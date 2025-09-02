¿Quieres ser el nuevo talento de la televisión? Así puedes postular al casting de ¿Cuánto vale el Show? - Chilevisión

Tras años a la espera de su regreso, finalmente ¿Cuánto vale el Show? retorna a las pantallas de Chilevisión para conocer a los nuevos talentos que destacarán en el ámbito artístico nacional.

Desde el humor, la mímica, la danza, el malabarismo o cualquier otra habilidad que sorprenda al jurado, se transformaría en el paso que podría catapultar una carrera reconocida por todo el país.

Con la presencia de Julián Elfenbein en la animación, los interesados en ser parte de ¿Cuánto vale el Show? ya pueden postular directamente desde el sitio web de Chilevisión para formar parte de esta oportunidad.

Cómo postular a ¿Cuánto vale el Show?

Para postular al casting de talento de ¿Cuánto vale el Show? , puedes hacerlo directamente desde el sitio web de Chilevisión o enviando un video de 2 minutos al WhatsApp +56939497457.

Postulación online

El primer paso es acceder al sitio www.chilevisión.cl y acercar el puntero del mouse hasta donde dice "casting ¿Cuánto vale el Show?" en la parte superior derecha. Luego, hacer clic donde dice "Formulario".

Enseguida, se desplegará una nueva ventana donde pedirá diferentes datos personales para los interesados y que tendrás rellenar con tu nombre, RUT, dirección, país, fecha de nacimiento, nacionalidad, teléfono personal, e-mail y redes sociales.

Además, deberás responder una serie de preguntas personales sobre tu talento, tu personalidad, si has aparecido en otras ocasiones en televisión, entre otras, lo que permitirá conocerte mejor.

Por último, y más importante, es imperativo que realices una grabación, de hasta tres minutos, en que expongas tu talento y subirlo al formulario. Además, te pedirán una fotografía de tu rostro.

Finalmente, deberás leer los términos y condiciones de la postulación, y listo, ya estás participando en el casting de ¿Cuánto vale el Show? de Chilevisión.

Accede directamente al casting de ¿Cuánto vale el Show?

Puedes ver el formulario a continuación. Haz clic en la imagen y accede directamente al casting.