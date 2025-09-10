Los famosos que saltaron al éxito tras participar en ¿Cuánto vale el show? 20 años atrás: Revísalos acá - Chilevisión

Con el regreso inminente de ¿Cuánto vale el show? a Chilevisión, recordamos algunas de las celebridades que en ese entonces participaron en el espacio de talento para hacerse conocidos u obtener algo de dinero.

Este es el caso de personas cuya presencia en televisión permitió que dieran un salto en sus carrera artísitcas y se proyectaran en el futuro, consolidándose en diversas áreas como el humor, la música o la animación.

Famosos que se hicieron conocidos en ¿Cuánto vale el show?

Stefan Kramer

Fue en el año 2002 cuando el imitador y humorista se presentó a ¿Cuánto vale el show? y expuso su particular talento que dejó impresionado a Enrique Lafourcade, el que le dio 50 mil pesos.

Tras su paso por el programa, el artista siguió su carrera profesional y se transformó en el imitador más reconocido del país, teniendo shows emblemáticos en el Festival de Viña y dos películas a haber.

Américo

Corría el año 2007 y Américo, quien recién se había separado del grupo Grupo Alegría, probó suerte en ¿Cuánto vale el show? para iniciar su proyecto como solista. Según confesó, el dinero que recibió en aquella ocasión le permitió pagar una cuenta de luz.

Un año después, con el impulso del estelar, el cantante lanzó su disco Así Es, consolidándose como uno de los exponentes del resurgir de la cumbia nacional.

Luis Jara

Si bien en 1995 el cantante nacional ya empezaba a ser reconocido en el país, problemas económicos tenían afligido al intérprete de Un golpe de suerte, quien confesó no tener recursos para proyectarse con su reciente vida marital.

Fue precisamente en ese año cuando el intérprete fue confirmado como el nuevo animador de ¿Cuánto vale el show?, destacando por su desplante y perfilándose en su nueva faceta como rostro de televisión y entrevistador.