Dos íconos regresan: Julián Elfenbein vuelve a las pantallas de Chilevisión junto a ¿Cuánto vale el Show? - Chilevisión

Ya es oficial: El carismático animador Julián Elfenbein regresa a las pantallas de Chilevisión.

El periodista de extensa trayectoria volverá con todo a asumir la conducción del programa de entretención de culto ¿Cuánto vale el show?, que se emitirá por las tardes de lunes a viernes.

Así, el exanimador de programas insignes del canal como Pasapalabra, Podemos Hablar, y otros estelares busca talentos como Got Talent Chile y The Voice, volverá a asumir el rol de presentador de los mejores participantes del show.

Con el sentido del humor que lo caracteriza, interactuará con un jurado de cuatro integrantes y un quinto que se sumará los días viernes, cuyos nombres serán revelados próximamente.

Con el anuncio de su conductor, se oficializa además el retorno del programa de entretención familiar pionero en la búsqueda de “diamantes en bruto”, que nació en la década de los ‘80 y tuvo como animadores anteriores a Alfredo Lamadrid, Jorge Rencoret, Luis Jara y Leo Caprile, entre otros.

Cada capítulo de lunes a jueves contará con 10 participantes que demostrarán los más diversos talentos frente al jurado y serán ellos quienes decidirán un monto de dinero a cada participante. De ellos, se elegirán a los dos más destacados del día, quienes pasarán a la final semanal de los viernes.

Aunque la fecha de estreno aún no ha sido revelada, la señal de Paramount continúa con la convocatoria a quienes quieran participar de este icónico espacio demostrando sus habilidades en el canto, música, baile, magia y otras más extravagantes, inscribiéndose en el sitio web o enviando un breve video al WhatsApp +569 3949 7457.