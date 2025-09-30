¡Se viene! Estos son los DUELOS confirmados para el estreno de Fiebre de Baile en Chilevisión - Chilevisión

A pocos días del esperado reestreno de Fiebre de Baile, y con casi todos participantes confirmados, la tensión ya se está tomando las pistas de Chilevisión.

Y es que en las últimas horas se revelaron las primeras parejas que se enfrentarán en el esperado cara a cara inicial, marcando pauta en los próximos episodios del programa estelar.

Estos son los duelos confirmados en Fiebre de Baile

Esteban Paredes vs. Kike Acuña

Tras enfrentarse en una cancha de fútbol, los exdeportistas dejarán los zapatos del balompié para saltar a la pista y demostrar quién se desempeña mejor en el arte de la danza. Se viene el duelo definitivo.

Raquel Castillo vs. Michelle Carvalho

La dueña de más de 5 mil imitaciones y con un éxito rotundo en Perú, deberá verse las caras con la reina de los tamagotchi y ganadora de la segunda temporada de Gran Hermano Chile.

Cony Capelli vs. Faloon Larraguibel

La ganadora del primer Gran Hermano Chile deberá poner a prueba todo su talento en la danza para poder superar a una experta en programas de baile, quien ya tuvo su paso en una edición pasada del estelar de Chilevisión.

¡Quédate atento y atenta! En los próximos momentos anunciaremos los siguientes duelos...