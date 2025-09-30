¡Se viene! Estos son los DUELOS confirmados para el estreno de Fiebre de Baile en Chilevisión - Chilevisión

En la cuenta regresiva para el estreno del estelar, ya se dieron a conocer las primeras duplas que se enfrentarán en un exigente cara a cara en la pista de baile.
A pocos días del esperado reestreno de Fiebre de Baile, y con casi todos participantes confirmados, la tensión ya se está tomando las pistas de Chilevisión.
Y es que en las últimas horas se revelaron las primeras parejas que se enfrentarán en el esperado cara a cara inicial, marcando pauta en los próximos episodios del programa estelar.
Tras enfrentarse en una cancha de fútbol, los exdeportistas dejarán los zapatos del balompié para saltar a la pista y demostrar quién se desempeña mejor en el arte de la danza. Se viene el duelo definitivo.
La dueña de más de 5 mil imitaciones y con un éxito rotundo en Perú, deberá verse las caras con la reina de los tamagotchi y ganadora de la segunda temporada de Gran Hermano Chile.
La ganadora del primer Gran Hermano Chile deberá poner a prueba todo su talento en la danza para poder superar a una experta en programas de baile, quien ya tuvo su paso en una edición pasada del estelar de Chilevisión.
