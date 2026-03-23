La sincera respuesta de Patricio Cornejo por relación de su hija con Marcelo Ríos: “No soy su suegro”

El ex tenista marcó distancia por el romance de Tamara Cornejo con el Chino, afirmando que ambos “están grandes” para tomar sus propias decisiones.

Patricio Cornejo abordó por primera vez el romance de su hija, Tamara Cornejo, con Marcelo Ríos, el que se dio a conocer a principios de febrero.

El Chino inició una relación con la periodista de profesión, a quien conoce desde hace varios años por el vínculo con el ex capitán del equipo chileno de Copa Davis.

A varias semanas de que se conociera el vínculo, el otrora tenista profesional rompió el silencio y entregó una tajante opinión.





¿Qué dijo Patricio Cornejo sobre Marcelo Ríos?

Consultado por la relación entre Tamara y el ex número uno del Mundo, Patricio Cornejo comentó: “No soy suegro de él, todavía no”.

En declaraciones a Radio ADN, el ex comentarista deportivo respondió acerca de si le gustaría ser el suegro de Ríos en el corto o mediano plazo.

“Tampoco, dejo que la vida avance nomás. Ellos ya están grandes y verán lo que pasa”, comentó en medio de la invitación a la final del W15 de Santiago realizado el último fin de semana.

La nueva pareja del Chileno se especializa en el área del marketing en las comunicaciones. “Hasta el momento, todo bien. Maravilloso”, sostuvo hace un tiempo a Primer Plano.