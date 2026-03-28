UFC Fight Night | Adesanya vs Pyfer: Horarios en Chile y cómo ver en vivo la esperada cartelera

Este sábado 28 de marzo y en el Climate Pledge Arena de la ciudad de Seattle, Estados Unidos, se llevará a cabo un nuevo evento de UFC Fight Night.

La pelea estelar la animarán Israel Adesanya (4) y Joe Pyfer (14) en el peso medio. El nigeriano es excampeón de la división, pero acumula tres derrotas consecutivas, la peor racha de su carrera (24-5).

Por su parte, el estadounidense de 29 años ganó sus últimos tres combates y un triunfo lo colocaría cerca del top 10 de la categoría.

El evento también presenta otras atractivas peleas como Michael Chiesa vs Niko Price (peso welter) y Alexa Grasso vs Maycee Barber (peso mosca).

Además, Ignacio “La Jaula” Bahamondes hará su regreso al octágono tras casi 10 meses después de su último combate.





¿Cuándo es y horarios en Chile del UFC Fight Night?

Esta nueva cartelera comenzará este sábado 28 de marzo a las 18:00 horas de Chile con sus luchas preliminares, mientras que los combates estelares iniciarán a partir de las 21:00 horas.

¿Dónde ver en vivo y online el UFC Fight Night?

Este nuevo evento de UFC será transmitido en exclusiva por la plataforma Paramount+.

Cartelera completa del UFC Fight Night

Peleas estelares (desde las 21:00 horas)

Israel Adesanya (4) vs Joe Pyfer (14) (peso medio)

Alexa Grasso (3) vs Maycee Barber (5) (peso mosca)

Michael Chiesa vs Niko Price (peso welter)

Julián Erosa vs Lerryan Douglas (peso pluma)

Mansur Abdul-Malik vs Yousri Belgaroui (peso medio)

Terrance McKinney vs Kyle Nelson (peso ligero)

Peleas preliminares (desde las 18:00 horas)