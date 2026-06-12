“Vení, dilo en cámara”: Influencer uruguaya salió corriendo tras hincha que se burló de las Copas del Mundo

El episodio reabrió una discusión sobre la cantidad de títulos mundiales que contabiliza Uruguay cuenta como válidos. Esta es la razón por la que cuentan más mundiales.

Una influencer uruguaya vivió una llamativa situación con un hincha argentino mientras estaba cubriendo el Mundial 2026, lo que recordó el debate sobre una histórica discusión por la cantidad de Copas del Mundo que tiene la Celeste.

Se trata de una creadora de contenido llamada Alaskkag en la red social, quien se encuentra en norteamérica cubriendo los detalles de la cita planetaria.

En un registro que ella misma compartió en su cuenta de Instagram, la joven estaba actualizando las novedades del evento, cuando fue interrumpida por un simpatizando de la Selección Argentina.





El hombre circulaba en bicicleta y apareció detrás de la joven con un conciso mensaje: “No tienen cinco copas” .

Eso provocó que la uruguaya saliera corriendo a toda velocidad para alcanzarlo, al tiempo que le gritó “vení, decilo en cámara cagón”.

El episodio reabrió una histórica discusión sobre la cantidad de títulos mundiales que Uruguay cuenta como válidos.

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¿Por qué dicen que Uruguay tiene cinco estrellas?

La Selección de Uruguay utiliza en su indumentaria oficial cuatro estrellas sobre el escudo, en conmemoración a los cuatro títulos mundiales que contabilizan en el fútbol.

La historia se remonta a mucho antes del primer Mundial de fútbol, en los Juegos Olímpicos de 1924 y 1928, cuando la Celeste consiguió la medalla de oro.

Dado que en esa época no estaba organizada la Copa del Mundo, los uruguayos registran esas hazañas como muestra de que eran los mejores del mundo en ese deporte.

Luego vinieron las Copas Mundiales de la FIFA de 1930 y 1950, ediciones en las que se quedaron con el trofeo.

A eso se le suma una nueva disputa que planteó Diego Lugano, exdefensor y capitán de Uruguay, quien abrió la discusión al contar un nuevo título.

En sus declaraciones, el histórico la Celeste planteó la duda sobre si Uruguay debe considerar cuatro o cinco títulos mundiales, recordando el Mundialito de 1980, conocido oficialmente como Copa de Oro de Campeones Mundiales.