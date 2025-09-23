VIDEO | Las presentaciones más recordadas en el aquadance de Fiebre de Baile - Chilevisión

En todas las temporadas de Fiebre de Baile en Chilevisión, el aquadance se ha transformado en el estilo más aplaudido y que más expectación ha generado tanto en el público como en el jurado.

Además, cuando distintos famosos sorprenden con su flexibilidad y disciplina en la rutina, se producen momentos destacados que pueden ser vistos en los mejores momentos del estelar.

Los bailes más recordados en el aquadance de Fiebre de Baile

Maura Rivera

En la primera temporada del estelar de Chilevisión, la exbailarina de Rojo destacó por su inolvidable presentación en el aquadance, siendo laureada por el público y especialmente por el jurado.

Tan buena fue su presentación que, precisamente usó este estilo en la final de Fiebre de Baile, lo que le permitió quedarse con el galardón en el año 2009.

Pamela Díaz

Otra de las actuaciones más memorables fue la que protagonizó La Fiera en la quinta temporada de Fiebre de Baile, espacio donde se consolidó como la mejor de todas.

Sin ir más lejos, en la final del estelar Pamela Díaz hizo un aquadance triple junto a sus bailarines, permiténdole superar a Christian Ocaranza y Nidyan Fabregat en el podio.

Iván Cabrera

No solo las mujeres destacan en el estilo de baile con agua, ya que el exYingo también demostró que es posible hacer una presentación impecable en el programa de danza.

Corría el año 2011 y, junto a su bailarina, el participante destacó por una presentación que no estuvo exenta de complicaciones técnicas por una perforación en una de las piscinas.

Otros que también han destacado han sido Yamna Lobos, Guido Vecchila, Uri Uri Pakomio, Junior Playboy, Nicole Moreno, Fabricio Vasconcellos y más, sacando aplausos con sus aquadance en Fiebre de Baile.

Revive acá los mejores aquadance que se han presentado en Fiebre de Baile