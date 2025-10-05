Arte en su máxima expresión: Revisa la increíble receta de Maitén Montenegro en La Divina Comida - Chilevisión

La cantante y primera showoman de Chile, Maitén Montenegro, estuvo como anfitriona en La Divina Comida y quiso sorprender a sus comensales con sus platos preferidos. Conoce los detalles de cómo cocinarlos con la siguiente receta.

Entrada: ¡¡¡Sabor!!!

Consiste un arrollado de huaso con mix de hojas.

Ingredientes:

800 gramos de arrollado

400 gramos de mix de hojas verdes

4 cucharadas de aliño mostaza miel

2 tomates

1/2 cebolla

1/4 pimentón amarillo

sal

pimienta

Para aliño:

Miel

Semillas de mostaza



Mayonesa



Limón

Preparación:

En una olla con agua agregamos nuestro arrollado. sumamos zanahoria y cebolla en trozos medianos. Lo dejamos hasta hervir unos 45 minutos. Picamos un tomate en rodajas. Al emplatar hacemos una cama con nuestro mix de hojas verdes, ponemos algunas rodajas de tomate en los bordes como decoración. Usaremos nuestras semillas de mostaza con miel mayonesa y limón en una mezcla. Le agregamos esto a gusto sobre nuestra cama de verduras. Terminamos cortando lonjas medianamente gruesas de nuestro arrollado ya cocido para ponerlas arriba de nuestro mix.

Plato de fondo: Charquicán Can-Can

Consiste en un charquicán mapuche

Ingredientes

Caldo de carne con hueso con carne

8 papas

300 gramos de zapallo

1 taza de porotos verdes

1 taza de choclo

1 taza de arveja

1 taza de pimentón amarillo

1 taza de cebolla

1 taza de zanahoria

1 taza de cochayuyo

1 cucharada de comino

6 hojas de laurel

1/2 cucharadita de romero

Sal

Pimienta

1 cebolla en escabeche

4 huevos

Preparación:

En una olla grande ponemos nuestro osobuco en el fondo a fuego medio Een un corte rústico agregamos las cebollas y las zanahorias. sumamos hojas de laurel, romero y mix de pimienta a gusto. Tras dorar un poco nuestros ingredientes sumamos dos tazas de caldo de carne con hueso y papas medianas picadas en cuadritos. Sumamos también zapallo cortado en cuadritos. Agregamos a nuestra olla el resto de las verduras de la receta además preparamos el cochayuyo. Para ello lo ponemos un par de segundos en el microondas para después golpearlo con un martillo cocinero y después trozarlo y llevarlo a la olla. Revolvemos de vez en cuando hasta que quede la consistencia deseada de nuestro charquicán. Para emplatar ponemos una porción de nuestro charquicán y freímos un huevo para ponerlo sobre él. Además usamos de adorno algunos trocitos de nuestra cebolla en escabeche.

Postre: 1, 2, 3. Mambo, Azúcar y Leche

Consiste en una tres leches.

Ingredientes:

1 y 1/3 taza de harina

5 huevos

1 y 1/2 taza de azúcar

1/2 taza de leche

1 cucharadita de sal

2 cucharaditas de polvos de hornear

1 y 1/2 cucharaditas de vainilla

1 tarro de leche condensada

1 tarro de leche evaporada

100 ml de leche entera

1/2 cucharadita de nuez moscada

1/2 cucharadita de canela en polvo

Para merengue:

5 claras de huevo

Taza de azúcar

Preparación: