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“Los mejores bloopers del Mundial”: Así reaccionaron las redes al agónico triunfo de Brasil ante Japón

Las redes no tardaron en reaccionar ante la agónica y sufrida victoria de Brasil por 2-1 sobre Japón en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Javier Muñoz
Por Javier Muñoz

Periodista Digital

Brasil consiguió una agónica y sufrida victoria por 2-1 sobre Japón en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, resultado que le permitió avanzar a los octavos tras un partido resuelto en los descuentos.

La selección asiática sorprendió al ponerse en ventaja durante el primer tiempo y complicó a la “Verdeamarela”, que estuvo cerca de despedirse del torneo antes de tiempo.

La reacción brasileña llegó en el complemento. Casemiro marcó el empate a los 50′, mientras que Gabriel Martinelli apareció a los 90+5 para sellar la remontada cuando el encuentro ya expiraba.

Sin embargo, la victoria desató una ola de comentarios en redes sociales, donde el ajustado triunfo rápidamente se convirtió en tendencia y muchos aficionados pidieron la salida de Casemiro del equipo pese al gol del empate. 

Así reaccionaron las redes al sufrido triunfo de Brasil ante Japón por el Mundial 2026

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