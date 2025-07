Lo ficharon para el Mundial de Clubes, jugará la final y rompió con su novia en pleno torneo - Chilevisión

Liam Delap es uno de los refuerzos que contrató el Chelsea de cara al Mundial de Clubes, torneo en el que ya está en la gran final.

Fichado desde el Ipswich Town, el delantero de 22 años ha respondido marcando un gol en los cinco partidos que ha jugado en la cita planetaria.

Pese a estar enfocado en la histórica definición contra el PSG, el ariete vivió un incomódo momento al romper con su pareja en plena disputa del certamen.

Liam Delap termina su relación durante el Mundial de Clubes

Mientras el atacante estaba en Estados Unidos para la competencia, el medio Glam, Set & Match indicó que se produjo el quiebre con su pareja, Leanna Paul.

La modelo de 25 años no se querido referir a su situación amorosa, pero lanzó un enigmático mensaje pocos días después de terminar con Delap.

"No puedes mantener la lealtad de alguien amándolo más", escribió la influencer, quien tiene casi 330 mil seguidores en TikTok.

El futbolista inglés y la creadora de contenido estuvieron casi un año y medio juntos, periodo en el que iba a verlo constantemente a los estadios.

El delantero fue titular en 4 encuentros de la cita planetaria, aunque no sumó minutos en la reciente victoria 2-0 contra el Fluminense por semifinales.

Chelsea vs PSG: ¿Cuándo juegan la final del Mundial de Clubes?

La final del Mundial de Clubes entre el PSG y Chelsea está programado para el domingo 13 de julio a partir de las 15:00 horas.

El partido, que se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, será transmitido por Chilevisión, la señal En Vivo de chilevision.cl y la App MiCHV.