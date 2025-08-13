 La singular “pista” que evidenciaría romance de Fran Maira con conocido futbolista - Chilevisión
La singular “pista” que evidenciaría romance de Fran Maira con conocido futbolista

Usuarios notaron un detalle que podría ratificar el amor entre la cantante y el jugador nacional, quien actualmente milita en Italia.

Miércoles 13 de agosto de 2025 | 11:07

Un importante detalló provocó nuevos rumores de romance entre Fran Maira y Damián Pizarro, futbolista chileno que milita en el Udinese.

Tras una serie de guiños en redes y una supuesta cita en un casino, usuarios apuntaron a que la cantante dejó escapar un punto importante que provocó nuevas especulaciones.

El detalle que confirmaría romance de Fran Maira con Damián Pizarro

En una historia de Instagram, el portal Infama notó que la cantante estaría en la casa del delantero nacional en Italia.

Haciendo una comparación de capturas de imágenes, seguidores se dieron cuenta que los mismos diseños aparecían en diferentes publicaciones de los involucrados.

Pese a que podría tratarse de una simple coincidencia, muchos apuntaron que Maira y Pizarro están saliendo desde hace varias semanas.

Por ahora, el joven de 20 años se mantiene en el Udinese a la espera de definir su futuro, donde la prensa europeo señaló que podría salir a préstamo en busca de más minutos.

Mira la foto acá

