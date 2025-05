“Te admiro”: Sonia Isaza manda sentido mensaje a Arturo Vidal por su cumpleaños - Chilevisión

Arturo Vidal disfruta de una jornada muy especial este 22 de mayo, día en que festeja un nuevo cumpleaños junto a su familia y su pareja, Sonia Isaza.

Precisamente, la influencer aprovechó la fecha y le dedicó un sentido mensaje al futbolista, quien celebra nada menos que 38 primaveras.

Sonia Isaza destaca rol familiar de Arturo Vidal

En un posteo en Instagram, Isaza destacó a Vidal y escribió: "Un año más de vida, un año más de lucha, de aprendizajes, de seguir adelante a pesar de todo".

"Sabes que no me salen fácil las palabras, pero hoy quiero que sepas que te admiro con todo mi corazón. No eres perfecto (ni yo tampoco), pero eres un gran hombre. Un hombre que lucha por los suyos, que no se rinde, que se reinventa", agregó.

Además, la modelo colombiana destacó el rol de padre del King. "Eres un papá increíble, un hermano leal, un amigo de verdad, y para mí eres mi amor, mi compañero, mi fuerza", comentó.

"Hoy sólo quiero desearte todo lo lindo, todo lo bueno, todo lo que te mereces y más. Porque si alguien se merece cosas buenas en esta vida, eres tú", agregó.

Finalmente, la influencer le agradeció por "dejarme estar a tu lado, en las buenas, en las difíciles, en todas. Te amo y aquí estoy, como siempre, para ti. Feliz vuelta al sol, mi rey".

