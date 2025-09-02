VIDEO | Pamela Díaz y su recordada performance en Aquadance que la llevó a ganar Fiebre de Baile - Chilevisión

Con el inminente regreso de Fiebre de Baile, no podemos dejar pasar la oportunidad de revivir momentos que valen la pena recordar. En este caso, se trata de una instancia con Pamela Díaz como protagonista.

La Fiera participó en la quinta temporada del programa, destacándose por sobre sus compañeros e, incluso, alcanzando el título de ganadora.

Fue así como la presentadora se impuso sobre otros compañeros como Christian Ocaranza, Sabrina Sosa y Nydian Fabregat.

La impecable final de Pamela Díaz en Fiebre de Baile

Uno de los espectáculos más recordados en Fiebre de Baile, fue precisamente el que Pamela Díaz realizó en el final del espacio, ejecutando en un atrevido y arriesgado Aquadance que sacó aplausos del jurado y la audiencia.

Asimismo, una anécdota poco recordada es que, de cara a la gran final de Fiebre de Baile, Pamela Díaz estaba practicando en una piscina su baile cuando, de manera accidental, se cayó y sufrió un golpe que la hizo perder el conocimiento.

No obstante, esto no fue impedimento para que su performance destacara de tal manera que, de forma avasalladora, se quedó con el primer lugar al tener el 57,7% de la votación del público.

Revisa acá la performance de Pamela Díaz que le hizo ganar Fiebre de Baile