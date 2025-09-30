 ¡Se viene! Estos son los DUELOS confirmados para el estreno de Fiebre de Baile en Chilevisión - Chilevisión
¡Se viene! Estos son los DUELOS confirmados para el estreno de Fiebre de Baile en Chilevisión

En la cuenta regresiva para el estreno del estelar, ya se dieron a conocer las primeras duplas que se enfrentarán en un exigente cara a cara en la pista de baile.

Martes 30 de septiembre de 2025 | 18:26

A pocos días del esperado reestreno de Fiebre de Baile, y con casi todos participantes confirmados, la tensión ya se está tomando las pistas de Chilevisión.

Y es que en las últimas horas se revelaron las primeras parejas que se enfrentarán en el esperado cara a cara inicial, marcando pauta en los próximos episodios del programa estelar.

Estos son los duelos confirmados en Fiebre de Baile

  • Esteban Paredes vs. Kike Acuña

Tras enfrentarse en una cancha de fútbol, los exdeportistas dejarán los zapatos del balompié para saltar a la pista y demostrar quién se desempeña mejor en el arte de la danza. Se viene el duelo definitivo.

  • Raquel Castillo vs. Michelle Carvalho

La dueña de más de 5 mil imitaciones y con un éxito rotundo en Perú, deberá verse las caras con la reina de los tamagotchi y ganadora de la segunda temporada de Gran Hermano Chile.

  • Cony Capelli vs. Faloon Larraguibel

La ganadora del primer Gran Hermano Chile deberá poner a prueba todo su talento en la danza para poder superar a una experta en programas de baile, quien ya tuvo su paso en una edición pasada del estelar de Chilevisión.

¡Quédate atento y atenta! En los próximos momentos anunciaremos los siguientes duelos...

