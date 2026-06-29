“Los mejores bloopers del Mundial”: Así reaccionaron las redes al agónico triunfo de Brasil ante Japón

Las redes no tardaron en reaccionar ante la agónica y sufrida victoria de Brasil por 2-1 sobre Japón en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Brasil consiguió una agónica y sufrida victoria por 2-1 sobre Japón en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, resultado que le permitió avanzar a los octavos tras un partido resuelto en los descuentos.

La selección asiática sorprendió al ponerse en ventaja durante el primer tiempo y complicó a la “Verdeamarela”, que estuvo cerca de despedirse del torneo antes de tiempo.

La reacción brasileña llegó en el complemento. Casemiro marcó el empate a los 50′, mientras que Gabriel Martinelli apareció a los 90+5 para sellar la remontada cuando el encuentro ya expiraba.

Sin embargo, la victoria desató una ola de comentarios en redes sociales, donde el ajustado triunfo rápidamente se convirtió en tendencia y muchos aficionados pidieron la salida de Casemiro del equipo pese al gol del empate.

Así reaccionaron las redes al sufrido triunfo de Brasil ante Japón por el Mundial 2026

BORA BRASIL METE LOGO UM GOL AI

#BRAxJAP pic.twitter.com/yszuybCZnz — triz (@ceanjsx) June 29, 2026

MELHORES MOMENTOS DA COPA ELE CAINDO IGUAL DESENHO ANIMADO KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/cBQITaerfp — bre. (@amanimslove) June 29, 2026

Sinto que se o Brasil perder pro Japão corre o risco do twitter iniciar a terceira guerra mundial pic.twitter.com/YKpaTsXysg — Memes Brasil (@memexbrasil) June 29, 2026

El Brasil – Japon nos dejó 2 de los mejores bloopers del mundial pic.twitter.com/ukw64fjHsG — Micha (@ElMichalito) June 29, 2026