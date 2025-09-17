De Fiebre de Baile para el mundo: El triunfal paso de bailarina de Daddy Yankee que conquistó grandes escenarios - Chilevisión

Una de las temporadas más emocionantes y llenas de talento en Fiebre de Baile fue en su tercera entrega en el año 2010, cuando Rodrigo Díaz junto a Bárbara Moscoso se llevaron el galardón a la mejor pareja del estelar.

La bailarina, exparticipante de Rojo, logró consolidar su ascendente carrera en el arte de la danza y se catapultó hasta los más grandes escenarios del mundo.

La carrera internacional de Bárbara Moscoso tras su paso por Fiebre de Baile

Tras conquistar la corona en el estelar de baile, Bárbara Moscoso dio un vuelco importante tanto a su vida personal como profesional al decidir viajar en 2012 a EE.UU. y radicarse en el país de las oportunidades.

Fue esta decisión que le permitió a la bailarina comenzar su interminable ascenso al éxito, esto tras hacerse conocida por ser parte de los staffs de bailarines de renombrados artistas internacionales en sus shows.

Desde Daddy Yankee, pasando por Jennifer Lopez, Maluma, Don Omar, Luis Fonsi, Marc Anthony, entre otros han sido solo algunos de los logros que ha alcanzado Bárbara Troncoso en su carrera.

Además, la artista también ha tenido importantes presencias en escenarios tales como los Latin Grammy, los Latin Billboards y los American Music Awards.

En la actualidad, la chilena sigue dedicada al baile y tuvo otra performance para el recuerdo cuando compartió en sus redes sociales su baile junto a Karol G en el show de medio tiempo en un encuentro de la NFL en Brasil.