La reflexión de Nicolás Solabarrieta por adicciones de su padre Fernando: “Siempre lo voy a amar” - Chilevisión

Una potente reflexión fue la que hizo Nicolás Solabarrieta de su padre, Fernando Solabarrieta, quien mantiene una constante lucha contra las adicciones.

El ex futbolista profesional estuvo en Podemos Hablar, donde reconoció que el proceso ha sido "muy complicado. La adicción es igual de grave que un cáncer o una aneurisma cerebral".

"Son cosas que uno tiene que entender. No es que la persona quiera generar un malestar o auto-infringirse daño, sino que simplemente no tiene control sobre las decisiones que está tomando", agregó.

En el programa, el influencer contó que cerca de los 13 años comenzó a percatarse de que "había algo no tan normal", aunque recalcó que fue más grande cuando se enteró todo lo que atravesaba su familia.

"Tuve la conversación directa con mi mamá (Ivette Vergara) porque le fui a preguntar. Ellá trató siempre de no involucrar ni a mí ni a mis hermanos, hasta que llegó un punto donde era insostenible y me lo tuvieron que comentar ambos. Ahí empecé un rol de hermano mayor de tratar de proteger a mis hermanos", añadió.

Nicolás Solabarrieta y la relación su padre

Consultado sobre como es la relación con Fernando Solabarrieta, el joven de 28 años admitió que hay "muchos altibajos, para ser bien sincero, pero somos muy unidos. Más allá de las cosas que hayan podido pasar, siempre lo voy a amar y apoyar".

"He recalcado siempre esto y me gusta ser enfático: Nunca me ha faltado nada y él me ha entregado todo. Por eso es que siempre digo que está la persona adicta y está mi papá. Y siempre me quedaré con la imagen de papá", comentó.

Acerca de cómo esto le afectó en su maduración, Nicolás Solabarrieta indicó: "La situación de mi padre me ha hecho quizás madurar más temprano, también la carrera (futbolista) a la que me traté de dedicar durante mucho tiempo, que al final conseguí".

"Capaz que no con los flashes que me hubiese encantado, pero el estar tan chico en un ambiente donde se entrena todos los días y a los 15 años no hay fiestas, no hay amigos, carrete o salidas, eso te hace madurar de manera mucho más temprana", manifestó.