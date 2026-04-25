U. de Chile vs U. Católica: Dónde ver EN VIVO y ONLINE partido Liga de Primera

Universidad de Chile vs Universidad Católica se enfrentan este sábado en el Estadio Nacional por la fecha 11 de la Liga de Primera. Revisa el horario del clásico universitario y dónde ver el partido en vivo desde tu casa.

Este sábado 25 de abril se llevará a cabo una nueva edición del clásico universitario entre Universidad de Chile y Universidad Católica, quienes se enfrentarán por la fecha 11 de la Liga de Primera en el Estadio Nacional.

Los Azules buscarán dejar atrás una racha negativa de dos partidos sin triunfos, con la intención de hacerse fuertes en Ñuñoa ante su público.

Por su parte, Los Cruzados intentarán dar vuelta la página tras la reciente derrota frente a Unión La Calera y aspiran a dar el golpe en condición de visitante.





¿Dónde ver EN VIVO el partido de U. de Chile vs U. Católica?

El partido de la Universidad de Chile y la Universidad Católica, válido por la fecha 11° de la Liga de Primera, será transmitido en vivo por el canal TNT Sports Premium.

Además, la plataforma de streaming HBO MAX emitirá este importante encuentro de manera online. Para eso, tienes que entrar a la aplicación con tu usuario y clave.

Hora del partido entre la U. de Chile vs la UC por Liga de Primera

El clásico universitario está programado a partir de las 18:00 horas de Chile de este sábado 25 de abril.

El duelo se disputará en el Estadio Nacional y el árbitro designado es Diego Flores Seguel.