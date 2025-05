Es jugadora de futsal, la echaron de su club por estar en OnlyFans y ahora gana 100 veces más - Chilevisión

La expansión de venta de contenido para adultos no ha dejado ajeno al mundo del deporte, donde son varios los atletas que han incursionado en esa área.

Una de las últimas en dar que hablar es la brasileña Marcela Soares, quien aseguró haber sido despedida del equipo de futsal en el que se desempeñaba por estar en OnlyFans.

"La hipocresía es real. Me dijeron que estaba dando un mal ejemplo a los niños. Me juzgaron, me excluyeron y me sentí traicionada, incluso por otras mujeres", aseguró la jugadora.

El increíble monto que obtiene jugadora de futsal en OnlyFans

En declaraciones a NewsX, la futbolista contó que fue desvinculada del club Pelotas, ubicado en Rio Grande do Sul, una vez que la dirigencia se enteró de su situación en la plataforma.

Sin embargo, la joven de 21 años aseguró tener la "conciencia tranquila" y reveló que está ganando 100 veces más que lo que se le entregaba en su ex equipo.

Actualmente, Soares recibe un monto mensual cercano a los 9.740 dólares, muy por encima de los USD97 que obtenía cuando jugaba en el elenco brasileño.

"Gané libertad e independencia económica. Hoy me siento más fuerte", contó la deportista, que recalcó que pretende seguir en el futsal siempre que se le permita continuar en esta área.

Con la viralización de su caso, su cuenta de Instagram superó los 250.000 seguidores. En esta red social donde da a ha conocer parte de su contenido.