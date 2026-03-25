“Mis mayores fans”: Modelo aseguró que futbolista sueco gastó millones en su cuenta de OnlyFans

Sophie Rain aseguró que el jugador invirtió una gran cantidad de dinero para acceder a su contenido en la plataforma para adultos, situación que se dio en medio de rumores de reconociliación con su ex pareja.

Impacto causó la revelación de Sophie Rain, modelo que aseguró que un jugador del Arsenal gastó millones de dólares para acceder a su contenido en OnlyFans.

El involucrado es Viktor Gyökeres, goleador y pieza clave de Los Gunners que estaría suscrito a la cuenta de la joven de 21 años.

De acuerdo a lo comentado por la influencer en un podcast, el futbolista sueco “se encuentra entre mis mayores fans” a lo largo de todo el planeta.

Rain afirmó que el nacido en Estocolmo ha pagado cerca de US$4,5 millones por sus fotos y videos, donde en ocasiones tiene interacción con algunos usuarios. propuso un impuesto a los ingresos de las personas que trabajan en las plataformas para adultos

En enero de este año, la creadora de contenido generó controversia al responder a James Fishback, candidato a gobernador de Florida, Estados Unidos, que.





Viktor Gyökeres, involucrado en nueva trama con su ex pareja

En medio de estas acusaciones, Gyökeres dio que hablar en medios europeos al volver a ser vinculado con su ex pareja, la actriz portuguesa Inés Aguiar.

Ambos se conocieron mientras el delantero militaba en el Sporting de Lisboa, pero terminaron a mediados del 2025 supuestamente por un deseo de la artista de no mudarse a Londres.

A casi un año de esta situación, una publicación de Aguiar en un estadio de Inglaterra desató rumores de una posible reconciliación.

Pese a que las interacciones en redes sociales se mantienen vigentes, ninguno de los involucrados ha entregado declaraciones públicas.