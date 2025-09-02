¡Llegó tu momento! Chilevisión abre casting para el regreso de ¿Cuánto vale el Show? - Chilevisión

¿Cuánto vale el show? regresa en gloria y majestad a las pantallas de Chilevisión. Un espacio que nació en la década de los '80 y que se convirtió en todo un fenómeno televisivo.

El programa pionero en la búsqueda de talentos estará a cargo de la animación de Julián Elfenbein; pero no estará solo, ya que cuatro jurados serán los encargados de evaluar a cada uno de los participantes y un quinto se sumará los días viernes.

Casting abierto

Si bien aún no hay fecha de estreno, la señal de Paramount abrió la convocatoria para quienes quieran participar de este icónico programa.

Si tienes un talento único en el canto, música, baile, magia u otras habilidades más extravagantes, esta es tu oportunidad de postular.

Para hacerlo, completa el formulario en www.chilevision.cl o envía tu video al WhatsApp +569 3949 7457.