VIDEO | Fabricio Vasconcellos junto a Mariela Román en Fiebre de Baile: Así fue su primera presentación - Chilevisión

¿Recuerdas que Fabricio Vasconcellos y su ahora exesposa, Mariela Román, estuvieron juntos en Fiebre de Baile? Y es que a la otrora pareja no sólo los unió el amor por casi 20 años, sino que también la danza desde 2011.

En aquel entonces, la pareja llevaba alrededor de cuatro años de relación sentimental; lo que, eventualmente, terminaría con el nacimiento de sus dos hijas: Josefina y Dominga.

Además, solo dos años después, en 2013, Fabricio Vasconcellos y Mariela Román llegaron al altar y se casaron, consolidando su amor que seguiría proyectándose por muchos años más.

Estreno triunfal de Fabricio Vasconcellos en Fiebre de Baile

En lo que respecta a su desempeño en la pista en el estreno de la cuarta temporada de Fiebre de Baile, el oriundo de Brasil realizó una coqueta interpretación de tango junto a su ahora exesposa, sacando el aplauso del jurado.

Además, tuvo la dificultad de enfrentarse a Marcela Vacarezza en una batalla del baile transandino, obteniendo su primera victoria en el estelar.

Esto sería solo un presagio del éxito que llegaría posteriormente, puesto que, en el final de temporada, el ex Porto Seguro se consolidó como el ganador de la cuarta temporada de Fiebre de Baile.

Revisa el estreno de Fabricio Vasconcellos con Mariela Román en Fiebre de Baile