Yasmani Acosta festejó 11 años desde su llegada a Chile con emotivo mensaje: “Esto no termina”

El destacado atleta nacional realizó una sentida publicación en sus redes sociales, agradeciendo a todas las personas que lo ayudaron desde que se radicó en nuestro país.

Yasmani Acosta vive una jornada muy especial este 6 de abril, día en que celebra un nuevo aniversario desde su llegada a Chile.

A través de sus redes sociales, el luchador grecorromano recordó que hace 11 años arribó de su natal Cuba para radicarse y defender a nuestro país en competencias internacionales.

“No fue un camino fácil. Hubo momentos donde todo costaba, donde empezar de cero parecía demasiado, pero nunca dejé de creer”, escribió en Instagram.





“Con esfuerzo, disciplina y sacrificio, fui construyendo paso a paso una vida, una carrera y sueños que hoy son realidad”, recalcó.

Acosta valoró su estadía en territorio nacional y aseguró que “Chile me dio la oportunidad y yo di todo por aprovecharla. Gracias a cada persona que ha sido parte de este camino. Esto no termina aquí. Vamos por más”.

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Los logros de Yasmani Acosta representando a Chile

Tras comenzar a representar al Team Chile, el luchador de 37 años consiguió multiples medallas en campeones sudamericanos, panamaericanos y Grand Prix.

Su logro más importante se dio en los Juegos Olímpicos París 2024, obteniendo una épica medalla de plata al alcanzar la final en la categoría 130 kilos.