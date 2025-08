Rancherita rememoró su fugaz romance con Arturo Vidal: “Nunca he mentido en ningún detalle” - Chilevisión

La cantante nacional Carolina Molina, conocida como "La Rancherita", nuevamente se refirió a su antiguo romance con Arturo Vidal.

La intérprete tuvo una relación con el King hace cerca de 18 años, donde en su momento se apuntó a que estuvieron solamente dos semanas.

Al respecto, la participante de Top Chef VIP 3 aseguró: "No es cierto, pero así como están las cosas y en las cosas que está metido mi compadre, mejor digamos que no pololeamos, jaja".

Rancherita sobre Arturo Vidal: "Me quería llevar a Alemania"

En entrevista con canal TVR, Molina aseguró: "Él no era popular cuando yo estuve con él. Estaba en Colo Colo y cuando yo empecé con él, era una persona normal. Después se dio todo el asunto del Bayer (Leverkusen) y él me quería llevar a Alemania".

"Yo todo lo que he dicho siempre ha sido verdad, nunca he mentido en ningún detalle. No sé si sea conveniente seguir hablando de él, porque es como que pareciera que uno se quiere colgar de él o parecer eso", agregó.

La Rancherita aprovechó de hacer una reflexión sobre lo ocurrido con el futbolista nacional. "Con los últimos antecedentes, me cuadran muchas cosas", dijo.

"Cada vez que hablo de él, finalmente se me cierran puertas en otras partes", concluyó.