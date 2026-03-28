UFC Fight Night | Adesanya vs Pyfer: Horarios en Chile y cómo ver en vivo la esperada cartelera
Este sábado 28 de marzo y en el Climate Pledge Arena de la ciudad de Seattle, Estados Unidos, se llevará a cabo un nuevo evento de UFC Fight Night.
La pelea estelar la animarán Israel Adesanya (4) y Joe Pyfer (14) en el peso medio. El nigeriano es excampeón de la división, pero acumula tres derrotas consecutivas, la peor racha de su carrera (24-5).
Por su parte, el estadounidense de 29 años ganó sus últimos tres combates y un triunfo lo colocaría cerca del top 10 de la categoría.
El evento también presenta otras atractivas peleas como Michael Chiesa vs Niko Price (peso welter) y Alexa Grasso vs Maycee Barber (peso mosca).
Además, Ignacio “La Jaula” Bahamondes hará su regreso al octágono tras casi 10 meses después de su último combate.
¿Cuándo es y horarios en Chile del UFC Fight Night?
Esta nueva cartelera comenzará este sábado 28 de marzo a las 18:00 horas de Chile con sus luchas preliminares, mientras que los combates estelares iniciarán a partir de las 21:00 horas.
¿Dónde ver en vivo y online el UFC Fight Night?
Este nuevo evento de UFC será transmitido en exclusiva por la plataforma Paramount+.
Cartelera completa del UFC Fight Night
Peleas estelares (desde las 21:00 horas)
- Israel Adesanya (4) vs Joe Pyfer (14) (peso medio)
- Alexa Grasso (3) vs Maycee Barber (5) (peso mosca)
- Michael Chiesa vs Niko Price (peso welter)
- Julián Erosa vs Lerryan Douglas (peso pluma)
- Mansur Abdul-Malik vs Yousri Belgaroui (peso medio)
- Terrance McKinney vs Kyle Nelson (peso ligero)
Peleas preliminares (desde las 18:00 horas)
- Ignacio Bahamondes vs Tofiq Musayev (peso ligero)
- Chase Hooper vs Lance Gibson Jr. (peso ligero)
- Marcin Tybura vs Tyrell Fortune (peso pesado)
- Casey O’Neill vs Gabriella Fernandes (peso mosca)
- Navajo Stirling vs Bruno Lopes (peso semipesado)
- Ricky Simon vs Adrián Yáñez (peso gallo)
- Alexis Thainara vs Bruna Brasil (peso acordado)