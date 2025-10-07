¡Lideró en sintonía! Fiebre de Baile triunfó nuevamente y se impuso en rating durante su segundo capítulo - Chilevisión

Fiebre de Baile sigue cosechando éxitos. Luego de su gran debut el pasado domingo, el estelar volvió a liderar en sintonía en el horario prime en su segundo capítulo.

En esta oportunidad, los participantes que ganaron los duelos anteriores, se enfrentaron en un nuevo desafío: bailar bajo la lluvia. Unas coreografías que sorprendieron tanto al jurado como al público en general.

Así se manifestó en el rating del lunes, y es que el estelar de entretención conducido por Diana Bolocco logró registrar un peak de 822.100 personas y una audiencia promedio de 650.928.

Por su parte, en el bloque de 22:30 a 0:25 horas Mega obtuvo 564.006; Canal 13 marcó 426.611 y TVN registró 234.575 en promedio, posicionando a Chilevisión nuevamente en el primer lugar.

Nuevos desafíos

En el próximo capítulo de Fiebre de Baile los participantes con mayor puntaje competirán por convertirse en el inmune de la semana. Beneficio que se disputará entre Princesa Alba, Gabriel Urzúa, Cony Capelli y María José Quiroz.

Recuerda que puedes disfrutar de los capítulos completamente en vivo de lunes a miércoles después de CHV Noticias.