro mango y frutillas, las cuales ponemos como última capa y adorno.
- Llevamos al freezer 12 horas y servimos.