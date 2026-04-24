UFC | Víctor “Sikosis” Valenzuela vs Max Griffin: Horario y cómo ver EN VIVO en Chile la pelea

El chileno de 32 años hace su estreno en la compañía más importante del mundo de las artes marciales mixtas, peleando contra el experimentado estadounidense.

Víctor Valenzuela (récord de 13-4) cumple este sábado el sueño de todo luchador de artes marciales mixtas, ser parte de la UFC (Ultimate Fighting Championship), la empresa más importante de este deporte.

El chileno de 32 años, que estuvo cerca de ingresar a la compañía en octubre del 2025 al competir en el Dana White’s Contender Series, tiene una dura pelea ante el experimentado Max Griffin (20-12) en el peso welter.

Tras la derrota del año pasado frente al brasileño Michael Olivera, el apodado “Sikosis” tuvo una gran recuperación y derrotó por nocaut al japonés Yusaku Kinoshita en el evento Lemino Shooto a finales de marzo.

Esta gran victoria le abrió las puertas de UFC a Valenzuela, quien tomó una pelea de corto aviso contra el estadounidense.

Horarios en Chile del UFC Fight Night

Esta nueva cartelera, que marca el debut de “Sikosis” Valenzuela, comienza este sábado 25 de abril a las 17:00 horas de Chile con sus luchas preliminares en el Meta APEX de Las Vegas, Nevada. Mientras que los combates estelares arrancan a partir de las 20:00 horas.

El nacional está programado para subir al octágono en el segundo turno de las preliminares, por lo que su pelea iniciaría cerca de las 17:30 horas.

¿Dónde ver EN VIVO y ONLINE el UFC Fight Night?

Este nuevo evento de UFC será transmitido de forma online en vivo y en exclusiva por la plataforma Paramount+.

Cartelera completa del UFC Fight Night

Peleas estelares (desde las 20:00 horas)

Aljamain Sterling (5) vs Youssef Zalal (7) (peso pluma)

Norma Dumont (3) vs Joselyne Edwards (11) (peso gallo femenino)

Rafa García vs Alexander Hernández (peso ligero)

Davey Grant vs Adrián Luna Martinetti (peso gallo)

Montel Jackson (14) vs Raoni Barcelos (peso gallo)

Marcus Buchecha vs Ryan Spann (peso pesado)

Peleas preliminares (desde las 17:00 horas)